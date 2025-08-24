- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
416
Profit Trade:
177 (42.54%)
Loss Trade:
239 (57.45%)
Best Trade:
3 031.31 RUB
Worst Trade:
-2 005.41 RUB
Profitto lordo:
51 222.77 RUB (50 202 pips)
Perdita lorda:
-51 460.14 RUB (44 504 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (2 738.83 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
3 704.65 RUB (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
97.13%
Massimo carico di deposito:
99.73%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.03
Long Trade:
381 (91.59%)
Short Trade:
35 (8.41%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.57 RUB
Profitto medio:
289.39 RUB
Perdita media:
-215.31 RUB
Massime perdite consecutive:
11 (-2 439.94 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-3 426.84 RUB (4)
Crescita mensile:
-2.86%
Previsione annuale:
-34.67%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 006.85 RUB
Massimale:
8 956.36 RUB (40.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.80% (8 956.36 RUB)
Per equità:
7.61% (1 247.89 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.ffx
|206
|USDJPY.ffx
|177
|USDCHF.ffx
|20
|GBPAUD.ffx
|4
|EURGBP.ffx
|2
|EURJPY.ffx
|2
|EURAUD.ffx
|2
|USDCAD.ffx
|1
|META.ffx
|1
|XBRUSD.ffx
|1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.ffx
|-89
|USDJPY.ffx
|107
|USDCHF.ffx
|-10
|GBPAUD.ffx
|-14
|EURGBP.ffx
|1
|EURJPY.ffx
|-1
|EURAUD.ffx
|0
|USDCAD.ffx
|1
|META.ffx
|1
|XBRUSD.ffx
|0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.ffx
|-1K
|USDJPY.ffx
|8.3K
|USDCHF.ffx
|-355
|GBPAUD.ffx
|-1.6K
|EURGBP.ffx
|32
|EURJPY.ffx
|-155
|EURAUD.ffx
|418
|USDCAD.ffx
|58
|META.ffx
|94
|XBRUSD.ffx
|-13
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FINAM-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
В торговле использую фибо уровни. Торгую на различных таймфреймах.
