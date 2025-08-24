SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BarVL2025
Aleksey Barin

BarVL2025

Aleksey Barin
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
FINAM-Real4
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
412
Bénéfice trades:
176 (42.71%)
Perte trades:
236 (57.28%)
Meilleure transaction:
3 031.31 RUB
Pire transaction:
-2 005.41 RUB
Bénéfice brut:
51 056.53 RUB (49 987 pips)
Perte brute:
-50 923.59 RUB (43 640 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (2 738.83 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
3 704.65 RUB (5)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
97.13%
Charge de dépôt maximale:
99.73%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
0.01
Longs trades:
377 (91.50%)
Courts trades:
35 (8.50%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.32 RUB
Bénéfice moyen:
290.09 RUB
Perte moyenne:
-215.78 RUB
Pertes consécutives maximales:
11 (-2 439.94 RUB)
Perte consécutive maximale:
-3 426.84 RUB (4)
Croissance mensuelle:
-4.01%
Prévision annuelle:
-48.61%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 006.85 RUB
Maximal:
8 956.36 RUB (40.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.80% (8 956.36 RUB)
Par fonds propres:
7.61% (1 247.89 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.ffx 204
USDJPY.ffx 175
USDCHF.ffx 20
GBPAUD.ffx 4
EURGBP.ffx 2
EURJPY.ffx 2
EURAUD.ffx 2
USDCAD.ffx 1
META.ffx 1
XBRUSD.ffx 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.ffx -89
USDJPY.ffx 113
USDCHF.ffx -10
GBPAUD.ffx -14
EURGBP.ffx 1
EURJPY.ffx -1
EURAUD.ffx 0
USDCAD.ffx 1
META.ffx 1
XBRUSD.ffx 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.ffx -1.1K
USDJPY.ffx 9K
USDCHF.ffx -355
GBPAUD.ffx -1.6K
EURGBP.ffx 32
EURJPY.ffx -155
EURAUD.ffx 418
USDCAD.ffx 58
META.ffx 94
XBRUSD.ffx -13
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 031.31 RUB
Pire transaction: -2 005 RUB
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +2 738.83 RUB
Perte consécutive maximale: -2 439.94 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FINAM-Real4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

В торговле использую фибо уровни. Торгую на различных таймфреймах.
2025.09.23 07:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 05:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.02% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 18:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BarVL2025
30 USD par mois
1%
0
0
USD
15K
RUB
17
0%
412
42%
97%
1.00
0.32
RUB
41%
1:100
Copier

