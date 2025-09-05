SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Tiger Algo AI trading 6117EL0379
King Yiu Fung

Tiger Algo AI trading 6117EL0379

King Yiu Fung
0 recensioni
Affidabilità
64 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 21%
VTMarkets-Live 7
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
274
Profit Trade:
171 (62.40%)
Loss Trade:
103 (37.59%)
Best Trade:
4 487.38 USD
Worst Trade:
-2 162.77 USD
Profitto lordo:
30 155.03 USD (67 846 pips)
Perdita lorda:
-27 222.73 USD (40 469 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (535.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 927.90 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
17.78%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.25
Long Trade:
138 (50.36%)
Short Trade:
136 (49.64%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
10.70 USD
Profitto medio:
176.35 USD
Perdita media:
-264.30 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-4 923.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 948.34 USD (8)
Crescita mensile:
-35.26%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11 627.08 USD (40.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.54% (11 627.08 USD)
Per equità:
34.92% (9 668.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD-ECN 43
EURUSD-ECN 38
EURNZD-ECN 29
GBPCAD-ECN 28
GBPNZD-ECN 21
GBPJPY-ECN 16
NZDCAD-ECN 14
CADJPY-ECN 10
CHFJPY-ECN 10
EURCAD-ECN 9
USDCHF-ECN 8
GBPAUD-ECN 8
EURAUD-ECN 6
EURJPY-ECN 4
AUDNZD-ECN 4
USOUSD-ECN 3
XAUUSD-ECN 3
NZDUSD-ECN 3
USDCAD-ECN 3
AUDCAD-ECN 2
GBPCHF-ECN 2
AUDJPY-ECN 2
NZDJPY-ECN 2
EURGBP-ECN 2
USDJPY-ECN 2
AUDCHF-ECN 1
EURCHF-ECN 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD-ECN 3.6K
EURUSD-ECN 318
EURNZD-ECN -9.2K
GBPCAD-ECN 1.3K
GBPNZD-ECN 971
GBPJPY-ECN 682
NZDCAD-ECN 1.5K
CADJPY-ECN 355
CHFJPY-ECN -725
EURCAD-ECN 777
USDCHF-ECN -1.5K
GBPAUD-ECN 1.9K
EURAUD-ECN 443
EURJPY-ECN 620
AUDNZD-ECN -129
USOUSD-ECN 5.1K
XAUUSD-ECN -348
NZDUSD-ECN -5.6K
USDCAD-ECN 838
AUDCAD-ECN 197
GBPCHF-ECN 227
AUDJPY-ECN -33
NZDJPY-ECN -95
EURGBP-ECN 417
USDJPY-ECN 1.2K
AUDCHF-ECN 38
EURCHF-ECN 42
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD-ECN 5K
EURUSD-ECN 2.1K
EURNZD-ECN -9K
GBPCAD-ECN 4.8K
GBPNZD-ECN 3.3K
GBPJPY-ECN 2.3K
NZDCAD-ECN 2.7K
CADJPY-ECN 1.4K
CHFJPY-ECN -1.6K
EURCAD-ECN 1.6K
USDCHF-ECN 486
GBPAUD-ECN 5.9K
EURAUD-ECN 1.6K
EURJPY-ECN 1.9K
AUDNZD-ECN -100
USOUSD-ECN 6K
XAUUSD-ECN -629
NZDUSD-ECN -5.5K
USDCAD-ECN 1.4K
AUDCAD-ECN 544
GBPCHF-ECN 463
AUDJPY-ECN -82
NZDJPY-ECN -268
EURGBP-ECN 578
USDJPY-ECN 3K
AUDCHF-ECN 68
EURCHF-ECN 144
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 487.38 USD
Worst Trade: -2 163 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +535.59 USD
Massima perdita consecutiva: -4 923.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.05 10:17
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.9% of days out of 421 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Tiger Algo AI trading 6117EL0379
30USD al mese
21%
0
0
USD
17K
USD
64
92%
274
62%
100%
1.10
10.70
USD
41%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.