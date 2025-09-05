СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Tiger Algo AI trading 6117EL0379
King Yiu Fung

Tiger Algo AI trading 6117EL0379

King Yiu Fung
0 отзывов
Надежность
76 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 109%
VTMarkets-Live 7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
407
Прибыльных трейдов:
248 (60.93%)
Убыточных трейдов:
159 (39.07%)
Лучший трейд:
6 933.80 USD
Худший трейд:
-2 162.77 USD
Общая прибыль:
49 000.87 USD (93 609 pips)
Общий убыток:
-33 656.42 USD (49 388 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (535.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 302.16 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
75.04%
Макс. загрузка депозита:
17.78%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.21
Длинных трейдов:
193 (47.42%)
Коротких трейдов:
214 (52.58%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
37.70 USD
Средняя прибыль:
197.58 USD
Средний убыток:
-211.68 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-4 923.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 948.34 USD (8)
Прирост в месяц:
6.98%
Годовой прогноз:
84.71%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
12 668.26 USD (44.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.17% (12 668.26 USD)
По эквити:
34.92% (9 668.43 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD-ECN 79
EURUSD-ECN 53
GBPNZD-ECN 37
EURNZD-ECN 34
GBPCAD-ECN 32
EURAUD-ECN 20
GBPAUD-ECN 19
GBPJPY-ECN 18
NZDCAD-ECN 14
CHFJPY-ECN 13
CADJPY-ECN 12
EURCAD-ECN 12
USDCHF-ECN 12
AUDJPY-ECN 9
AUDNZD-ECN 7
USDCAD-ECN 6
EURJPY-ECN 4
AUDCAD-ECN 4
GBPCHF-ECN 4
USOUSD-ECN 3
XAUUSD-ECN 3
NZDUSD-ECN 3
NZDJPY-ECN 2
EURGBP-ECN 2
USDJPY-ECN 2
AUDCHF-ECN 1
EURCHF-ECN 1
NZDCHF-ECN 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD-ECN 4.1K
EURUSD-ECN 1.5K
GBPNZD-ECN 1.6K
EURNZD-ECN -2.3K
GBPCAD-ECN 1.4K
EURAUD-ECN 2.8K
GBPAUD-ECN 2.9K
GBPJPY-ECN 852
NZDCAD-ECN 1.5K
CHFJPY-ECN -98
CADJPY-ECN 543
EURCAD-ECN 836
USDCHF-ECN -1.8K
AUDJPY-ECN 24
AUDNZD-ECN -1K
USDCAD-ECN 792
EURJPY-ECN 620
AUDCAD-ECN 236
GBPCHF-ECN 331
USOUSD-ECN 5.1K
XAUUSD-ECN -348
NZDUSD-ECN -5.6K
NZDJPY-ECN -95
EURGBP-ECN 417
USDJPY-ECN 1.2K
AUDCHF-ECN 38
EURCHF-ECN 42
NZDCHF-ECN -200
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD-ECN 5.9K
EURUSD-ECN 3.6K
GBPNZD-ECN 5.6K
EURNZD-ECN -7.3K
GBPCAD-ECN 5.5K
EURAUD-ECN 6.6K
GBPAUD-ECN 8.2K
GBPJPY-ECN 3.3K
NZDCAD-ECN 2.7K
CHFJPY-ECN -512
CADJPY-ECN 1.9K
EURCAD-ECN 1.7K
USDCHF-ECN 410
AUDJPY-ECN 168
AUDNZD-ECN -345
USDCAD-ECN 1.2K
EURJPY-ECN 1.9K
AUDCAD-ECN 661
GBPCHF-ECN 640
USOUSD-ECN 6K
XAUUSD-ECN -629
NZDUSD-ECN -5.5K
NZDJPY-ECN -268
EURGBP-ECN 578
USDJPY-ECN 3K
AUDCHF-ECN 68
EURCHF-ECN 144
NZDCHF-ECN -319
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6 933.80 USD
Худший трейд: -2 163 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +535.59 USD
Макс. убыток в серии: -4 923.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.06 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:17
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.9% of days out of 421 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Tiger Algo AI trading 6117EL0379
30 USD в месяц
109%
0
0
USD
29K
USD
76
94%
407
60%
75%
1.45
37.70
USD
44%
1:500
Копировать

