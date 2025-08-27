시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Windfuhr
Daniil Piskovatskov

Windfuhr

Daniil Piskovatskov
0 리뷰
141
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 -69%
RoboForex-Prime
1:300
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
996
이익 거래:
459 (46.08%)
손실 거래:
537 (53.92%)
최고의 거래:
300.50 USD
최악의 거래:
-227.04 USD
총 수익:
9 669.09 USD (105 655 pips)
총 손실:
-9 594.57 USD (109 398 pips)
연속 최대 이익:
11 (107.98 USD)
연속 최대 이익:
742.59 USD (5)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
35.03%
최대 입금량:
30.09%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.06
롱(주식매수):
482 (48.39%)
숏(주식차입매도):
514 (51.61%)
수익 요인:
1.01
기대수익:
0.07 USD
평균 이익:
21.07 USD
평균 손실:
-17.87 USD
연속 최대 손실:
13 (-322.64 USD)
연속 최대 손실:
-668.27 USD (6)
월별 성장률:
22.67%
연간 예측:
275.01%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
147.62 USD
최대한의:
1 353.35 USD (105.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
82.74% (1 353.35 USD)
자본금별:
12.94% (96.67 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 644
USDJPY 159
AUDJPY 128
AUDUSD 60
NZDUSD 3
USDCHF 1
GBPUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 193
USDJPY 11
AUDJPY -17
AUDUSD -5
NZDUSD -1
USDCHF -3
GBPUSD -103
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD -2.6K
USDJPY 2.3K
AUDJPY -2K
AUDUSD -772
NZDUSD -135
USDCHF -195
GBPUSD -204
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +300.50 USD
최악의 거래: -227 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +107.98 USD
연속 최대 손실: -322.64 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ICMarkets-Live14
0.17 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
RoboForex-ECN-3
0.45 × 264
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarkets-Live04
0.62 × 21
Tickmill-Live08
0.63 × 38
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
RoboForex-Prime
0.89 × 4240
ICMarkets-Live16
0.92 × 12
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.96 × 45
AMarkets-Real
1.01 × 97
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.16 × 92
Hello, investors! Trading according to my strategy is conducted in semi-automatic mode - trading transactions are made by a robot advisor for precise entry, and I set the robot parameters manually every day. Trading is conducted strictly according to the strategy with a fixed stop loss and take profit.
리뷰 없음
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 14:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 13:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 09:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 13:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 06:06
A large drawdown may occur on the account again
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Windfuhr
월별 30 USD
-69%
0
0
USD
866
USD
141
97%
996
46%
35%
1.00
0.07
USD
83%
1:300
