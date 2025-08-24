SinaisSeções
Aleksey Barin

BarVL2025

Aleksey Barin
0 comentários
Confiabilidade
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 61%
FINAM-Real4
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
555
Negociações com lucro:
241 (43.42%)
Negociações com perda:
314 (56.58%)
Melhor negociação:
4 282.17 RUB
Pior negociação:
-2 005.41 RUB
Lucro bruto:
81 369.48 RUB (86 225 pips)
Perda bruta:
-72 215.86 RUB (65 367 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (6 512.48 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
6 512.48 RUB (6)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
97.13%
Depósito máximo carregado:
99.93%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
0.91
Negociações longas:
505 (90.99%)
Negociações curtas:
50 (9.01%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
16.49 RUB
Lucro médio:
337.63 RUB
Perda média:
-229.99 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-2 439.94 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-3 426.84 RUB (4)
Crescimento mensal:
24.67%
Previsão anual:
299.37%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 064.04 RUB
Máximo:
10 013.55 RUB (45.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
45.62% (10 013.55 RUB)
Pelo Capital Líquido:
20.62% (4 285.95 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD.ffx 257
USDJPY.ffx 235
EURAUD.ffx 27
USDCHF.ffx 21
USDCAD.ffx 5
GBPAUD.ffx 4
EURGBP.ffx 2
EURJPY.ffx 2
META.ffx 1
XBRUSD.ffx 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD.ffx -25
USDJPY.ffx 244
EURAUD.ffx -36
USDCHF.ffx -10
USDCAD.ffx -9
GBPAUD.ffx -14
EURGBP.ffx 1
EURJPY.ffx -1
META.ffx 1
XBRUSD.ffx 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD.ffx 2.2K
USDJPY.ffx 18K
EURAUD.ffx 3.3K
USDCHF.ffx -349
USDCAD.ffx -440
GBPAUD.ffx -1.6K
EURGBP.ffx 32
EURJPY.ffx -155
META.ffx 94
XBRUSD.ffx -13
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4 282.17 RUB
Pior negociação: -2 005 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +6 512.48 RUB
Máxima perda consecutiva: -2 439.94 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-Real4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

В торговле использую фибо уровни. Торгую на различных таймфреймах.
Sem comentários
2025.12.15 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 03:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 15:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 22:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 15:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 07:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 11:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 09:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 13:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 13:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.84% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 07:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
