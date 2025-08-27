- Incremento
- Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
990
Transacciones Rentables:
456 (46.06%)
Transacciones Irrentables:
534 (53.94%)
Mejor transacción:
300.50 USD
Peor transacción:
-227.04 USD
Beneficio Bruto:
9 471.69 USD (105 055 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 337.63 USD (108 795 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (107.98 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
742.59 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
37.53%
Carga máxima del depósito:
30.09%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
0.10
Transacciones Largas:
481 (48.59%)
Transacciones Cortas:
509 (51.41%)
Factor de Beneficio:
1.01
Beneficio Esperado:
0.14 USD
Beneficio medio:
20.77 USD
Pérdidas medias:
-17.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-322.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-668.27 USD (6)
Crecimiento al mes:
13.99%
Pronóstico anual:
169.79%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
147.62 USD
Máxima:
1 353.35 USD (105.23%)
Reducción relativa:
De balance:
82.74% (1 353.35 USD)
De fondos:
12.94% (96.67 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|638
|USDJPY
|159
|AUDJPY
|128
|AUDUSD
|60
|NZDUSD
|3
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|252
|USDJPY
|11
|AUDJPY
|-17
|AUDUSD
|-5
|NZDUSD
|-1
|USDCHF
|-3
|GBPUSD
|-103
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|-2.6K
|USDJPY
|2.3K
|AUDJPY
|-2K
|AUDUSD
|-772
|NZDUSD
|-135
|USDCHF
|-195
|GBPUSD
|-204
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +300.50 USD
Peor transacción: -227 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +107.98 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -322.64 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.17 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.45 × 264
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
ICMarkets-Live04
|0.62 × 21
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
RoboForex-Prime
|0.89 × 4240
|
ICMarkets-Live16
|0.92 × 12
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.96 × 45
|
AMarkets-Real
|1.01 × 97
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|1.16 × 92
otros 41...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Hello, investors! Trading according to my strategy is conducted in semi-automatic mode - trading transactions are made by a robot advisor for precise entry, and I set the robot parameters manually every day. Trading is conducted strictly according to the strategy with a fixed stop loss and take profit.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-67%
0
0
USD
USD
924
USD
USD
139
97%
990
46%
38%
1.01
0.14
USD
USD
83%
1:300