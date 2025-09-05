시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Tiger Algo AI trading 6117EL0379
King Yiu Fung

Tiger Algo AI trading 6117EL0379

King Yiu Fung
0 리뷰
안정성
78
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 128%
VTMarkets-Live 7
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
423
이익 거래:
260 (61.46%)
손실 거래:
163 (38.53%)
최고의 거래:
6 933.80 USD
최악의 거래:
-2 162.77 USD
총 수익:
52 682.36 USD (99 049 pips)
총 손실:
-34 589.10 USD (50 391 pips)
연속 최대 이익:
15 (535.59 USD)
연속 최대 이익:
7 302.16 USD (3)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
76.05%
최대 입금량:
17.78%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
1.43
롱(주식매수):
206 (48.70%)
숏(주식차입매도):
217 (51.30%)
수익 요인:
1.52
기대수익:
42.77 USD
평균 이익:
202.62 USD
평균 손실:
-212.20 USD
연속 최대 손실:
10 (-4 923.75 USD)
연속 최대 손실:
-5 948.34 USD (8)
월별 성장률:
19.40%
연간 예측:
235.33%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
12 668.26 USD (44.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
44.17% (12 668.26 USD)
자본금별:
34.92% (9 668.43 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD-ECN 82
EURUSD-ECN 55
GBPNZD-ECN 38
EURNZD-ECN 35
GBPCAD-ECN 32
GBPJPY-ECN 20
EURAUD-ECN 20
GBPAUD-ECN 20
NZDCAD-ECN 14
CHFJPY-ECN 13
CADJPY-ECN 12
EURCAD-ECN 12
USDCHF-ECN 12
USDCAD-ECN 12
AUDJPY-ECN 9
AUDNZD-ECN 7
EURJPY-ECN 4
AUDCAD-ECN 4
GBPCHF-ECN 4
USOUSD-ECN 3
XAUUSD-ECN 3
NZDUSD-ECN 3
NZDJPY-ECN 2
EURGBP-ECN 2
USDJPY-ECN 2
AUDCHF-ECN 1
EURCHF-ECN 1
NZDCHF-ECN 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD-ECN 3.2K
EURUSD-ECN 1.8K
GBPNZD-ECN 1.7K
EURNZD-ECN -2.2K
GBPCAD-ECN 1.4K
GBPJPY-ECN 943
EURAUD-ECN 2.8K
GBPAUD-ECN 3K
NZDCAD-ECN 1.5K
CHFJPY-ECN -98
CADJPY-ECN 543
EURCAD-ECN 836
USDCHF-ECN -1.8K
USDCAD-ECN 3.9K
AUDJPY-ECN 24
AUDNZD-ECN -1K
EURJPY-ECN 620
AUDCAD-ECN 236
GBPCHF-ECN 331
USOUSD-ECN 5.1K
XAUUSD-ECN -348
NZDUSD-ECN -5.6K
NZDJPY-ECN -95
EURGBP-ECN 417
USDJPY-ECN 1.2K
AUDCHF-ECN 38
EURCHF-ECN 42
NZDCHF-ECN -200
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD-ECN 4.9K
EURUSD-ECN 3.9K
GBPNZD-ECN 6.1K
EURNZD-ECN -6.7K
GBPCAD-ECN 5.5K
GBPJPY-ECN 3.6K
EURAUD-ECN 6.6K
GBPAUD-ECN 8.6K
NZDCAD-ECN 2.7K
CHFJPY-ECN -512
CADJPY-ECN 1.9K
EURCAD-ECN 1.7K
USDCHF-ECN 410
USDCAD-ECN 4.6K
AUDJPY-ECN 168
AUDNZD-ECN -345
EURJPY-ECN 1.9K
AUDCAD-ECN 661
GBPCHF-ECN 640
USOUSD-ECN 6K
XAUUSD-ECN -629
NZDUSD-ECN -5.5K
NZDJPY-ECN -268
EURGBP-ECN 578
USDJPY-ECN 3K
AUDCHF-ECN 68
EURCHF-ECN 144
NZDCHF-ECN -319
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +6 933.80 USD
최악의 거래: -2 163 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +535.59 USD
연속 최대 손실: -4 923.75 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.11.06 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:17
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.9% of days out of 421 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Tiger Algo AI trading 6117EL0379
월별 30 USD
128%
0
0
USD
32K
USD
78
94%
423
61%
76%
1.52
42.77
USD
44%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.