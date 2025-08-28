SignauxSections
Peng Hao Shi

Sykl

Peng Hao Shi
0 avis
Fiabilité
49 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 361%
GMI-Live12
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 237
Bénéfice trades:
1 467 (65.57%)
Perte trades:
770 (34.42%)
Meilleure transaction:
117.44 USD
Pire transaction:
-96.32 USD
Bénéfice brut:
7 637.78 USD (401 216 pips)
Perte brute:
-5 187.65 USD (338 095 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (80.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
155.19 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
4.82%
Charge de dépôt maximale:
3.74%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
55 minutes
Facteur de récupération:
4.56
Longs trades:
1 026 (45.86%)
Courts trades:
1 211 (54.14%)
Facteur de profit:
1.47
Rendement attendu:
1.10 USD
Bénéfice moyen:
5.21 USD
Perte moyenne:
-6.74 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-301.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-344.37 USD (6)
Croissance mensuelle:
9.96%
Prévision annuelle:
121.70%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.21 USD
Maximal:
537.68 USD (18.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.74% (344.37 USD)
Par fonds propres:
2.60% (45.37 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2235
AUDCAD 1
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.4K
AUDCAD 0
EURUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 63K
AUDCAD -29
EURUSD 102
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +117.44 USD
Pire transaction: -96 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +80.51 USD
Perte consécutive maximale: -301.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GMI-Live12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TTCM-Live2
2.00 × 1
趋势黄金，经历各种大行情，严格风控一倍跟250美金，稳定收益
Aucun avis
