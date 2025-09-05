信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Tiger Algo AI trading 6117EL0379
King Yiu Fung

Tiger Algo AI trading 6117EL0379

King Yiu Fung
0条评论
可靠性
76
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 109%
VTMarkets-Live 7
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
407
盈利交易:
248 (60.93%)
亏损交易:
159 (39.07%)
最好交易:
6 933.80 USD
最差交易:
-2 162.77 USD
毛利:
49 000.87 USD (93 609 pips)
毛利亏损:
-33 656.42 USD (49 388 pips)
最大连续赢利:
15 (535.59 USD)
最大连续盈利:
7 302.16 USD (3)
夏普比率:
0.07
交易活动:
75.04%
最大入金加载:
17.78%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.21
长期交易:
193 (47.42%)
短期交易:
214 (52.58%)
利润因子:
1.46
预期回报:
37.70 USD
平均利润:
197.58 USD
平均损失:
-211.68 USD
最大连续失误:
10 (-4 923.75 USD)
最大连续亏损:
-5 948.34 USD (8)
每月增长:
6.98%
年度预测:
84.71%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
12 668.26 USD (44.17%)
相对跌幅:
结余:
44.17% (12 668.26 USD)
净值:
34.92% (9 668.43 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD-ECN 79
EURUSD-ECN 53
GBPNZD-ECN 37
EURNZD-ECN 34
GBPCAD-ECN 32
EURAUD-ECN 20
GBPAUD-ECN 19
GBPJPY-ECN 18
NZDCAD-ECN 14
CHFJPY-ECN 13
CADJPY-ECN 12
EURCAD-ECN 12
USDCHF-ECN 12
AUDJPY-ECN 9
AUDNZD-ECN 7
USDCAD-ECN 6
EURJPY-ECN 4
AUDCAD-ECN 4
GBPCHF-ECN 4
USOUSD-ECN 3
XAUUSD-ECN 3
NZDUSD-ECN 3
NZDJPY-ECN 2
EURGBP-ECN 2
USDJPY-ECN 2
AUDCHF-ECN 1
EURCHF-ECN 1
NZDCHF-ECN 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD-ECN 4.1K
EURUSD-ECN 1.5K
GBPNZD-ECN 1.6K
EURNZD-ECN -2.3K
GBPCAD-ECN 1.4K
EURAUD-ECN 2.8K
GBPAUD-ECN 2.9K
GBPJPY-ECN 852
NZDCAD-ECN 1.5K
CHFJPY-ECN -98
CADJPY-ECN 543
EURCAD-ECN 836
USDCHF-ECN -1.8K
AUDJPY-ECN 24
AUDNZD-ECN -1K
USDCAD-ECN 792
EURJPY-ECN 620
AUDCAD-ECN 236
GBPCHF-ECN 331
USOUSD-ECN 5.1K
XAUUSD-ECN -348
NZDUSD-ECN -5.6K
NZDJPY-ECN -95
EURGBP-ECN 417
USDJPY-ECN 1.2K
AUDCHF-ECN 38
EURCHF-ECN 42
NZDCHF-ECN -200
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD-ECN 5.9K
EURUSD-ECN 3.6K
GBPNZD-ECN 5.6K
EURNZD-ECN -7.3K
GBPCAD-ECN 5.5K
EURAUD-ECN 6.6K
GBPAUD-ECN 8.2K
GBPJPY-ECN 3.3K
NZDCAD-ECN 2.7K
CHFJPY-ECN -512
CADJPY-ECN 1.9K
EURCAD-ECN 1.7K
USDCHF-ECN 410
AUDJPY-ECN 168
AUDNZD-ECN -345
USDCAD-ECN 1.2K
EURJPY-ECN 1.9K
AUDCAD-ECN 661
GBPCHF-ECN 640
USOUSD-ECN 6K
XAUUSD-ECN -629
NZDUSD-ECN -5.5K
NZDJPY-ECN -268
EURGBP-ECN 578
USDJPY-ECN 3K
AUDCHF-ECN 68
EURCHF-ECN 144
NZDCHF-ECN -319
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6 933.80 USD
最差交易: -2 163 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +535.59 USD
最大连续亏损: -4 923.75 USD

没有评论
2025.11.06 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:17
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.9% of days out of 421 days of the signal's entire lifetime.
