Daniil Piskovatskov

Windfuhr

Daniil Piskovatskov
レビュー0件
139週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 -67%
RoboForex-Prime
1:300
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
990
利益トレード:
456 (46.06%)
損失トレード:
534 (53.94%)
ベストトレード:
300.50 USD
最悪のトレード:
-227.04 USD
総利益:
9 471.69 USD (105 055 pips)
総損失:
-9 337.63 USD (108 795 pips)
最大連続の勝ち:
11 (107.98 USD)
最大連続利益:
742.59 USD (5)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
37.53%
最大入金額:
30.09%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.10
長いトレード:
481 (48.59%)
短いトレード:
509 (51.41%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
0.14 USD
平均利益:
20.77 USD
平均損失:
-17.49 USD
最大連続の負け:
13 (-322.64 USD)
最大連続損失:
-668.27 USD (6)
月間成長:
13.99%
年間予想:
169.79%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
147.62 USD
最大の:
1 353.35 USD (105.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
82.74% (1 353.35 USD)
エクイティによる:
12.94% (96.67 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 638
USDJPY 159
AUDJPY 128
AUDUSD 60
NZDUSD 3
USDCHF 1
GBPUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 252
USDJPY 11
AUDJPY -17
AUDUSD -5
NZDUSD -1
USDCHF -3
GBPUSD -103
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD -2.6K
USDJPY 2.3K
AUDJPY -2K
AUDUSD -772
NZDUSD -135
USDCHF -195
GBPUSD -204
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +300.50 USD
最悪のトレード: -227 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +107.98 USD
最大連続損失: -322.64 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ICMarkets-Live14
0.17 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
RoboForex-ECN-3
0.45 × 264
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarkets-Live04
0.62 × 21
Tickmill-Live08
0.63 × 38
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
RoboForex-Prime
0.89 × 4240
ICMarkets-Live16
0.92 × 12
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.96 × 45
AMarkets-Real
1.01 × 97
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.16 × 92
41 より多く...
Hello, investors! Trading according to my strategy is conducted in semi-automatic mode - trading transactions are made by a robot advisor for precise entry, and I set the robot parameters manually every day. Trading is conducted strictly according to the strategy with a fixed stop loss and take profit.
レビューなし
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 14:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 13:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 09:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 13:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 06:06
A large drawdown may occur on the account again
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください