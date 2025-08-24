シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / BarVL2025
Aleksey Barin

BarVL2025

Aleksey Barin
レビュー0件
信頼性
30週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 61%
FINAM-Real4
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
555
利益トレード:
241 (43.42%)
損失トレード:
314 (56.58%)
ベストトレード:
4 282.17 RUB
最悪のトレード:
-2 005.41 RUB
総利益:
81 369.48 RUB (86 225 pips)
総損失:
-72 215.86 RUB (65 367 pips)
最大連続の勝ち:
6 (6 512.48 RUB)
最大連続利益:
6 512.48 RUB (6)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
97.13%
最大入金額:
99.93%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
0.91
長いトレード:
505 (90.99%)
短いトレード:
50 (9.01%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
16.49 RUB
平均利益:
337.63 RUB
平均損失:
-229.99 RUB
最大連続の負け:
11 (-2 439.94 RUB)
最大連続損失:
-3 426.84 RUB (4)
月間成長:
24.67%
年間予想:
299.37%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 064.04 RUB
最大の:
10 013.55 RUB (45.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
45.62% (10 013.55 RUB)
エクイティによる:
20.62% (4 285.95 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD.ffx 257
USDJPY.ffx 235
EURAUD.ffx 27
USDCHF.ffx 21
USDCAD.ffx 5
GBPAUD.ffx 4
EURGBP.ffx 2
EURJPY.ffx 2
META.ffx 1
XBRUSD.ffx 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD.ffx -25
USDJPY.ffx 244
EURAUD.ffx -36
USDCHF.ffx -10
USDCAD.ffx -9
GBPAUD.ffx -14
EURGBP.ffx 1
EURJPY.ffx -1
META.ffx 1
XBRUSD.ffx 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD.ffx 2.2K
USDJPY.ffx 18K
EURAUD.ffx 3.3K
USDCHF.ffx -349
USDCAD.ffx -440
GBPAUD.ffx -1.6K
EURGBP.ffx 32
EURJPY.ffx -155
META.ffx 94
XBRUSD.ffx -13
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4 282.17 RUB
最悪のトレード: -2 005 RUB
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +6 512.48 RUB
最大連続損失: -2 439.94 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-Real4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

В торговле использую фибо уровни. Торгую на различных таймфреймах.
レビューなし
2025.12.15 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 03:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 15:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 22:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 15:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 07:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 11:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 09:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 13:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 13:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.84% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 07:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
