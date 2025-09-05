SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Tiger Algo AI trading 6117EL0379
King Yiu Fung

Tiger Algo AI trading 6117EL0379

King Yiu Fung
0 comentários
Confiabilidade
76 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 109%
VTMarkets-Live 7
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
407
Negociações com lucro:
248 (60.93%)
Negociações com perda:
159 (39.07%)
Melhor negociação:
6 933.80 USD
Pior negociação:
-2 162.77 USD
Lucro bruto:
49 000.87 USD (93 609 pips)
Perda bruta:
-33 656.42 USD (49 388 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (535.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7 302.16 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
75.04%
Depósito máximo carregado:
17.78%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
1.21
Negociações longas:
193 (47.42%)
Negociações curtas:
214 (52.58%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
37.70 USD
Lucro médio:
197.58 USD
Perda média:
-211.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-4 923.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 948.34 USD (8)
Crescimento mensal:
6.98%
Previsão anual:
84.71%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
12 668.26 USD (44.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
44.17% (12 668.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
34.92% (9 668.43 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD-ECN 79
EURUSD-ECN 53
GBPNZD-ECN 37
EURNZD-ECN 34
GBPCAD-ECN 32
EURAUD-ECN 20
GBPAUD-ECN 19
GBPJPY-ECN 18
NZDCAD-ECN 14
CHFJPY-ECN 13
CADJPY-ECN 12
EURCAD-ECN 12
USDCHF-ECN 12
AUDJPY-ECN 9
AUDNZD-ECN 7
USDCAD-ECN 6
EURJPY-ECN 4
AUDCAD-ECN 4
GBPCHF-ECN 4
USOUSD-ECN 3
XAUUSD-ECN 3
NZDUSD-ECN 3
NZDJPY-ECN 2
EURGBP-ECN 2
USDJPY-ECN 2
AUDCHF-ECN 1
EURCHF-ECN 1
NZDCHF-ECN 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD-ECN 4.1K
EURUSD-ECN 1.5K
GBPNZD-ECN 1.6K
EURNZD-ECN -2.3K
GBPCAD-ECN 1.4K
EURAUD-ECN 2.8K
GBPAUD-ECN 2.9K
GBPJPY-ECN 852
NZDCAD-ECN 1.5K
CHFJPY-ECN -98
CADJPY-ECN 543
EURCAD-ECN 836
USDCHF-ECN -1.8K
AUDJPY-ECN 24
AUDNZD-ECN -1K
USDCAD-ECN 792
EURJPY-ECN 620
AUDCAD-ECN 236
GBPCHF-ECN 331
USOUSD-ECN 5.1K
XAUUSD-ECN -348
NZDUSD-ECN -5.6K
NZDJPY-ECN -95
EURGBP-ECN 417
USDJPY-ECN 1.2K
AUDCHF-ECN 38
EURCHF-ECN 42
NZDCHF-ECN -200
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD-ECN 5.9K
EURUSD-ECN 3.6K
GBPNZD-ECN 5.6K
EURNZD-ECN -7.3K
GBPCAD-ECN 5.5K
EURAUD-ECN 6.6K
GBPAUD-ECN 8.2K
GBPJPY-ECN 3.3K
NZDCAD-ECN 2.7K
CHFJPY-ECN -512
CADJPY-ECN 1.9K
EURCAD-ECN 1.7K
USDCHF-ECN 410
AUDJPY-ECN 168
AUDNZD-ECN -345
USDCAD-ECN 1.2K
EURJPY-ECN 1.9K
AUDCAD-ECN 661
GBPCHF-ECN 640
USOUSD-ECN 6K
XAUUSD-ECN -629
NZDUSD-ECN -5.5K
NZDJPY-ECN -268
EURGBP-ECN 578
USDJPY-ECN 3K
AUDCHF-ECN 68
EURCHF-ECN 144
NZDCHF-ECN -319
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6 933.80 USD
Pior negociação: -2 163 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +535.59 USD
Máxima perda consecutiva: -4 923.75 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.11.06 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:17
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.9% of days out of 421 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Tiger Algo AI trading 6117EL0379
30 USD por mês
109%
0
0
USD
29K
USD
76
94%
407
60%
75%
1.45
37.70
USD
44%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.