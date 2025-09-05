SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / Tiger Algo AI trading 6117EL0379
King Yiu Fung

Tiger Algo AI trading 6117EL0379

King Yiu Fung
0 reviews
Reliability
76 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2024 109%
VTMarkets-Live 7
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
407
Profit Trades:
248 (60.93%)
Loss Trades:
159 (39.07%)
Best trade:
6 933.80 USD
Worst trade:
-2 162.77 USD
Gross Profit:
49 000.87 USD (93 609 pips)
Gross Loss:
-33 656.42 USD (49 388 pips)
Maximum consecutive wins:
15 (535.59 USD)
Maximal consecutive profit:
7 302.16 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading activity:
75.04%
Max deposit load:
17.78%
Latest trade:
59 minutes ago
Trades per week:
7
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
1.21
Long Trades:
193 (47.42%)
Short Trades:
214 (52.58%)
Profit Factor:
1.46
Expected Payoff:
37.70 USD
Average Profit:
197.58 USD
Average Loss:
-211.68 USD
Maximum consecutive losses:
10 (-4 923.75 USD)
Maximal consecutive loss:
-5 948.34 USD (8)
Monthly growth:
6.98%
Annual Forecast:
84.71%
Algo trading:
94%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
12 668.26 USD (44.17%)
Relative drawdown:
By Balance:
44.17% (12 668.26 USD)
By Equity:
34.92% (9 668.43 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPUSD-ECN 79
EURUSD-ECN 53
GBPNZD-ECN 37
EURNZD-ECN 34
GBPCAD-ECN 32
EURAUD-ECN 20
GBPAUD-ECN 19
GBPJPY-ECN 18
NZDCAD-ECN 14
CHFJPY-ECN 13
CADJPY-ECN 12
EURCAD-ECN 12
USDCHF-ECN 12
AUDJPY-ECN 9
AUDNZD-ECN 7
USDCAD-ECN 6
EURJPY-ECN 4
AUDCAD-ECN 4
GBPCHF-ECN 4
USOUSD-ECN 3
XAUUSD-ECN 3
NZDUSD-ECN 3
NZDJPY-ECN 2
EURGBP-ECN 2
USDJPY-ECN 2
AUDCHF-ECN 1
EURCHF-ECN 1
NZDCHF-ECN 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD-ECN 4.1K
EURUSD-ECN 1.5K
GBPNZD-ECN 1.6K
EURNZD-ECN -2.3K
GBPCAD-ECN 1.4K
EURAUD-ECN 2.8K
GBPAUD-ECN 2.9K
GBPJPY-ECN 852
NZDCAD-ECN 1.5K
CHFJPY-ECN -98
CADJPY-ECN 543
EURCAD-ECN 836
USDCHF-ECN -1.8K
AUDJPY-ECN 24
AUDNZD-ECN -1K
USDCAD-ECN 792
EURJPY-ECN 620
AUDCAD-ECN 236
GBPCHF-ECN 331
USOUSD-ECN 5.1K
XAUUSD-ECN -348
NZDUSD-ECN -5.6K
NZDJPY-ECN -95
EURGBP-ECN 417
USDJPY-ECN 1.2K
AUDCHF-ECN 38
EURCHF-ECN 42
NZDCHF-ECN -200
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD-ECN 5.9K
EURUSD-ECN 3.6K
GBPNZD-ECN 5.6K
EURNZD-ECN -7.3K
GBPCAD-ECN 5.5K
EURAUD-ECN 6.6K
GBPAUD-ECN 8.2K
GBPJPY-ECN 3.3K
NZDCAD-ECN 2.7K
CHFJPY-ECN -512
CADJPY-ECN 1.9K
EURCAD-ECN 1.7K
USDCHF-ECN 410
AUDJPY-ECN 168
AUDNZD-ECN -345
USDCAD-ECN 1.2K
EURJPY-ECN 1.9K
AUDCAD-ECN 661
GBPCHF-ECN 640
USOUSD-ECN 6K
XAUUSD-ECN -629
NZDUSD-ECN -5.5K
NZDJPY-ECN -268
EURGBP-ECN 578
USDJPY-ECN 3K
AUDCHF-ECN 68
EURCHF-ECN 144
NZDCHF-ECN -319
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +6 933.80 USD
Worst trade: -2 163 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 8
Maximal consecutive profit: +535.59 USD
Maximal consecutive loss: -4 923.75 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VTMarkets-Live 7" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2025.11.06 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:17
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.9% of days out of 421 days of the signal's entire lifetime.
