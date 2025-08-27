SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Windfuhr
Daniil Piskovatskov

Windfuhr

Daniil Piskovatskov
0 Bewertungen
139 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 -71%
RoboForex-Prime
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
991
Gewinntrades:
456 (46.01%)
Verlusttrades:
535 (53.99%)
Bester Trade:
300.50 USD
Schlechtester Trade:
-227.04 USD
Bruttoprofit:
9 471.69 USD (105 055 pips)
Bruttoverlust:
-9 439.81 USD (108 997 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (107.98 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
742.59 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
37.53%
Max deposit load:
30.09%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.02
Long-Positionen:
481 (48.54%)
Short-Positionen:
510 (51.46%)
Profit-Faktor:
1.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
20.77 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.64 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-322.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-668.27 USD (6)
Wachstum pro Monat :
8.39%
Jahresprognose:
101.83%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
147.62 USD
Maximaler:
1 353.35 USD (105.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
82.74% (1 353.35 USD)
Kapital:
12.94% (96.67 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 639
USDJPY 159
AUDJPY 128
AUDUSD 60
NZDUSD 3
USDCHF 1
GBPUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 150
USDJPY 11
AUDJPY -17
AUDUSD -5
NZDUSD -1
USDCHF -3
GBPUSD -103
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -2.8K
USDJPY 2.3K
AUDJPY -2K
AUDUSD -772
NZDUSD -135
USDCHF -195
GBPUSD -204
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +300.50 USD
Schlechtester Trade: -227 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +107.98 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -322.64 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ICMarkets-Live14
0.17 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
RoboForex-ECN-3
0.45 × 264
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarkets-Live04
0.62 × 21
Tickmill-Live08
0.63 × 38
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
RoboForex-Prime
0.89 × 4240
ICMarkets-Live16
0.92 × 12
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.96 × 45
AMarkets-Real
1.01 × 97
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.16 × 92
Hello, investors! Trading according to my strategy is conducted in semi-automatic mode - trading transactions are made by a robot advisor for precise entry, and I set the robot parameters manually every day. Trading is conducted strictly according to the strategy with a fixed stop loss and take profit.
Keine Bewertungen
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 14:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 13:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 09:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 13:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 06:06
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Windfuhr
30 USD pro Monat
-71%
0
0
USD
822
USD
139
97%
991
46%
38%
1.00
0.03
USD
83%
1:300
