시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / BarVL2025
Aleksey Barin

BarVL2025

Aleksey Barin
0 리뷰
안정성
32
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 32%
FINAM-Real4
1:100
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
572
이익 거래:
248 (43.35%)
손실 거래:
324 (56.64%)
최고의 거래:
4 282.17 RUB
최악의 거래:
-2 455.84 RUB
총 수익:
82 506.01 RUB (86 923 pips)
총 손실:
-77 495.36 RUB (69 557 pips)
연속 최대 이익:
6 (6 512.48 RUB)
연속 최대 이익:
6 512.48 RUB (6)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
95.36%
최대 입금량:
99.93%
최근 거래:
45 분 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
0.50
롱(주식매수):
522 (91.26%)
숏(주식차입매도):
50 (8.74%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
8.76 RUB
평균 이익:
332.69 RUB
평균 손실:
-239.18 RUB
연속 최대 손실:
11 (-2 439.94 RUB)
연속 최대 손실:
-3 499.55 RUB (5)
월별 성장률:
-5.72%
연간 예측:
-69.37%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 064.04 RUB
최대한의:
10 013.55 RUB (45.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
45.62% (10 013.55 RUB)
자본금별:
20.62% (4 285.95 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD.ffx 263
USDJPY.ffx 240
EURAUD.ffx 31
USDCHF.ffx 21
USDCAD.ffx 7
GBPAUD.ffx 4
EURGBP.ffx 2
EURJPY.ffx 2
META.ffx 1
XBRUSD.ffx 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD.ffx -60
USDJPY.ffx 259
EURAUD.ffx -87
USDCHF.ffx -10
USDCAD.ffx -5
GBPAUD.ffx -14
EURGBP.ffx 1
EURJPY.ffx -1
META.ffx 1
XBRUSD.ffx 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD.ffx 881
USDJPY.ffx 19K
EURAUD.ffx 525
USDCHF.ffx -349
USDCAD.ffx -271
GBPAUD.ffx -1.6K
EURGBP.ffx 32
EURJPY.ffx -155
META.ffx 94
XBRUSD.ffx -13
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +4 282.17 RUB
최악의 거래: -2 456 RUB
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +6 512.48 RUB
연속 최대 손실: -2 439.94 RUB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FINAM-Real4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

В торговле использую фибо уровни. Торгую на различных таймфреймах.
리뷰 없음
2025.12.15 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 03:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 15:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 22:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 15:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 07:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 11:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 09:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 13:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 13:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.84% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 07:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
BarVL2025
월별 30 USD
32%
0
0
USD
19K
RUB
32
0%
572
43%
95%
1.06
8.76
RUB
46%
1:100
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.