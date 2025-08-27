SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Windfuhr
Daniil Piskovatskov

Windfuhr

Daniil Piskovatskov
0 avis
127 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2023 -70%
RoboForex-Prime
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
812
Bénéfice trades:
375 (46.18%)
Perte trades:
437 (53.82%)
Meilleure transaction:
300.50 USD
Pire transaction:
-227.04 USD
Bénéfice brut:
7 782.77 USD (88 797 pips)
Perte brute:
-7 743.78 USD (90 640 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (19.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
742.59 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
26.20%
Charge de dépôt maximale:
28.02%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.03
Longs trades:
404 (49.75%)
Courts trades:
408 (50.25%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.05 USD
Bénéfice moyen:
20.75 USD
Perte moyenne:
-17.72 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-322.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-668.27 USD (6)
Croissance mensuelle:
12.90%
Prévision annuelle:
156.49%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
147.62 USD
Maximal:
1 353.35 USD (105.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
82.74% (1 353.35 USD)
Par fonds propres:
9.41% (43.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 460
USDJPY 159
AUDJPY 128
AUDUSD 60
NZDUSD 3
USDCHF 1
GBPUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 157
USDJPY 11
AUDJPY -17
AUDUSD -5
NZDUSD -1
USDCHF -3
GBPUSD -103
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -735
USDJPY 2.3K
AUDJPY -2K
AUDUSD -772
NZDUSD -135
USDCHF -195
GBPUSD -204
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +300.50 USD
Pire transaction: -227 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +19.43 USD
Perte consécutive maximale: -322.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ICMarkets-Live14
0.17 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
RoboForex-ECN-3
0.45 × 264
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarkets-Live04
0.62 × 21
Tickmill-Live08
0.63 × 38
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
RoboForex-Prime
0.89 × 4240
ICMarkets-Live16
0.92 × 12
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.96 × 45
AMarkets-Real
1.01 × 97
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.16 × 92
41 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Hello, investors! Trading according to my strategy is conducted in semi-automatic mode - trading transactions are made by a robot advisor for precise entry, and I set the robot parameters manually every day. Trading is conducted strictly according to the strategy with a fixed stop loss and take profit.
Aucun avis
2025.09.29 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 13:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 06:06
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Windfuhr
300 USD par mois
-70%
0
0
USD
716
USD
127
98%
812
46%
26%
1.00
0.05
USD
83%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.