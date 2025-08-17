- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
33 785
盈利交易:
22 978 (68.01%)
亏损交易:
10 807 (31.99%)
最好交易:
110 682.00 USD
最差交易:
-54 748.16 USD
毛利:
2 646 083.57 USD (8 243 970 pips)
毛利亏损:
-2 402 144.50 USD (8 750 920 pips)
最大连续赢利:
272 (27 421.70 USD)
最大连续盈利:
164 287.56 USD (22)
夏普比率:
0.00
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
69.47%
最近交易:
1 几分钟前
每周交易:
620
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.93
长期交易:
17 337 (51.32%)
短期交易:
16 448 (48.68%)
利润因子:
1.10
预期回报:
7.22 USD
平均利润:
115.16 USD
平均损失:
-222.28 USD
最大连续失误:
32 (-56 625.55 USD)
最大连续亏损:
-193 508.26 USD (28)
每月增长:
24.61%
年度预测:
298.86%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
110 504.99 USD
最大值:
261 531.59 USD (130.10%)
相对跌幅:
结余:
93.59% (122 907.54 USD)
净值:
76.35% (189 910.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28167
|EURUSD
|1972
|GBPUSD
|1137
|USDJPY
|505
|GBPJPY
|225
|GBPNZD
|158
|USDCAD
|156
|EURJPY
|142
|GBPAUD
|136
|AUDUSD
|134
|EURNZD
|117
|NZDUSD
|109
|EURAUD
|106
|CHFJPY
|101
|EURCAD
|78
|AUDJPY
|72
|CADJPY
|67
|NZDJPY
|61
|GBPCHF
|57
|GBPCAD
|50
|AUDCAD
|45
|NZDCAD
|36
|AUDCHF
|33
|EURCHF
|32
|EURGBP
|23
|NZDCHF
|23
|AUDNZD
|22
|CADCHF
|21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|243K
|EURUSD
|2K
|GBPUSD
|-1.1K
|USDJPY
|-679
|GBPJPY
|217
|GBPNZD
|130
|USDCAD
|-90
|EURJPY
|115
|GBPAUD
|135
|AUDUSD
|58
|EURNZD
|76
|NZDUSD
|46
|EURAUD
|9
|CHFJPY
|21
|EURCAD
|95
|AUDJPY
|57
|CADJPY
|31
|NZDJPY
|47
|GBPCHF
|77
|GBPCAD
|43
|AUDCAD
|-3
|NZDCAD
|14
|AUDCHF
|8
|EURCHF
|35
|EURGBP
|-27
|NZDCHF
|2
|AUDNZD
|7
|CADCHF
|7
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-463K
|EURUSD
|-50K
|GBPUSD
|-21K
|USDJPY
|-29K
|GBPJPY
|9K
|GBPNZD
|11K
|USDCAD
|4.5K
|EURJPY
|13K
|GBPAUD
|4.7K
|AUDUSD
|1.4K
|EURNZD
|4.5K
|NZDUSD
|1.1K
|EURAUD
|-3.8K
|CHFJPY
|1.2K
|EURCAD
|-891
|AUDJPY
|2.8K
|CADJPY
|-1.5K
|NZDJPY
|3.9K
|GBPCHF
|2.3K
|GBPCAD
|2.6K
|AUDCAD
|-1.5K
|NZDCAD
|899
|AUDCHF
|-233
|EURCHF
|2.5K
|EURGBP
|-1.3K
|NZDCHF
|218
|AUDNZD
|746
|CADCHF
|278
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +110 682.00 USD
最差交易: -54 748 USD
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 28
最大连续盈利: +27 421.70 USD
最大连续亏损: -56 625.55 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DLSMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
此账户基于自动化交易与手动交易的结合
没有评论
