交易:
553
盈利交易:
240 (43.39%)
亏损交易:
313 (56.60%)
最好交易:
4 282.17 RUB
最差交易:
-2 005.41 RUB
毛利:
81 164.01 RUB (86 043 pips)
毛利亏损:
-72 132.22 RUB (65 287 pips)
最大连续赢利:
6 (6 512.48 RUB)
最大连续盈利:
6 512.48 RUB (6)
夏普比率:
0.04
交易活动:
97.13%
最大入金加载:
99.93%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
19 小时
采收率:
0.90
长期交易:
503 (90.96%)
短期交易:
50 (9.04%)
利润因子:
1.13
预期回报:
16.33 RUB
平均利润:
338.18 RUB
平均损失:
-230.45 RUB
最大连续失误:
11 (-2 439.94 RUB)
最大连续亏损:
-3 426.84 RUB (4)
每月增长:
29.19%
年度预测:
354.23%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3 064.04 RUB
最大值:
10 013.55 RUB (45.62%)
相对跌幅:
结余:
45.62% (10 013.55 RUB)
净值:
20.62% (4 285.95 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD.ffx
|257
|USDJPY.ffx
|235
|EURAUD.ffx
|27
|USDCHF.ffx
|21
|GBPAUD.ffx
|4
|USDCAD.ffx
|3
|EURGBP.ffx
|2
|EURJPY.ffx
|2
|META.ffx
|1
|XBRUSD.ffx
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD.ffx
|-25
|USDJPY.ffx
|244
|EURAUD.ffx
|-36
|USDCHF.ffx
|-10
|GBPAUD.ffx
|-14
|USDCAD.ffx
|-11
|EURGBP.ffx
|1
|EURJPY.ffx
|-1
|META.ffx
|1
|XBRUSD.ffx
|0
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD.ffx
|2.2K
|USDJPY.ffx
|18K
|EURAUD.ffx
|3.3K
|USDCHF.ffx
|-349
|GBPAUD.ffx
|-1.6K
|USDCAD.ffx
|-542
|EURGBP.ffx
|32
|EURJPY.ffx
|-155
|META.ffx
|94
|XBRUSD.ffx
|-13
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 282.17 RUB
最差交易: -2 005 RUB
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +6 512.48 RUB
最大连续亏损: -2 439.94 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-Real4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
В торговле использую фибо уровни. Торгую на различных таймфреймах.
