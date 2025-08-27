- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
991
Gewinntrades:
456 (46.01%)
Verlusttrades:
535 (53.99%)
Bester Trade:
300.50 USD
Schlechtester Trade:
-227.04 USD
Bruttoprofit:
9 471.69 USD (105 055 pips)
Bruttoverlust:
-9 439.81 USD (108 997 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (107.98 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
742.59 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
37.53%
Max deposit load:
30.09%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.02
Long-Positionen:
481 (48.54%)
Short-Positionen:
510 (51.46%)
Profit-Faktor:
1.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
20.77 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.64 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-322.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-668.27 USD (6)
Wachstum pro Monat :
8.39%
Jahresprognose:
101.83%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
147.62 USD
Maximaler:
1 353.35 USD (105.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
82.74% (1 353.35 USD)
Kapital:
12.94% (96.67 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|639
|USDJPY
|159
|AUDJPY
|128
|AUDUSD
|60
|NZDUSD
|3
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|150
|USDJPY
|11
|AUDJPY
|-17
|AUDUSD
|-5
|NZDUSD
|-1
|USDCHF
|-3
|GBPUSD
|-103
|
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-2.8K
|USDJPY
|2.3K
|AUDJPY
|-2K
|AUDUSD
|-772
|NZDUSD
|-135
|USDCHF
|-195
|GBPUSD
|-204
|
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +300.50 USD
Schlechtester Trade: -227 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +107.98 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -322.64 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.17 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.45 × 264
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
ICMarkets-Live04
|0.62 × 21
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
RoboForex-Prime
|0.89 × 4240
|
ICMarkets-Live16
|0.92 × 12
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.96 × 45
|
AMarkets-Real
|1.01 × 97
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|1.16 × 92
Hello, investors! Trading according to my strategy is conducted in semi-automatic mode - trading transactions are made by a robot advisor for precise entry, and I set the robot parameters manually every day. Trading is conducted strictly according to the strategy with a fixed stop loss and take profit.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-71%
0
0
USD
USD
822
USD
USD
139
97%
991
46%
38%
1.00
0.03
USD
USD
83%
1:300