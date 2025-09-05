SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Tiger Algo AI trading 6117EL0379
King Yiu Fung

Tiger Algo AI trading 6117EL0379

King Yiu Fung
0 avis
Fiabilité
64 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 21%
VTMarkets-Live 7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
274
Bénéfice trades:
171 (62.40%)
Perte trades:
103 (37.59%)
Meilleure transaction:
4 487.38 USD
Pire transaction:
-2 162.77 USD
Bénéfice brut:
30 155.03 USD (67 846 pips)
Perte brute:
-27 222.73 USD (40 469 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (535.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 927.90 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
17.78%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
0.25
Longs trades:
138 (50.36%)
Courts trades:
136 (49.64%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
10.70 USD
Bénéfice moyen:
176.35 USD
Perte moyenne:
-264.30 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-4 923.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 948.34 USD (8)
Croissance mensuelle:
-35.26%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
11 627.08 USD (40.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.54% (11 627.08 USD)
Par fonds propres:
34.92% (9 668.43 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD-ECN 43
EURUSD-ECN 38
EURNZD-ECN 29
GBPCAD-ECN 28
GBPNZD-ECN 21
GBPJPY-ECN 16
NZDCAD-ECN 14
CADJPY-ECN 10
CHFJPY-ECN 10
EURCAD-ECN 9
USDCHF-ECN 8
GBPAUD-ECN 8
EURAUD-ECN 6
EURJPY-ECN 4
AUDNZD-ECN 4
USOUSD-ECN 3
XAUUSD-ECN 3
NZDUSD-ECN 3
USDCAD-ECN 3
AUDCAD-ECN 2
GBPCHF-ECN 2
AUDJPY-ECN 2
NZDJPY-ECN 2
EURGBP-ECN 2
USDJPY-ECN 2
AUDCHF-ECN 1
EURCHF-ECN 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD-ECN 3.6K
EURUSD-ECN 318
EURNZD-ECN -9.2K
GBPCAD-ECN 1.3K
GBPNZD-ECN 971
GBPJPY-ECN 682
NZDCAD-ECN 1.5K
CADJPY-ECN 355
CHFJPY-ECN -725
EURCAD-ECN 777
USDCHF-ECN -1.5K
GBPAUD-ECN 1.9K
EURAUD-ECN 443
EURJPY-ECN 620
AUDNZD-ECN -129
USOUSD-ECN 5.1K
XAUUSD-ECN -348
NZDUSD-ECN -5.6K
USDCAD-ECN 838
AUDCAD-ECN 197
GBPCHF-ECN 227
AUDJPY-ECN -33
NZDJPY-ECN -95
EURGBP-ECN 417
USDJPY-ECN 1.2K
AUDCHF-ECN 38
EURCHF-ECN 42
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD-ECN 5K
EURUSD-ECN 2.1K
EURNZD-ECN -9K
GBPCAD-ECN 4.8K
GBPNZD-ECN 3.3K
GBPJPY-ECN 2.3K
NZDCAD-ECN 2.7K
CADJPY-ECN 1.4K
CHFJPY-ECN -1.6K
EURCAD-ECN 1.6K
USDCHF-ECN 486
GBPAUD-ECN 5.9K
EURAUD-ECN 1.6K
EURJPY-ECN 1.9K
AUDNZD-ECN -100
USOUSD-ECN 6K
XAUUSD-ECN -629
NZDUSD-ECN -5.5K
USDCAD-ECN 1.4K
AUDCAD-ECN 544
GBPCHF-ECN 463
AUDJPY-ECN -82
NZDJPY-ECN -268
EURGBP-ECN 578
USDJPY-ECN 3K
AUDCHF-ECN 68
EURCHF-ECN 144
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 487.38 USD
Pire transaction: -2 163 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +535.59 USD
Perte consécutive maximale: -4 923.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.05 10:17
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.9% of days out of 421 days of the signal's entire lifetime.
