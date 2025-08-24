- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
555
Negociações com lucro:
241 (43.42%)
Negociações com perda:
314 (56.58%)
Melhor negociação:
4 282.17 RUB
Pior negociação:
-2 005.41 RUB
Lucro bruto:
81 369.48 RUB (86 225 pips)
Perda bruta:
-72 215.86 RUB (65 367 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (6 512.48 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
6 512.48 RUB (6)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
97.13%
Depósito máximo carregado:
99.93%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
0.91
Negociações longas:
505 (90.99%)
Negociações curtas:
50 (9.01%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
16.49 RUB
Lucro médio:
337.63 RUB
Perda média:
-229.99 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-2 439.94 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-3 426.84 RUB (4)
Crescimento mensal:
24.67%
Previsão anual:
299.37%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 064.04 RUB
Máximo:
10 013.55 RUB (45.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
45.62% (10 013.55 RUB)
Pelo Capital Líquido:
20.62% (4 285.95 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD.ffx
|257
|USDJPY.ffx
|235
|EURAUD.ffx
|27
|USDCHF.ffx
|21
|USDCAD.ffx
|5
|GBPAUD.ffx
|4
|EURGBP.ffx
|2
|EURJPY.ffx
|2
|META.ffx
|1
|XBRUSD.ffx
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD.ffx
|-25
|USDJPY.ffx
|244
|EURAUD.ffx
|-36
|USDCHF.ffx
|-10
|USDCAD.ffx
|-9
|GBPAUD.ffx
|-14
|EURGBP.ffx
|1
|EURJPY.ffx
|-1
|META.ffx
|1
|XBRUSD.ffx
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD.ffx
|2.2K
|USDJPY.ffx
|18K
|EURAUD.ffx
|3.3K
|USDCHF.ffx
|-349
|USDCAD.ffx
|-440
|GBPAUD.ffx
|-1.6K
|EURGBP.ffx
|32
|EURJPY.ffx
|-155
|META.ffx
|94
|XBRUSD.ffx
|-13
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4 282.17 RUB
Pior negociação: -2 005 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +6 512.48 RUB
Máxima perda consecutiva: -2 439.94 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-Real4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
В торговле использую фибо уровни. Торгую на различных таймфреймах.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
61%
0
0
USD
USD
24K
RUB
RUB
30
0%
555
43%
97%
1.12
16.49
RUB
RUB
46%
1:100