- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
989
盈利交易:
456 (46.10%)
亏损交易:
533 (53.89%)
最好交易:
300.50 USD
最差交易:
-227.04 USD
毛利:
9 471.69 USD (105 055 pips)
毛利亏损:
-9 284.79 USD (108 586 pips)
最大连续赢利:
11 (107.98 USD)
最大连续盈利:
742.59 USD (5)
夏普比率:
0.02
交易活动:
37.53%
最大入金加载:
30.09%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.14
长期交易:
481 (48.63%)
短期交易:
508 (51.37%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.19 USD
平均利润:
20.77 USD
平均损失:
-17.42 USD
最大连续失误:
13 (-322.64 USD)
最大连续亏损:
-668.27 USD (6)
每月增长:
20.39%
年度预测:
247.44%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
147.62 USD
最大值:
1 353.35 USD (105.23%)
相对跌幅:
结余:
82.74% (1 353.35 USD)
净值:
12.94% (96.67 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|637
|USDJPY
|159
|AUDJPY
|128
|AUDUSD
|60
|NZDUSD
|3
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|305
|USDJPY
|11
|AUDJPY
|-17
|AUDUSD
|-5
|NZDUSD
|-1
|USDCHF
|-3
|GBPUSD
|-103
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-2.4K
|USDJPY
|2.3K
|AUDJPY
|-2K
|AUDUSD
|-772
|NZDUSD
|-135
|USDCHF
|-195
|GBPUSD
|-204
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +300.50 USD
最差交易: -227 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +107.98 USD
最大连续亏损: -322.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.17 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.45 × 264
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
ICMarkets-Live04
|0.62 × 21
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
RoboForex-Prime
|0.89 × 4240
|
ICMarkets-Live16
|0.92 × 12
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.96 × 45
|
AMarkets-Real
|1.01 × 97
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|1.16 × 92
Hello, investors! Trading according to my strategy is conducted in semi-automatic mode - trading transactions are made by a robot advisor for precise entry, and I set the robot parameters manually every day. Trading is conducted strictly according to the strategy with a fixed stop loss and take profit.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-65%
0
0
USD
USD
977
USD
USD
139
98%
989
46%
38%
1.02
0.19
USD
USD
83%
1:300