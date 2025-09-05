- 成長
トレード:
407
利益トレード:
248 (60.93%)
損失トレード:
159 (39.07%)
ベストトレード:
6 933.80 USD
最悪のトレード:
-2 162.77 USD
総利益:
49 000.87 USD (93 609 pips)
総損失:
-33 656.42 USD (49 388 pips)
最大連続の勝ち:
15 (535.59 USD)
最大連続利益:
7 302.16 USD (3)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
75.04%
最大入金額:
17.78%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
1.21
長いトレード:
193 (47.42%)
短いトレード:
214 (52.58%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
37.70 USD
平均利益:
197.58 USD
平均損失:
-211.68 USD
最大連続の負け:
10 (-4 923.75 USD)
最大連続損失:
-5 948.34 USD (8)
月間成長:
6.98%
年間予想:
84.71%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
12 668.26 USD (44.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
44.17% (12 668.26 USD)
エクイティによる:
34.92% (9 668.43 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD-ECN
|79
|EURUSD-ECN
|53
|GBPNZD-ECN
|37
|EURNZD-ECN
|34
|GBPCAD-ECN
|32
|EURAUD-ECN
|20
|GBPAUD-ECN
|19
|GBPJPY-ECN
|18
|NZDCAD-ECN
|14
|CHFJPY-ECN
|13
|CADJPY-ECN
|12
|EURCAD-ECN
|12
|USDCHF-ECN
|12
|AUDJPY-ECN
|9
|AUDNZD-ECN
|7
|USDCAD-ECN
|6
|EURJPY-ECN
|4
|AUDCAD-ECN
|4
|GBPCHF-ECN
|4
|USOUSD-ECN
|3
|XAUUSD-ECN
|3
|NZDUSD-ECN
|3
|NZDJPY-ECN
|2
|EURGBP-ECN
|2
|USDJPY-ECN
|2
|AUDCHF-ECN
|1
|EURCHF-ECN
|1
|NZDCHF-ECN
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD-ECN
|4.1K
|EURUSD-ECN
|1.5K
|GBPNZD-ECN
|1.6K
|EURNZD-ECN
|-2.3K
|GBPCAD-ECN
|1.4K
|EURAUD-ECN
|2.8K
|GBPAUD-ECN
|2.9K
|GBPJPY-ECN
|852
|NZDCAD-ECN
|1.5K
|CHFJPY-ECN
|-98
|CADJPY-ECN
|543
|EURCAD-ECN
|836
|USDCHF-ECN
|-1.8K
|AUDJPY-ECN
|24
|AUDNZD-ECN
|-1K
|USDCAD-ECN
|792
|EURJPY-ECN
|620
|AUDCAD-ECN
|236
|GBPCHF-ECN
|331
|USOUSD-ECN
|5.1K
|XAUUSD-ECN
|-348
|NZDUSD-ECN
|-5.6K
|NZDJPY-ECN
|-95
|EURGBP-ECN
|417
|USDJPY-ECN
|1.2K
|AUDCHF-ECN
|38
|EURCHF-ECN
|42
|NZDCHF-ECN
|-200
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD-ECN
|5.9K
|EURUSD-ECN
|3.6K
|GBPNZD-ECN
|5.6K
|EURNZD-ECN
|-7.3K
|GBPCAD-ECN
|5.5K
|EURAUD-ECN
|6.6K
|GBPAUD-ECN
|8.2K
|GBPJPY-ECN
|3.3K
|NZDCAD-ECN
|2.7K
|CHFJPY-ECN
|-512
|CADJPY-ECN
|1.9K
|EURCAD-ECN
|1.7K
|USDCHF-ECN
|410
|AUDJPY-ECN
|168
|AUDNZD-ECN
|-345
|USDCAD-ECN
|1.2K
|EURJPY-ECN
|1.9K
|AUDCAD-ECN
|661
|GBPCHF-ECN
|640
|USOUSD-ECN
|6K
|XAUUSD-ECN
|-629
|NZDUSD-ECN
|-5.5K
|NZDJPY-ECN
|-268
|EURGBP-ECN
|578
|USDJPY-ECN
|3K
|AUDCHF-ECN
|68
|EURCHF-ECN
|144
|NZDCHF-ECN
|-319
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
ベストトレード: +6 933.80 USD
最悪のトレード: -2 163 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +535.59 USD
最大連続損失: -4 923.75 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
