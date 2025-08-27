SinaisSeções
Daniil Piskovatskov

Windfuhr

Daniil Piskovatskov
0 comentários
139 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 -67%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
990
Negociações com lucro:
456 (46.06%)
Negociações com perda:
534 (53.94%)
Melhor negociação:
300.50 USD
Pior negociação:
-227.04 USD
Lucro bruto:
9 471.69 USD (105 055 pips)
Perda bruta:
-9 337.63 USD (108 795 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (107.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
742.59 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
37.53%
Depósito máximo carregado:
30.09%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.10
Negociações longas:
481 (48.59%)
Negociações curtas:
509 (51.41%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.14 USD
Lucro médio:
20.77 USD
Perda média:
-17.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-322.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-668.27 USD (6)
Crescimento mensal:
13.99%
Previsão anual:
169.79%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
147.62 USD
Máximo:
1 353.35 USD (105.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
82.74% (1 353.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.94% (96.67 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 638
USDJPY 159
AUDJPY 128
AUDUSD 60
NZDUSD 3
USDCHF 1
GBPUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 252
USDJPY 11
AUDJPY -17
AUDUSD -5
NZDUSD -1
USDCHF -3
GBPUSD -103
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD -2.6K
USDJPY 2.3K
AUDJPY -2K
AUDUSD -772
NZDUSD -135
USDCHF -195
GBPUSD -204
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +300.50 USD
Pior negociação: -227 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +107.98 USD
Máxima perda consecutiva: -322.64 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ICMarkets-Live14
0.17 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
RoboForex-ECN-3
0.45 × 264
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarkets-Live04
0.62 × 21
Tickmill-Live08
0.63 × 38
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
RoboForex-Prime
0.89 × 4240
ICMarkets-Live16
0.92 × 12
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.96 × 45
AMarkets-Real
1.01 × 97
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.16 × 92
41 mais ...
Hello, investors! Trading according to my strategy is conducted in semi-automatic mode - trading transactions are made by a robot advisor for precise entry, and I set the robot parameters manually every day. Trading is conducted strictly according to the strategy with a fixed stop loss and take profit.
Sem comentários
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 14:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 13:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 09:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 13:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 06:06
A large drawdown may occur on the account again
