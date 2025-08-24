SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / BarVL2025
Aleksey Barin

BarVL2025

Aleksey Barin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 66%
FINAM-Real4
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
559
Gewinntrades:
244 (43.64%)
Verlusttrades:
315 (56.35%)
Bester Trade:
4 282.17 RUB
Schlechtester Trade:
-2 005.41 RUB
Bruttoprofit:
82 385.34 RUB (86 815 pips)
Bruttoverlust:
-72 542.82 RUB (65 579 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (6 512.48 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 512.48 RUB (6)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
97.13%
Max deposit load:
99.93%
Letzter Trade:
25 Minuten
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
0.98
Long-Positionen:
509 (91.06%)
Short-Positionen:
50 (8.94%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
17.61 RUB
Durchschnittlicher Profit:
337.64 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-230.29 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-2 439.94 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 426.84 RUB (4)
Wachstum pro Monat :
21.25%
Jahresprognose:
257.79%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 064.04 RUB
Maximaler:
10 013.55 RUB (45.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
45.62% (10 013.55 RUB)
Kapital:
20.62% (4 285.95 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD.ffx 258
USDJPY.ffx 237
EURAUD.ffx 27
USDCHF.ffx 21
USDCAD.ffx 6
GBPAUD.ffx 4
EURGBP.ffx 2
EURJPY.ffx 2
META.ffx 1
XBRUSD.ffx 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD.ffx -30
USDJPY.ffx 258
EURAUD.ffx -36
USDCHF.ffx -10
USDCAD.ffx -6
GBPAUD.ffx -14
EURGBP.ffx 1
EURJPY.ffx -1
META.ffx 1
XBRUSD.ffx 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD.ffx 2K
USDJPY.ffx 18K
EURAUD.ffx 3.3K
USDCHF.ffx -349
USDCAD.ffx -271
GBPAUD.ffx -1.6K
EURGBP.ffx 32
EURJPY.ffx -155
META.ffx 94
XBRUSD.ffx -13
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 282.17 RUB
Schlechtester Trade: -2 005 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6 512.48 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 439.94 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FINAM-Real4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

В торговле использую фибо уровни. Торгую на различных таймфреймах.
Keine Bewertungen
2025.12.15 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 03:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 15:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 22:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 15:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 07:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 11:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 09:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 13:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 13:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.84% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 07:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
