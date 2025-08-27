SegnaliSezioni
Daniil Piskovatskov

Windfuhr

Daniil Piskovatskov
0 recensioni
127 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2023 -70%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
812
Profit Trade:
375 (46.18%)
Loss Trade:
437 (53.82%)
Best Trade:
300.50 USD
Worst Trade:
-227.04 USD
Profitto lordo:
7 782.77 USD (88 797 pips)
Perdita lorda:
-7 743.78 USD (90 640 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (19.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
742.59 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
26.20%
Massimo carico di deposito:
28.02%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
404 (49.75%)
Short Trade:
408 (50.25%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
20.75 USD
Perdita media:
-17.72 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-322.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-668.27 USD (6)
Crescita mensile:
12.90%
Previsione annuale:
156.49%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
147.62 USD
Massimale:
1 353.35 USD (105.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
82.74% (1 353.35 USD)
Per equità:
9.41% (43.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 460
USDJPY 159
AUDJPY 128
AUDUSD 60
NZDUSD 3
USDCHF 1
GBPUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 157
USDJPY 11
AUDJPY -17
AUDUSD -5
NZDUSD -1
USDCHF -3
GBPUSD -103
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -735
USDJPY 2.3K
AUDJPY -2K
AUDUSD -772
NZDUSD -135
USDCHF -195
GBPUSD -204
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +300.50 USD
Worst Trade: -227 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +19.43 USD
Massima perdita consecutiva: -322.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ICMarkets-Live14
0.17 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
RoboForex-ECN-3
0.45 × 264
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarkets-Live04
0.62 × 21
Tickmill-Live08
0.63 × 38
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
RoboForex-Prime
0.89 × 4240
ICMarkets-Live16
0.92 × 12
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.96 × 45
AMarkets-Real
1.01 × 97
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.16 × 92
41 più
Hello, investors! Trading according to my strategy is conducted in semi-automatic mode - trading transactions are made by a robot advisor for precise entry, and I set the robot parameters manually every day. Trading is conducted strictly according to the strategy with a fixed stop loss and take profit.
Non ci sono recensioni
2025.09.29 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 13:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 06:06
A large drawdown may occur on the account again
