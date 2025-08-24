- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
559
Gewinntrades:
244 (43.64%)
Verlusttrades:
315 (56.35%)
Bester Trade:
4 282.17 RUB
Schlechtester Trade:
-2 005.41 RUB
Bruttoprofit:
82 385.34 RUB (86 815 pips)
Bruttoverlust:
-72 542.82 RUB (65 579 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (6 512.48 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 512.48 RUB (6)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
97.13%
Max deposit load:
99.93%
Letzter Trade:
25 Minuten
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
0.98
Long-Positionen:
509 (91.06%)
Short-Positionen:
50 (8.94%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
17.61 RUB
Durchschnittlicher Profit:
337.64 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-230.29 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-2 439.94 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 426.84 RUB (4)
Wachstum pro Monat :
21.25%
Jahresprognose:
257.79%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 064.04 RUB
Maximaler:
10 013.55 RUB (45.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
45.62% (10 013.55 RUB)
Kapital:
20.62% (4 285.95 RUB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD.ffx
|258
|USDJPY.ffx
|237
|EURAUD.ffx
|27
|USDCHF.ffx
|21
|USDCAD.ffx
|6
|GBPAUD.ffx
|4
|EURGBP.ffx
|2
|EURJPY.ffx
|2
|META.ffx
|1
|XBRUSD.ffx
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD.ffx
|-30
|USDJPY.ffx
|258
|EURAUD.ffx
|-36
|USDCHF.ffx
|-10
|USDCAD.ffx
|-6
|GBPAUD.ffx
|-14
|EURGBP.ffx
|1
|EURJPY.ffx
|-1
|META.ffx
|1
|XBRUSD.ffx
|0
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD.ffx
|2K
|USDJPY.ffx
|18K
|EURAUD.ffx
|3.3K
|USDCHF.ffx
|-349
|USDCAD.ffx
|-271
|GBPAUD.ffx
|-1.6K
|EURGBP.ffx
|32
|EURJPY.ffx
|-155
|META.ffx
|94
|XBRUSD.ffx
|-13
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4 282.17 RUB
Schlechtester Trade: -2 005 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6 512.48 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 439.94 RUB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FINAM-Real4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
В торговле использую фибо уровни. Торгую на различных таймфреймах.
Keine Bewertungen
