- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
990
利益トレード:
456 (46.06%)
損失トレード:
534 (53.94%)
ベストトレード:
300.50 USD
最悪のトレード:
-227.04 USD
総利益:
9 471.69 USD (105 055 pips)
総損失:
-9 337.63 USD (108 795 pips)
最大連続の勝ち:
11 (107.98 USD)
最大連続利益:
742.59 USD (5)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
37.53%
最大入金額:
30.09%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.10
長いトレード:
481 (48.59%)
短いトレード:
509 (51.41%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
0.14 USD
平均利益:
20.77 USD
平均損失:
-17.49 USD
最大連続の負け:
13 (-322.64 USD)
最大連続損失:
-668.27 USD (6)
月間成長:
13.99%
年間予想:
169.79%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
147.62 USD
最大の:
1 353.35 USD (105.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
82.74% (1 353.35 USD)
エクイティによる:
12.94% (96.67 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|638
|USDJPY
|159
|AUDJPY
|128
|AUDUSD
|60
|NZDUSD
|3
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|252
|USDJPY
|11
|AUDJPY
|-17
|AUDUSD
|-5
|NZDUSD
|-1
|USDCHF
|-3
|GBPUSD
|-103
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|-2.6K
|USDJPY
|2.3K
|AUDJPY
|-2K
|AUDUSD
|-772
|NZDUSD
|-135
|USDCHF
|-195
|GBPUSD
|-204
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +300.50 USD
最悪のトレード: -227 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +107.98 USD
最大連続損失: -322.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.17 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.45 × 264
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
ICMarkets-Live04
|0.62 × 21
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
RoboForex-Prime
|0.89 × 4240
|
ICMarkets-Live16
|0.92 × 12
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.96 × 45
|
AMarkets-Real
|1.01 × 97
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|1.16 × 92
41 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Hello, investors! Trading according to my strategy is conducted in semi-automatic mode - trading transactions are made by a robot advisor for precise entry, and I set the robot parameters manually every day. Trading is conducted strictly according to the strategy with a fixed stop loss and take profit.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-67%
0
0
USD
USD
924
USD
USD
139
97%
990
46%
38%
1.01
0.14
USD
USD
83%
1:300