İşlemler:
812
Kârla kapanan işlemler:
375 (46.18%)
Zararla kapanan işlemler:
437 (53.82%)
En iyi işlem:
300.50 USD
En kötü işlem:
-227.04 USD
Brüt kâr:
7 782.77 USD (88 797 pips)
Brüt zarar:
-7 743.78 USD (90 640 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (19.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
742.59 USD (5)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
26.20%
Maks. mevduat yükü:
28.02%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.03
Alış işlemleri:
404 (49.75%)
Satış işlemleri:
408 (50.25%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.05 USD
Ortalama kâr:
20.75 USD
Ortalama zarar:
-17.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-322.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-668.27 USD (6)
Aylık büyüme:
12.90%
Yıllık tahmin:
156.49%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
147.62 USD
Maksimum:
1 353.35 USD (105.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
82.74% (1 353.35 USD)
Varlığa göre:
9.41% (43.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|460
|USDJPY
|159
|AUDJPY
|128
|AUDUSD
|60
|NZDUSD
|3
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|157
|USDJPY
|11
|AUDJPY
|-17
|AUDUSD
|-5
|NZDUSD
|-1
|USDCHF
|-3
|GBPUSD
|-103
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-735
|USDJPY
|2.3K
|AUDJPY
|-2K
|AUDUSD
|-772
|NZDUSD
|-135
|USDCHF
|-195
|GBPUSD
|-204
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +300.50 USD
En kötü işlem: -227 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +19.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -322.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.17 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.45 × 264
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
ICMarkets-Live04
|0.62 × 21
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
RoboForex-Prime
|0.89 × 4240
|
ICMarkets-Live16
|0.92 × 12
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.96 × 45
|
AMarkets-Real
|1.01 × 97
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|1.16 × 92
Hello, investors! Trading according to my strategy is conducted in semi-automatic mode - trading transactions are made by a robot advisor for precise entry, and I set the robot parameters manually every day. Trading is conducted strictly according to the strategy with a fixed stop loss and take profit.
İnceleme yok
