- 자본
- 축소
트레이드:
33 787
이익 거래:
22 980 (68.01%)
손실 거래:
10 807 (31.99%)
최고의 거래:
110 682.00 USD
최악의 거래:
-54 748.16 USD
총 수익:
2 646 095.17 USD (8 245 129 pips)
총 손실:
-2 402 144.50 USD (8 750 920 pips)
연속 최대 이익:
272 (27 421.70 USD)
연속 최대 이익:
164 287.56 USD (22)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
69.47%
최근 거래:
55 분 전
주별 거래 수:
624
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
0.93
롱(주식매수):
17 339 (51.32%)
숏(주식차입매도):
16 448 (48.68%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
7.22 USD
평균 이익:
115.15 USD
평균 손실:
-222.28 USD
연속 최대 손실:
32 (-56 625.55 USD)
연속 최대 손실:
-193 508.26 USD (28)
월별 성장률:
24.62%
연간 예측:
298.86%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
110 504.99 USD
최대한의:
261 531.59 USD (130.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
93.59% (122 907.54 USD)
자본금별:
76.35% (189 910.46 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28169
|EURUSD
|1972
|GBPUSD
|1137
|USDJPY
|505
|GBPJPY
|225
|GBPNZD
|158
|USDCAD
|156
|EURJPY
|142
|GBPAUD
|136
|AUDUSD
|134
|EURNZD
|117
|NZDUSD
|109
|EURAUD
|106
|CHFJPY
|101
|EURCAD
|78
|AUDJPY
|72
|CADJPY
|67
|NZDJPY
|61
|GBPCHF
|57
|GBPCAD
|50
|AUDCAD
|45
|NZDCAD
|36
|AUDCHF
|33
|EURCHF
|32
|EURGBP
|23
|NZDCHF
|23
|AUDNZD
|22
|CADCHF
|21
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|243K
|EURUSD
|2K
|GBPUSD
|-1.1K
|USDJPY
|-679
|GBPJPY
|217
|GBPNZD
|130
|USDCAD
|-90
|EURJPY
|115
|GBPAUD
|135
|AUDUSD
|58
|EURNZD
|76
|NZDUSD
|46
|EURAUD
|9
|CHFJPY
|21
|EURCAD
|95
|AUDJPY
|57
|CADJPY
|31
|NZDJPY
|47
|GBPCHF
|77
|GBPCAD
|43
|AUDCAD
|-3
|NZDCAD
|14
|AUDCHF
|8
|EURCHF
|35
|EURGBP
|-27
|NZDCHF
|2
|AUDNZD
|7
|CADCHF
|7
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-462K
|EURUSD
|-50K
|GBPUSD
|-21K
|USDJPY
|-29K
|GBPJPY
|9K
|GBPNZD
|11K
|USDCAD
|4.5K
|EURJPY
|13K
|GBPAUD
|4.7K
|AUDUSD
|1.4K
|EURNZD
|4.5K
|NZDUSD
|1.1K
|EURAUD
|-3.8K
|CHFJPY
|1.2K
|EURCAD
|-891
|AUDJPY
|2.8K
|CADJPY
|-1.5K
|NZDJPY
|3.9K
|GBPCHF
|2.3K
|GBPCAD
|2.6K
|AUDCAD
|-1.5K
|NZDCAD
|899
|AUDCHF
|-233
|EURCHF
|2.5K
|EURGBP
|-1.3K
|NZDCHF
|218
|AUDNZD
|746
|CADCHF
|278
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +110 682.00 USD
최악의 거래: -54 748 USD
연속 최대 이익: 22
연속 최대 손실: 28
연속 최대 이익: +27 421.70 USD
연속 최대 손실: -56 625.55 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DLSMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
此账户基于自动化交易与手动交易的结合
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 888 USD
-70%
0
0
USD
USD
294K
USD
USD
63
99%
33 787
68%
100%
1.10
7.22
USD
USD
94%
1:500