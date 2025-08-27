- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
812
Profit Trade:
375 (46.18%)
Loss Trade:
437 (53.82%)
Best Trade:
300.50 USD
Worst Trade:
-227.04 USD
Profitto lordo:
7 782.77 USD (88 797 pips)
Perdita lorda:
-7 743.78 USD (90 640 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (19.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
742.59 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
26.20%
Massimo carico di deposito:
28.02%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
404 (49.75%)
Short Trade:
408 (50.25%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
20.75 USD
Perdita media:
-17.72 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-322.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-668.27 USD (6)
Crescita mensile:
12.90%
Previsione annuale:
156.49%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
147.62 USD
Massimale:
1 353.35 USD (105.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
82.74% (1 353.35 USD)
Per equità:
9.41% (43.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|460
|USDJPY
|159
|AUDJPY
|128
|AUDUSD
|60
|NZDUSD
|3
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|157
|USDJPY
|11
|AUDJPY
|-17
|AUDUSD
|-5
|NZDUSD
|-1
|USDCHF
|-3
|GBPUSD
|-103
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-735
|USDJPY
|2.3K
|AUDJPY
|-2K
|AUDUSD
|-772
|NZDUSD
|-135
|USDCHF
|-195
|GBPUSD
|-204
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +300.50 USD
Worst Trade: -227 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +19.43 USD
Massima perdita consecutiva: -322.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.17 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.45 × 264
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
ICMarkets-Live04
|0.62 × 21
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
RoboForex-Prime
|0.89 × 4240
|
ICMarkets-Live16
|0.92 × 12
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.96 × 45
|
AMarkets-Real
|1.01 × 97
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|1.16 × 92
Hello, investors! Trading according to my strategy is conducted in semi-automatic mode - trading transactions are made by a robot advisor for precise entry, and I set the robot parameters manually every day. Trading is conducted strictly according to the strategy with a fixed stop loss and take profit.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
-70%
0
0
USD
USD
716
USD
USD
127
98%
812
46%
26%
1.00
0.05
USD
USD
83%
1:300