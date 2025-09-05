SeñalesSecciones
King Yiu Fung

Tiger Algo AI trading 6117EL0379

King Yiu Fung
0 comentarios
Fiabilidad
76 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 109%
VTMarkets-Live 7
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
407
Transacciones Rentables:
248 (60.93%)
Transacciones Irrentables:
159 (39.07%)
Mejor transacción:
6 933.80 USD
Peor transacción:
-2 162.77 USD
Beneficio Bruto:
49 000.87 USD (93 609 pips)
Pérdidas Brutas:
-33 656.42 USD (49 388 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (535.59 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7 302.16 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
75.04%
Carga máxima del depósito:
17.78%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
1.21
Transacciones Largas:
193 (47.42%)
Transacciones Cortas:
214 (52.58%)
Factor de Beneficio:
1.46
Beneficio Esperado:
37.70 USD
Beneficio medio:
197.58 USD
Pérdidas medias:
-211.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-4 923.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 948.34 USD (8)
Crecimiento al mes:
6.98%
Pronóstico anual:
84.71%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
12 668.26 USD (44.17%)
Reducción relativa:
De balance:
44.17% (12 668.26 USD)
De fondos:
34.92% (9 668.43 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD-ECN 79
EURUSD-ECN 53
GBPNZD-ECN 37
EURNZD-ECN 34
GBPCAD-ECN 32
EURAUD-ECN 20
GBPAUD-ECN 19
GBPJPY-ECN 18
NZDCAD-ECN 14
CHFJPY-ECN 13
CADJPY-ECN 12
EURCAD-ECN 12
USDCHF-ECN 12
AUDJPY-ECN 9
AUDNZD-ECN 7
USDCAD-ECN 6
EURJPY-ECN 4
AUDCAD-ECN 4
GBPCHF-ECN 4
USOUSD-ECN 3
XAUUSD-ECN 3
NZDUSD-ECN 3
NZDJPY-ECN 2
EURGBP-ECN 2
USDJPY-ECN 2
AUDCHF-ECN 1
EURCHF-ECN 1
NZDCHF-ECN 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD-ECN 4.1K
EURUSD-ECN 1.5K
GBPNZD-ECN 1.6K
EURNZD-ECN -2.3K
GBPCAD-ECN 1.4K
EURAUD-ECN 2.8K
GBPAUD-ECN 2.9K
GBPJPY-ECN 852
NZDCAD-ECN 1.5K
CHFJPY-ECN -98
CADJPY-ECN 543
EURCAD-ECN 836
USDCHF-ECN -1.8K
AUDJPY-ECN 24
AUDNZD-ECN -1K
USDCAD-ECN 792
EURJPY-ECN 620
AUDCAD-ECN 236
GBPCHF-ECN 331
USOUSD-ECN 5.1K
XAUUSD-ECN -348
NZDUSD-ECN -5.6K
NZDJPY-ECN -95
EURGBP-ECN 417
USDJPY-ECN 1.2K
AUDCHF-ECN 38
EURCHF-ECN 42
NZDCHF-ECN -200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD-ECN 5.9K
EURUSD-ECN 3.6K
GBPNZD-ECN 5.6K
EURNZD-ECN -7.3K
GBPCAD-ECN 5.5K
EURAUD-ECN 6.6K
GBPAUD-ECN 8.2K
GBPJPY-ECN 3.3K
NZDCAD-ECN 2.7K
CHFJPY-ECN -512
CADJPY-ECN 1.9K
EURCAD-ECN 1.7K
USDCHF-ECN 410
AUDJPY-ECN 168
AUDNZD-ECN -345
USDCAD-ECN 1.2K
EURJPY-ECN 1.9K
AUDCAD-ECN 661
GBPCHF-ECN 640
USOUSD-ECN 6K
XAUUSD-ECN -629
NZDUSD-ECN -5.5K
NZDJPY-ECN -268
EURGBP-ECN 578
USDJPY-ECN 3K
AUDCHF-ECN 68
EURCHF-ECN 144
NZDCHF-ECN -319
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6 933.80 USD
Peor transacción: -2 163 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +535.59 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 923.75 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.11.06 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:17
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.9% of days out of 421 days of the signal's entire lifetime.
