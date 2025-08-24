- 자본
트레이드:
572
이익 거래:
248 (43.35%)
손실 거래:
324 (56.64%)
최고의 거래:
4 282.17 RUB
최악의 거래:
-2 455.84 RUB
총 수익:
82 506.01 RUB (86 923 pips)
총 손실:
-77 495.36 RUB (69 557 pips)
연속 최대 이익:
6 (6 512.48 RUB)
연속 최대 이익:
6 512.48 RUB (6)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
95.36%
최대 입금량:
99.93%
최근 거래:
45 분 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
0.50
롱(주식매수):
522 (91.26%)
숏(주식차입매도):
50 (8.74%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
8.76 RUB
평균 이익:
332.69 RUB
평균 손실:
-239.18 RUB
연속 최대 손실:
11 (-2 439.94 RUB)
연속 최대 손실:
-3 499.55 RUB (5)
월별 성장률:
-5.72%
연간 예측:
-69.37%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 064.04 RUB
최대한의:
10 013.55 RUB (45.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
45.62% (10 013.55 RUB)
자본금별:
20.62% (4 285.95 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD.ffx
|263
|USDJPY.ffx
|240
|EURAUD.ffx
|31
|USDCHF.ffx
|21
|USDCAD.ffx
|7
|GBPAUD.ffx
|4
|EURGBP.ffx
|2
|EURJPY.ffx
|2
|META.ffx
|1
|XBRUSD.ffx
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD.ffx
|-60
|USDJPY.ffx
|259
|EURAUD.ffx
|-87
|USDCHF.ffx
|-10
|USDCAD.ffx
|-5
|GBPAUD.ffx
|-14
|EURGBP.ffx
|1
|EURJPY.ffx
|-1
|META.ffx
|1
|XBRUSD.ffx
|0
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD.ffx
|881
|USDJPY.ffx
|19K
|EURAUD.ffx
|525
|USDCHF.ffx
|-349
|USDCAD.ffx
|-271
|GBPAUD.ffx
|-1.6K
|EURGBP.ffx
|32
|EURJPY.ffx
|-155
|META.ffx
|94
|XBRUSD.ffx
|-13
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4 282.17 RUB
최악의 거래: -2 456 RUB
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +6 512.48 RUB
연속 최대 손실: -2 439.94 RUB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FINAM-Real4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
В торговле использую фибо уровни. Торгую на различных таймфреймах.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
32%
0
0
USD
USD
19K
RUB
RUB
32
0%
572
43%
95%
1.06
8.76
RUB
RUB
46%
1:100