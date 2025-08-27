- Прирост
Всего трейдов:
989
Прибыльных трейдов:
456 (46.10%)
Убыточных трейдов:
533 (53.89%)
Лучший трейд:
300.50 USD
Худший трейд:
-227.04 USD
Общая прибыль:
9 471.69 USD (105 055 pips)
Общий убыток:
-9 284.79 USD (108 586 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (107.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
742.59 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
37.53%
Макс. загрузка депозита:
30.09%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.14
Длинных трейдов:
481 (48.63%)
Коротких трейдов:
508 (51.37%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.19 USD
Средняя прибыль:
20.77 USD
Средний убыток:
-17.42 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-322.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-668.27 USD (6)
Прирост в месяц:
20.39%
Годовой прогноз:
247.44%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
147.62 USD
Максимальная:
1 353.35 USD (105.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
82.74% (1 353.35 USD)
По эквити:
12.94% (96.67 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|637
|USDJPY
|159
|AUDJPY
|128
|AUDUSD
|60
|NZDUSD
|3
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|305
|USDJPY
|11
|AUDJPY
|-17
|AUDUSD
|-5
|NZDUSD
|-1
|USDCHF
|-3
|GBPUSD
|-103
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-2.4K
|USDJPY
|2.3K
|AUDJPY
|-2K
|AUDUSD
|-772
|NZDUSD
|-135
|USDCHF
|-195
|GBPUSD
|-204
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.17 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.45 × 264
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
ICMarkets-Live04
|0.62 × 21
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
RoboForex-Prime
|0.89 × 4240
|
ICMarkets-Live16
|0.92 × 12
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.96 × 45
|
AMarkets-Real
|1.01 × 97
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|1.16 × 92
еще 41...
Hello, investors! Trading according to my strategy is conducted in semi-automatic mode - trading transactions are made by a robot advisor for precise entry, and I set the robot parameters manually every day. Trading is conducted strictly according to the strategy with a fixed stop loss and take profit.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-65%
0
0
USD
USD
977
USD
USD
139
98%
989
46%
38%
1.02
0.19
USD
USD
83%
1:300