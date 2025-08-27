- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
996
이익 거래:
459 (46.08%)
손실 거래:
537 (53.92%)
최고의 거래:
300.50 USD
최악의 거래:
-227.04 USD
총 수익:
9 669.09 USD (105 655 pips)
총 손실:
-9 594.57 USD (109 398 pips)
연속 최대 이익:
11 (107.98 USD)
연속 최대 이익:
742.59 USD (5)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
35.03%
최대 입금량:
30.09%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.06
롱(주식매수):
482 (48.39%)
숏(주식차입매도):
514 (51.61%)
수익 요인:
1.01
기대수익:
0.07 USD
평균 이익:
21.07 USD
평균 손실:
-17.87 USD
연속 최대 손실:
13 (-322.64 USD)
연속 최대 손실:
-668.27 USD (6)
월별 성장률:
22.67%
연간 예측:
275.01%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
147.62 USD
최대한의:
1 353.35 USD (105.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
82.74% (1 353.35 USD)
자본금별:
12.94% (96.67 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|644
|USDJPY
|159
|AUDJPY
|128
|AUDUSD
|60
|NZDUSD
|3
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|193
|USDJPY
|11
|AUDJPY
|-17
|AUDUSD
|-5
|NZDUSD
|-1
|USDCHF
|-3
|GBPUSD
|-103
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|-2.6K
|USDJPY
|2.3K
|AUDJPY
|-2K
|AUDUSD
|-772
|NZDUSD
|-135
|USDCHF
|-195
|GBPUSD
|-204
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +300.50 USD
최악의 거래: -227 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +107.98 USD
연속 최대 손실: -322.64 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.17 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.45 × 264
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
ICMarkets-Live04
|0.62 × 21
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
RoboForex-Prime
|0.89 × 4240
|
ICMarkets-Live16
|0.92 × 12
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.96 × 45
|
AMarkets-Real
|1.01 × 97
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|1.16 × 92
Hello, investors! Trading according to my strategy is conducted in semi-automatic mode - trading transactions are made by a robot advisor for precise entry, and I set the robot parameters manually every day. Trading is conducted strictly according to the strategy with a fixed stop loss and take profit.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-69%
0
0
USD
USD
866
USD
USD
141
97%
996
46%
35%
1.00
0.07
USD
USD
83%
1:300