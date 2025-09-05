- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
407
盈利交易:
248 (60.93%)
亏损交易:
159 (39.07%)
最好交易:
6 933.80 USD
最差交易:
-2 162.77 USD
毛利:
49 000.87 USD (93 609 pips)
毛利亏损:
-33 656.42 USD (49 388 pips)
最大连续赢利:
15 (535.59 USD)
最大连续盈利:
7 302.16 USD (3)
夏普比率:
0.07
交易活动:
75.04%
最大入金加载:
17.78%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.21
长期交易:
193 (47.42%)
短期交易:
214 (52.58%)
利润因子:
1.46
预期回报:
37.70 USD
平均利润:
197.58 USD
平均损失:
-211.68 USD
最大连续失误:
10 (-4 923.75 USD)
最大连续亏损:
-5 948.34 USD (8)
每月增长:
6.98%
年度预测:
84.71%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
12 668.26 USD (44.17%)
相对跌幅:
结余:
44.17% (12 668.26 USD)
净值:
34.92% (9 668.43 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD-ECN
|79
|EURUSD-ECN
|53
|GBPNZD-ECN
|37
|EURNZD-ECN
|34
|GBPCAD-ECN
|32
|EURAUD-ECN
|20
|GBPAUD-ECN
|19
|GBPJPY-ECN
|18
|NZDCAD-ECN
|14
|CHFJPY-ECN
|13
|CADJPY-ECN
|12
|EURCAD-ECN
|12
|USDCHF-ECN
|12
|AUDJPY-ECN
|9
|AUDNZD-ECN
|7
|USDCAD-ECN
|6
|EURJPY-ECN
|4
|AUDCAD-ECN
|4
|GBPCHF-ECN
|4
|USOUSD-ECN
|3
|XAUUSD-ECN
|3
|NZDUSD-ECN
|3
|NZDJPY-ECN
|2
|EURGBP-ECN
|2
|USDJPY-ECN
|2
|AUDCHF-ECN
|1
|EURCHF-ECN
|1
|NZDCHF-ECN
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD-ECN
|4.1K
|EURUSD-ECN
|1.5K
|GBPNZD-ECN
|1.6K
|EURNZD-ECN
|-2.3K
|GBPCAD-ECN
|1.4K
|EURAUD-ECN
|2.8K
|GBPAUD-ECN
|2.9K
|GBPJPY-ECN
|852
|NZDCAD-ECN
|1.5K
|CHFJPY-ECN
|-98
|CADJPY-ECN
|543
|EURCAD-ECN
|836
|USDCHF-ECN
|-1.8K
|AUDJPY-ECN
|24
|AUDNZD-ECN
|-1K
|USDCAD-ECN
|792
|EURJPY-ECN
|620
|AUDCAD-ECN
|236
|GBPCHF-ECN
|331
|USOUSD-ECN
|5.1K
|XAUUSD-ECN
|-348
|NZDUSD-ECN
|-5.6K
|NZDJPY-ECN
|-95
|EURGBP-ECN
|417
|USDJPY-ECN
|1.2K
|AUDCHF-ECN
|38
|EURCHF-ECN
|42
|NZDCHF-ECN
|-200
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD-ECN
|5.9K
|EURUSD-ECN
|3.6K
|GBPNZD-ECN
|5.6K
|EURNZD-ECN
|-7.3K
|GBPCAD-ECN
|5.5K
|EURAUD-ECN
|6.6K
|GBPAUD-ECN
|8.2K
|GBPJPY-ECN
|3.3K
|NZDCAD-ECN
|2.7K
|CHFJPY-ECN
|-512
|CADJPY-ECN
|1.9K
|EURCAD-ECN
|1.7K
|USDCHF-ECN
|410
|AUDJPY-ECN
|168
|AUDNZD-ECN
|-345
|USDCAD-ECN
|1.2K
|EURJPY-ECN
|1.9K
|AUDCAD-ECN
|661
|GBPCHF-ECN
|640
|USOUSD-ECN
|6K
|XAUUSD-ECN
|-629
|NZDUSD-ECN
|-5.5K
|NZDJPY-ECN
|-268
|EURGBP-ECN
|578
|USDJPY-ECN
|3K
|AUDCHF-ECN
|68
|EURCHF-ECN
|144
|NZDCHF-ECN
|-319
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6 933.80 USD
最差交易: -2 163 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +535.59 USD
最大连续亏损: -4 923.75 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
