Aleksey Barin

BarVL2025

Aleksey Barin
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
FINAM-Real4
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
416
Kârla kapanan işlemler:
177 (42.54%)
Zararla kapanan işlemler:
239 (57.45%)
En iyi işlem:
3 031.31 RUB
En kötü işlem:
-2 005.41 RUB
Brüt kâr:
51 222.77 RUB (50 202 pips)
Brüt zarar:
-51 460.14 RUB (44 504 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (2 738.83 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
3 704.65 RUB (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
97.13%
Maks. mevduat yükü:
99.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.03
Alış işlemleri:
381 (91.59%)
Satış işlemleri:
35 (8.41%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.57 RUB
Ortalama kâr:
289.39 RUB
Ortalama zarar:
-215.31 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-2 439.94 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-3 426.84 RUB (4)
Aylık büyüme:
-2.86%
Yıllık tahmin:
-34.67%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 006.85 RUB
Maksimum:
8 956.36 RUB (40.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.80% (8 956.36 RUB)
Varlığa göre:
7.61% (1 247.89 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.ffx 206
USDJPY.ffx 177
USDCHF.ffx 20
GBPAUD.ffx 4
EURGBP.ffx 2
EURJPY.ffx 2
EURAUD.ffx 2
USDCAD.ffx 1
META.ffx 1
XBRUSD.ffx 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.ffx -89
USDJPY.ffx 107
USDCHF.ffx -10
GBPAUD.ffx -14
EURGBP.ffx 1
EURJPY.ffx -1
EURAUD.ffx 0
USDCAD.ffx 1
META.ffx 1
XBRUSD.ffx 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.ffx -1K
USDJPY.ffx 8.3K
USDCHF.ffx -355
GBPAUD.ffx -1.6K
EURGBP.ffx 32
EURJPY.ffx -155
EURAUD.ffx 418
USDCAD.ffx 58
META.ffx 94
XBRUSD.ffx -13
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 031.31 RUB
En kötü işlem: -2 005 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +2 738.83 RUB
Maksimum ardışık zarar: -2 439.94 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FINAM-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

В торговле использую фибо уровни. Торгую на различных таймфреймах.
İnceleme yok
2025.09.26 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 07:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 05:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.02% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 18:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
