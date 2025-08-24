СигналыРазделы
Aleksey Barin

BarVL2025

Aleksey Barin
0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 60%
FINAM-Real4
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
553
Прибыльных трейдов:
240 (43.39%)
Убыточных трейдов:
313 (56.60%)
Лучший трейд:
4 282.17 RUB
Худший трейд:
-2 005.41 RUB
Общая прибыль:
81 164.01 RUB (86 043 pips)
Общий убыток:
-72 132.22 RUB (65 287 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (6 512.48 RUB)
Макс. прибыль в серии:
6 512.48 RUB (6)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
97.13%
Макс. загрузка депозита:
99.93%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
0.90
Длинных трейдов:
503 (90.96%)
Коротких трейдов:
50 (9.04%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
16.33 RUB
Средняя прибыль:
338.18 RUB
Средний убыток:
-230.45 RUB
Макс. серия проигрышей:
11 (-2 439.94 RUB)
Макс. убыток в серии:
-3 426.84 RUB (4)
Прирост в месяц:
29.19%
Годовой прогноз:
354.23%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 064.04 RUB
Максимальная:
10 013.55 RUB (45.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.62% (10 013.55 RUB)
По эквити:
20.62% (4 285.95 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD.ffx 257
USDJPY.ffx 235
EURAUD.ffx 27
USDCHF.ffx 21
GBPAUD.ffx 4
USDCAD.ffx 3
EURGBP.ffx 2
EURJPY.ffx 2
META.ffx 1
XBRUSD.ffx 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD.ffx -25
USDJPY.ffx 244
EURAUD.ffx -36
USDCHF.ffx -10
GBPAUD.ffx -14
USDCAD.ffx -11
EURGBP.ffx 1
EURJPY.ffx -1
META.ffx 1
XBRUSD.ffx 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD.ffx 2.2K
USDJPY.ffx 18K
EURAUD.ffx 3.3K
USDCHF.ffx -349
GBPAUD.ffx -1.6K
USDCAD.ffx -542
EURGBP.ffx 32
EURJPY.ffx -155
META.ffx 94
XBRUSD.ffx -13
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 282.17 RUB
Худший трейд: -2 005 RUB
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +6 512.48 RUB
Макс. убыток в серии: -2 439.94 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

В торговле использую фибо уровни. Торгую на различных таймфреймах.
Нет отзывов
2025.12.15 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 03:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 15:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 22:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 15:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 07:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 11:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 09:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 13:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 13:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.84% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 07:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BarVL2025
30 USD в месяц
60%
0
0
USD
24K
RUB
30
0%
553
43%
97%
1.12
16.33
RUB
46%
1:100
