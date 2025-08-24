- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
553
Прибыльных трейдов:
240 (43.39%)
Убыточных трейдов:
313 (56.60%)
Лучший трейд:
4 282.17 RUB
Худший трейд:
-2 005.41 RUB
Общая прибыль:
81 164.01 RUB (86 043 pips)
Общий убыток:
-72 132.22 RUB (65 287 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (6 512.48 RUB)
Макс. прибыль в серии:
6 512.48 RUB (6)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
97.13%
Макс. загрузка депозита:
99.93%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
0.90
Длинных трейдов:
503 (90.96%)
Коротких трейдов:
50 (9.04%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
16.33 RUB
Средняя прибыль:
338.18 RUB
Средний убыток:
-230.45 RUB
Макс. серия проигрышей:
11 (-2 439.94 RUB)
Макс. убыток в серии:
-3 426.84 RUB (4)
Прирост в месяц:
29.19%
Годовой прогноз:
354.23%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 064.04 RUB
Максимальная:
10 013.55 RUB (45.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.62% (10 013.55 RUB)
По эквити:
20.62% (4 285.95 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.ffx
|257
|USDJPY.ffx
|235
|EURAUD.ffx
|27
|USDCHF.ffx
|21
|GBPAUD.ffx
|4
|USDCAD.ffx
|3
|EURGBP.ffx
|2
|EURJPY.ffx
|2
|META.ffx
|1
|XBRUSD.ffx
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.ffx
|-25
|USDJPY.ffx
|244
|EURAUD.ffx
|-36
|USDCHF.ffx
|-10
|GBPAUD.ffx
|-14
|USDCAD.ffx
|-11
|EURGBP.ffx
|1
|EURJPY.ffx
|-1
|META.ffx
|1
|XBRUSD.ffx
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.ffx
|2.2K
|USDJPY.ffx
|18K
|EURAUD.ffx
|3.3K
|USDCHF.ffx
|-349
|GBPAUD.ffx
|-1.6K
|USDCAD.ffx
|-542
|EURGBP.ffx
|32
|EURJPY.ffx
|-155
|META.ffx
|94
|XBRUSD.ffx
|-13
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4 282.17 RUB
Худший трейд: -2 005 RUB
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +6 512.48 RUB
Макс. убыток в серии: -2 439.94 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
В торговле использую фибо уровни. Торгую на различных таймфреймах.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
60%
0
0
USD
USD
24K
RUB
RUB
30
0%
553
43%
97%
1.12
16.33
RUB
RUB
46%
1:100