Daniil Piskovatskov

Windfuhr

Daniil Piskovatskov
0 отзывов
139 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 -65%
RoboForex-Prime
1:300
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
989
Прибыльных трейдов:
456 (46.10%)
Убыточных трейдов:
533 (53.89%)
Лучший трейд:
300.50 USD
Худший трейд:
-227.04 USD
Общая прибыль:
9 471.69 USD (105 055 pips)
Общий убыток:
-9 284.79 USD (108 586 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (107.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
742.59 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
37.53%
Макс. загрузка депозита:
30.09%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.14
Длинных трейдов:
481 (48.63%)
Коротких трейдов:
508 (51.37%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.19 USD
Средняя прибыль:
20.77 USD
Средний убыток:
-17.42 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-322.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-668.27 USD (6)
Прирост в месяц:
20.39%
Годовой прогноз:
247.44%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
147.62 USD
Максимальная:
1 353.35 USD (105.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
82.74% (1 353.35 USD)
По эквити:
12.94% (96.67 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 637
USDJPY 159
AUDJPY 128
AUDUSD 60
NZDUSD 3
USDCHF 1
GBPUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 305
USDJPY 11
AUDJPY -17
AUDUSD -5
NZDUSD -1
USDCHF -3
GBPUSD -103
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -2.4K
USDJPY 2.3K
AUDJPY -2K
AUDUSD -772
NZDUSD -135
USDCHF -195
GBPUSD -204
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +300.50 USD
Худший трейд: -227 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +107.98 USD
Макс. убыток в серии: -322.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ICMarkets-Live14
0.17 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
RoboForex-ECN-3
0.45 × 264
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarkets-Live04
0.62 × 21
Tickmill-Live08
0.63 × 38
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
RoboForex-Prime
0.89 × 4240
ICMarkets-Live16
0.92 × 12
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.96 × 45
AMarkets-Real
1.01 × 97
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.16 × 92
Hello, investors! Trading according to my strategy is conducted in semi-automatic mode - trading transactions are made by a robot advisor for precise entry, and I set the robot parameters manually every day. Trading is conducted strictly according to the strategy with a fixed stop loss and take profit.
Нет отзывов
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 14:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 13:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 09:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 13:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 06:06
A large drawdown may occur on the account again
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Windfuhr
30 USD в месяц
-65%
0
0
USD
977
USD
139
98%
989
46%
38%
1.02
0.19
USD
83%
1:300
Копировать

