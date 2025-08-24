SeñalesSecciones
Aleksey Barin

BarVL2025

Aleksey Barin
0 comentarios
Fiabilidad
30 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 61%
FINAM-Real4
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
555
Transacciones Rentables:
241 (43.42%)
Transacciones Irrentables:
314 (56.58%)
Mejor transacción:
4 282.17 RUB
Peor transacción:
-2 005.41 RUB
Beneficio Bruto:
81 369.48 RUB (86 225 pips)
Pérdidas Brutas:
-72 215.86 RUB (65 367 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (6 512.48 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
6 512.48 RUB (6)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
97.13%
Carga máxima del depósito:
99.93%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
0.91
Transacciones Largas:
505 (90.99%)
Transacciones Cortas:
50 (9.01%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
16.49 RUB
Beneficio medio:
337.63 RUB
Pérdidas medias:
-229.99 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-2 439.94 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 426.84 RUB (4)
Crecimiento al mes:
24.67%
Pronóstico anual:
299.37%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 064.04 RUB
Máxima:
10 013.55 RUB (45.62%)
Reducción relativa:
De balance:
45.62% (10 013.55 RUB)
De fondos:
20.62% (4 285.95 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD.ffx 257
USDJPY.ffx 235
EURAUD.ffx 27
USDCHF.ffx 21
USDCAD.ffx 5
GBPAUD.ffx 4
EURGBP.ffx 2
EURJPY.ffx 2
META.ffx 1
XBRUSD.ffx 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD.ffx -25
USDJPY.ffx 244
EURAUD.ffx -36
USDCHF.ffx -10
USDCAD.ffx -9
GBPAUD.ffx -14
EURGBP.ffx 1
EURJPY.ffx -1
META.ffx 1
XBRUSD.ffx 0
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD.ffx 2.2K
USDJPY.ffx 18K
EURAUD.ffx 3.3K
USDCHF.ffx -349
USDCAD.ffx -440
GBPAUD.ffx -1.6K
EURGBP.ffx 32
EURJPY.ffx -155
META.ffx 94
XBRUSD.ffx -13
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4 282.17 RUB
Peor transacción: -2 005 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +6 512.48 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -2 439.94 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FINAM-Real4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

В торговле использую фибо уровни. Торгую на различных таймфреймах.
2025.12.15 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 03:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 15:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 22:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 15:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 07:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 11:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 09:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 13:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 13:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.84% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 07:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
BarVL2025
30 USD al mes
61%
0
0
USD
24K
RUB
30
0%
555
43%
97%
1.12
16.49
RUB
46%
1:100
