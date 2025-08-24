- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
555
利益トレード:
241 (43.42%)
損失トレード:
314 (56.58%)
ベストトレード:
4 282.17 RUB
最悪のトレード:
-2 005.41 RUB
総利益:
81 369.48 RUB (86 225 pips)
総損失:
-72 215.86 RUB (65 367 pips)
最大連続の勝ち:
6 (6 512.48 RUB)
最大連続利益:
6 512.48 RUB (6)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
97.13%
最大入金額:
99.93%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
0.91
長いトレード:
505 (90.99%)
短いトレード:
50 (9.01%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
16.49 RUB
平均利益:
337.63 RUB
平均損失:
-229.99 RUB
最大連続の負け:
11 (-2 439.94 RUB)
最大連続損失:
-3 426.84 RUB (4)
月間成長:
24.67%
年間予想:
299.37%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 064.04 RUB
最大の:
10 013.55 RUB (45.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
45.62% (10 013.55 RUB)
エクイティによる:
20.62% (4 285.95 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD.ffx
|257
|USDJPY.ffx
|235
|EURAUD.ffx
|27
|USDCHF.ffx
|21
|USDCAD.ffx
|5
|GBPAUD.ffx
|4
|EURGBP.ffx
|2
|EURJPY.ffx
|2
|META.ffx
|1
|XBRUSD.ffx
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD.ffx
|-25
|USDJPY.ffx
|244
|EURAUD.ffx
|-36
|USDCHF.ffx
|-10
|USDCAD.ffx
|-9
|GBPAUD.ffx
|-14
|EURGBP.ffx
|1
|EURJPY.ffx
|-1
|META.ffx
|1
|XBRUSD.ffx
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD.ffx
|2.2K
|USDJPY.ffx
|18K
|EURAUD.ffx
|3.3K
|USDCHF.ffx
|-349
|USDCAD.ffx
|-440
|GBPAUD.ffx
|-1.6K
|EURGBP.ffx
|32
|EURJPY.ffx
|-155
|META.ffx
|94
|XBRUSD.ffx
|-13
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4 282.17 RUB
最悪のトレード: -2 005 RUB
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +6 512.48 RUB
最大連続損失: -2 439.94 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-Real4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
В торговле использую фибо уровни. Торгую на различных таймфреймах.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
61%
0
0
USD
USD
24K
RUB
RUB
30
0%
555
43%
97%
1.12
16.49
RUB
RUB
46%
1:100