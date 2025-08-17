- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
33 779
Kârla kapanan işlemler:
22 973 (68.00%)
Zararla kapanan işlemler:
10 806 (31.99%)
En iyi işlem:
110 682.00 USD
En kötü işlem:
-54 748.16 USD
Brüt kâr:
2 646 045.46 USD (8 240 161 pips)
Brüt zarar:
-2 402 141.20 USD (8 750 590 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
272 (27 421.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
164 287.56 USD (22)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
69.47%
En son işlem:
10 dakika önce
Hafta başına işlemler:
616
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.93
Alış işlemleri:
17 331 (51.31%)
Satış işlemleri:
16 448 (48.69%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
7.22 USD
Ortalama kâr:
115.18 USD
Ortalama zarar:
-222.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-56 625.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-193 508.26 USD (28)
Aylık büyüme:
24.61%
Yıllık tahmin:
298.86%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
110 504.99 USD
Maksimum:
261 531.59 USD (130.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
93.59% (122 907.54 USD)
Varlığa göre:
76.35% (189 910.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28161
|EURUSD
|1972
|GBPUSD
|1137
|USDJPY
|505
|GBPJPY
|225
|GBPNZD
|158
|USDCAD
|156
|EURJPY
|142
|GBPAUD
|136
|AUDUSD
|134
|EURNZD
|117
|NZDUSD
|109
|EURAUD
|106
|CHFJPY
|101
|EURCAD
|78
|AUDJPY
|72
|CADJPY
|67
|NZDJPY
|61
|GBPCHF
|57
|GBPCAD
|50
|AUDCAD
|45
|NZDCAD
|36
|AUDCHF
|33
|EURCHF
|32
|EURGBP
|23
|NZDCHF
|23
|AUDNZD
|22
|CADCHF
|21
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|243K
|EURUSD
|2K
|GBPUSD
|-1.1K
|USDJPY
|-679
|GBPJPY
|217
|GBPNZD
|130
|USDCAD
|-90
|EURJPY
|115
|GBPAUD
|135
|AUDUSD
|58
|EURNZD
|76
|NZDUSD
|46
|EURAUD
|9
|CHFJPY
|21
|EURCAD
|95
|AUDJPY
|57
|CADJPY
|31
|NZDJPY
|47
|GBPCHF
|77
|GBPCAD
|43
|AUDCAD
|-3
|NZDCAD
|14
|AUDCHF
|8
|EURCHF
|35
|EURGBP
|-27
|NZDCHF
|2
|AUDNZD
|7
|CADCHF
|7
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-466K
|EURUSD
|-50K
|GBPUSD
|-21K
|USDJPY
|-29K
|GBPJPY
|9K
|GBPNZD
|11K
|USDCAD
|4.5K
|EURJPY
|13K
|GBPAUD
|4.7K
|AUDUSD
|1.4K
|EURNZD
|4.5K
|NZDUSD
|1.1K
|EURAUD
|-3.8K
|CHFJPY
|1.2K
|EURCAD
|-891
|AUDJPY
|2.8K
|CADJPY
|-1.5K
|NZDJPY
|3.9K
|GBPCHF
|2.3K
|GBPCAD
|2.6K
|AUDCAD
|-1.5K
|NZDCAD
|899
|AUDCHF
|-233
|EURCHF
|2.5K
|EURGBP
|-1.3K
|NZDCHF
|218
|AUDNZD
|746
|CADCHF
|278
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +110 682.00 USD
En kötü işlem: -54 748 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +27 421.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -56 625.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DLSMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
此账户基于自动化交易与手动交易的结合
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 888 USD
-70%
0
0
USD
USD
294K
USD
USD
63
99%
33 779
68%
100%
1.10
7.22
USD
USD
94%
1:500