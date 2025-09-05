SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Tiger Algo AI trading 6117EL0379
King Yiu Fung

Tiger Algo AI trading 6117EL0379

King Yiu Fung
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
77 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 107%
VTMarkets-Live 7
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
408
Gewinntrades:
248 (60.78%)
Verlusttrades:
160 (39.22%)
Bester Trade:
6 933.80 USD
Schlechtester Trade:
-2 162.77 USD
Bruttoprofit:
49 000.87 USD (93 609 pips)
Bruttoverlust:
-33 832.75 USD (49 576 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (535.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 302.16 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
75.04%
Max deposit load:
17.78%
Letzter Trade:
19 Minuten
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
1.20
Long-Positionen:
194 (47.55%)
Short-Positionen:
214 (52.45%)
Profit-Faktor:
1.45
Mathematische Gewinnerwartung:
37.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
197.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-211.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-4 923.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 948.34 USD (8)
Wachstum pro Monat :
9.31%
Jahresprognose:
112.95%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
12 668.26 USD (44.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
44.17% (12 668.26 USD)
Kapital:
34.92% (9 668.43 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD-ECN 80
EURUSD-ECN 53
GBPNZD-ECN 37
EURNZD-ECN 34
GBPCAD-ECN 32
EURAUD-ECN 20
GBPAUD-ECN 19
GBPJPY-ECN 18
NZDCAD-ECN 14
CHFJPY-ECN 13
CADJPY-ECN 12
EURCAD-ECN 12
USDCHF-ECN 12
AUDJPY-ECN 9
AUDNZD-ECN 7
USDCAD-ECN 6
EURJPY-ECN 4
AUDCAD-ECN 4
GBPCHF-ECN 4
USOUSD-ECN 3
XAUUSD-ECN 3
NZDUSD-ECN 3
NZDJPY-ECN 2
EURGBP-ECN 2
USDJPY-ECN 2
AUDCHF-ECN 1
EURCHF-ECN 1
NZDCHF-ECN 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD-ECN 3.9K
EURUSD-ECN 1.5K
GBPNZD-ECN 1.6K
EURNZD-ECN -2.3K
GBPCAD-ECN 1.4K
EURAUD-ECN 2.8K
GBPAUD-ECN 2.9K
GBPJPY-ECN 852
NZDCAD-ECN 1.5K
CHFJPY-ECN -98
CADJPY-ECN 543
EURCAD-ECN 836
USDCHF-ECN -1.8K
AUDJPY-ECN 24
AUDNZD-ECN -1K
USDCAD-ECN 792
EURJPY-ECN 620
AUDCAD-ECN 236
GBPCHF-ECN 331
USOUSD-ECN 5.1K
XAUUSD-ECN -348
NZDUSD-ECN -5.6K
NZDJPY-ECN -95
EURGBP-ECN 417
USDJPY-ECN 1.2K
AUDCHF-ECN 38
EURCHF-ECN 42
NZDCHF-ECN -200
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD-ECN 5.7K
EURUSD-ECN 3.6K
GBPNZD-ECN 5.6K
EURNZD-ECN -7.3K
GBPCAD-ECN 5.5K
EURAUD-ECN 6.6K
GBPAUD-ECN 8.2K
GBPJPY-ECN 3.3K
NZDCAD-ECN 2.7K
CHFJPY-ECN -512
CADJPY-ECN 1.9K
EURCAD-ECN 1.7K
USDCHF-ECN 410
AUDJPY-ECN 168
AUDNZD-ECN -345
USDCAD-ECN 1.2K
EURJPY-ECN 1.9K
AUDCAD-ECN 661
GBPCHF-ECN 640
USOUSD-ECN 6K
XAUUSD-ECN -629
NZDUSD-ECN -5.5K
NZDJPY-ECN -268
EURGBP-ECN 578
USDJPY-ECN 3K
AUDCHF-ECN 68
EURCHF-ECN 144
NZDCHF-ECN -319
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6 933.80 USD
Schlechtester Trade: -2 163 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +535.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 923.75 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.06 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:17
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.9% of days out of 421 days of the signal's entire lifetime.
