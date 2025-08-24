SegnaliSezioni
Aleksey Barin

BarVL2025

Aleksey Barin
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
FINAM-Real4
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
416
Profit Trade:
177 (42.54%)
Loss Trade:
239 (57.45%)
Best Trade:
3 031.31 RUB
Worst Trade:
-2 005.41 RUB
Profitto lordo:
51 222.77 RUB (50 202 pips)
Perdita lorda:
-51 460.14 RUB (44 504 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (2 738.83 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
3 704.65 RUB (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
97.13%
Massimo carico di deposito:
99.73%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.03
Long Trade:
381 (91.59%)
Short Trade:
35 (8.41%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.57 RUB
Profitto medio:
289.39 RUB
Perdita media:
-215.31 RUB
Massime perdite consecutive:
11 (-2 439.94 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-3 426.84 RUB (4)
Crescita mensile:
-2.86%
Previsione annuale:
-34.67%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 006.85 RUB
Massimale:
8 956.36 RUB (40.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.80% (8 956.36 RUB)
Per equità:
7.61% (1 247.89 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.ffx 206
USDJPY.ffx 177
USDCHF.ffx 20
GBPAUD.ffx 4
EURGBP.ffx 2
EURJPY.ffx 2
EURAUD.ffx 2
USDCAD.ffx 1
META.ffx 1
XBRUSD.ffx 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.ffx -89
USDJPY.ffx 107
USDCHF.ffx -10
GBPAUD.ffx -14
EURGBP.ffx 1
EURJPY.ffx -1
EURAUD.ffx 0
USDCAD.ffx 1
META.ffx 1
XBRUSD.ffx 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.ffx -1K
USDJPY.ffx 8.3K
USDCHF.ffx -355
GBPAUD.ffx -1.6K
EURGBP.ffx 32
EURJPY.ffx -155
EURAUD.ffx 418
USDCAD.ffx 58
META.ffx 94
XBRUSD.ffx -13
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 031.31 RUB
Worst Trade: -2 005 RUB
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +2 738.83 RUB
Massima perdita consecutiva: -2 439.94 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FINAM-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

В торговле использую фибо уровни. Торгую на различных таймфреймах.
Non ci sono recensioni
2025.09.26 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 07:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 05:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.02% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 18:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
