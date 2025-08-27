- Crescimento
Negociações:
990
Negociações com lucro:
456 (46.06%)
Negociações com perda:
534 (53.94%)
Melhor negociação:
300.50 USD
Pior negociação:
-227.04 USD
Lucro bruto:
9 471.69 USD (105 055 pips)
Perda bruta:
-9 337.63 USD (108 795 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (107.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
742.59 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
37.53%
Depósito máximo carregado:
30.09%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.10
Negociações longas:
481 (48.59%)
Negociações curtas:
509 (51.41%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.14 USD
Lucro médio:
20.77 USD
Perda média:
-17.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-322.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-668.27 USD (6)
Crescimento mensal:
13.99%
Previsão anual:
169.79%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
147.62 USD
Máximo:
1 353.35 USD (105.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
82.74% (1 353.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.94% (96.67 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|638
|USDJPY
|159
|AUDJPY
|128
|AUDUSD
|60
|NZDUSD
|3
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|252
|USDJPY
|11
|AUDJPY
|-17
|AUDUSD
|-5
|NZDUSD
|-1
|USDCHF
|-3
|GBPUSD
|-103
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|-2.6K
|USDJPY
|2.3K
|AUDJPY
|-2K
|AUDUSD
|-772
|NZDUSD
|-135
|USDCHF
|-195
|GBPUSD
|-204
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +300.50 USD
Pior negociação: -227 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +107.98 USD
Máxima perda consecutiva: -322.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.17 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.45 × 264
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
ICMarkets-Live04
|0.62 × 21
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
RoboForex-Prime
|0.89 × 4240
|
ICMarkets-Live16
|0.92 × 12
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.96 × 45
|
AMarkets-Real
|1.01 × 97
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|1.16 × 92
Hello, investors! Trading according to my strategy is conducted in semi-automatic mode - trading transactions are made by a robot advisor for precise entry, and I set the robot parameters manually every day. Trading is conducted strictly according to the strategy with a fixed stop loss and take profit.
Sem comentários
