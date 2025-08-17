시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Lq888888
Jing Kuan Ru

Lq888888

Jing Kuan Ru
0 리뷰
63
0 / 0 USD
월별 888 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -70%
DLSMarkets-Live
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
33 787
이익 거래:
22 980 (68.01%)
손실 거래:
10 807 (31.99%)
최고의 거래:
110 682.00 USD
최악의 거래:
-54 748.16 USD
총 수익:
2 646 095.17 USD (8 245 129 pips)
총 손실:
-2 402 144.50 USD (8 750 920 pips)
연속 최대 이익:
272 (27 421.70 USD)
연속 최대 이익:
164 287.56 USD (22)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
69.47%
최근 거래:
55 분 전
주별 거래 수:
624
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
0.93
롱(주식매수):
17 339 (51.32%)
숏(주식차입매도):
16 448 (48.68%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
7.22 USD
평균 이익:
115.15 USD
평균 손실:
-222.28 USD
연속 최대 손실:
32 (-56 625.55 USD)
연속 최대 손실:
-193 508.26 USD (28)
월별 성장률:
24.62%
연간 예측:
298.86%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
110 504.99 USD
최대한의:
261 531.59 USD (130.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
93.59% (122 907.54 USD)
자본금별:
76.35% (189 910.46 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 28169
EURUSD 1972
GBPUSD 1137
USDJPY 505
GBPJPY 225
GBPNZD 158
USDCAD 156
EURJPY 142
GBPAUD 136
AUDUSD 134
EURNZD 117
NZDUSD 109
EURAUD 106
CHFJPY 101
EURCAD 78
AUDJPY 72
CADJPY 67
NZDJPY 61
GBPCHF 57
GBPCAD 50
AUDCAD 45
NZDCAD 36
AUDCHF 33
EURCHF 32
EURGBP 23
NZDCHF 23
AUDNZD 22
CADCHF 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 243K
EURUSD 2K
GBPUSD -1.1K
USDJPY -679
GBPJPY 217
GBPNZD 130
USDCAD -90
EURJPY 115
GBPAUD 135
AUDUSD 58
EURNZD 76
NZDUSD 46
EURAUD 9
CHFJPY 21
EURCAD 95
AUDJPY 57
CADJPY 31
NZDJPY 47
GBPCHF 77
GBPCAD 43
AUDCAD -3
NZDCAD 14
AUDCHF 8
EURCHF 35
EURGBP -27
NZDCHF 2
AUDNZD 7
CADCHF 7
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -462K
EURUSD -50K
GBPUSD -21K
USDJPY -29K
GBPJPY 9K
GBPNZD 11K
USDCAD 4.5K
EURJPY 13K
GBPAUD 4.7K
AUDUSD 1.4K
EURNZD 4.5K
NZDUSD 1.1K
EURAUD -3.8K
CHFJPY 1.2K
EURCAD -891
AUDJPY 2.8K
CADJPY -1.5K
NZDJPY 3.9K
GBPCHF 2.3K
GBPCAD 2.6K
AUDCAD -1.5K
NZDCAD 899
AUDCHF -233
EURCHF 2.5K
EURGBP -1.3K
NZDCHF 218
AUDNZD 746
CADCHF 278
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +110 682.00 USD
최악의 거래: -54 748 USD
연속 최대 이익: 22
연속 최대 손실: 28
연속 최대 이익: +27 421.70 USD
연속 최대 손실: -56 625.55 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DLSMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

此账户基于自动化交易与手动交易的结合
리뷰 없음
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 01:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 02:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 17:31
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 16:21
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 03:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 20:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 19:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 18:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 17:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 16:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 15:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Lq888888
월별 888 USD
-70%
0
0
USD
294K
USD
63
99%
33 787
68%
100%
1.10
7.22
USD
94%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.