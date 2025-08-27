信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Windfuhr
Daniil Piskovatskov

Windfuhr

Daniil Piskovatskov
0条评论
139
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 -65%
RoboForex-Prime
1:300
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
989
盈利交易:
456 (46.10%)
亏损交易:
533 (53.89%)
最好交易:
300.50 USD
最差交易:
-227.04 USD
毛利:
9 471.69 USD (105 055 pips)
毛利亏损:
-9 284.79 USD (108 586 pips)
最大连续赢利:
11 (107.98 USD)
最大连续盈利:
742.59 USD (5)
夏普比率:
0.02
交易活动:
37.53%
最大入金加载:
30.09%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.14
长期交易:
481 (48.63%)
短期交易:
508 (51.37%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.19 USD
平均利润:
20.77 USD
平均损失:
-17.42 USD
最大连续失误:
13 (-322.64 USD)
最大连续亏损:
-668.27 USD (6)
每月增长:
20.39%
年度预测:
247.44%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
147.62 USD
最大值:
1 353.35 USD (105.23%)
相对跌幅:
结余:
82.74% (1 353.35 USD)
净值:
12.94% (96.67 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 637
USDJPY 159
AUDJPY 128
AUDUSD 60
NZDUSD 3
USDCHF 1
GBPUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 305
USDJPY 11
AUDJPY -17
AUDUSD -5
NZDUSD -1
USDCHF -3
GBPUSD -103
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -2.4K
USDJPY 2.3K
AUDJPY -2K
AUDUSD -772
NZDUSD -135
USDCHF -195
GBPUSD -204
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +300.50 USD
最差交易: -227 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +107.98 USD
最大连续亏损: -322.64 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ICMarkets-Live14
0.17 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
RoboForex-ECN-3
0.45 × 264
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarkets-Live04
0.62 × 21
Tickmill-Live08
0.63 × 38
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
RoboForex-Prime
0.89 × 4240
ICMarkets-Live16
0.92 × 12
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.96 × 45
AMarkets-Real
1.01 × 97
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.16 × 92
41 更多...
Hello, investors! Trading according to my strategy is conducted in semi-automatic mode - trading transactions are made by a robot advisor for precise entry, and I set the robot parameters manually every day. Trading is conducted strictly according to the strategy with a fixed stop loss and take profit.
没有评论
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 14:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 13:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 09:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 13:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 06:06
A large drawdown may occur on the account again
