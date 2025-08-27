SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Windfuhr
Daniil Piskovatskov

Windfuhr

Daniil Piskovatskov
0 comentarios
139 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 -67%
RoboForex-Prime
1:300
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
990
Transacciones Rentables:
456 (46.06%)
Transacciones Irrentables:
534 (53.94%)
Mejor transacción:
300.50 USD
Peor transacción:
-227.04 USD
Beneficio Bruto:
9 471.69 USD (105 055 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 337.63 USD (108 795 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (107.98 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
742.59 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
37.53%
Carga máxima del depósito:
30.09%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
0.10
Transacciones Largas:
481 (48.59%)
Transacciones Cortas:
509 (51.41%)
Factor de Beneficio:
1.01
Beneficio Esperado:
0.14 USD
Beneficio medio:
20.77 USD
Pérdidas medias:
-17.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-322.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-668.27 USD (6)
Crecimiento al mes:
13.99%
Pronóstico anual:
169.79%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
147.62 USD
Máxima:
1 353.35 USD (105.23%)
Reducción relativa:
De balance:
82.74% (1 353.35 USD)
De fondos:
12.94% (96.67 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 638
USDJPY 159
AUDJPY 128
AUDUSD 60
NZDUSD 3
USDCHF 1
GBPUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 252
USDJPY 11
AUDJPY -17
AUDUSD -5
NZDUSD -1
USDCHF -3
GBPUSD -103
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD -2.6K
USDJPY 2.3K
AUDJPY -2K
AUDUSD -772
NZDUSD -135
USDCHF -195
GBPUSD -204
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +300.50 USD
Peor transacción: -227 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +107.98 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -322.64 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ICMarkets-Live14
0.17 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
RoboForex-ECN-3
0.45 × 264
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarkets-Live04
0.62 × 21
Tickmill-Live08
0.63 × 38
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
RoboForex-Prime
0.89 × 4240
ICMarkets-Live16
0.92 × 12
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.96 × 45
AMarkets-Real
1.01 × 97
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.16 × 92
otros 41...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Hello, investors! Trading according to my strategy is conducted in semi-automatic mode - trading transactions are made by a robot advisor for precise entry, and I set the robot parameters manually every day. Trading is conducted strictly according to the strategy with a fixed stop loss and take profit.
No hay comentarios
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 14:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 13:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 09:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 13:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 06:06
A large drawdown may occur on the account again
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Windfuhr
30 USD al mes
-67%
0
0
USD
924
USD
139
97%
990
46%
38%
1.01
0.14
USD
83%
1:300
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.