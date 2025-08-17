信号部分
Jing Kuan Ru

Lq888888

Jing Kuan Ru
63
0 / 0 USD
每月复制 888 USD per 
增长自 2024 -70%
DLSMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
33 785
盈利交易:
22 978 (68.01%)
亏损交易:
10 807 (31.99%)
最好交易:
110 682.00 USD
最差交易:
-54 748.16 USD
毛利:
2 646 083.57 USD (8 243 970 pips)
毛利亏损:
-2 402 144.50 USD (8 750 920 pips)
最大连续赢利:
272 (27 421.70 USD)
最大连续盈利:
164 287.56 USD (22)
夏普比率:
0.00
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
69.47%
最近交易:
1 几分钟前
每周交易:
620
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.93
长期交易:
17 337 (51.32%)
短期交易:
16 448 (48.68%)
利润因子:
1.10
预期回报:
7.22 USD
平均利润:
115.16 USD
平均损失:
-222.28 USD
最大连续失误:
32 (-56 625.55 USD)
最大连续亏损:
-193 508.26 USD (28)
每月增长:
24.61%
年度预测:
298.86%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
110 504.99 USD
最大值:
261 531.59 USD (130.10%)
相对跌幅:
结余:
93.59% (122 907.54 USD)
净值:
76.35% (189 910.46 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 28167
EURUSD 1972
GBPUSD 1137
USDJPY 505
GBPJPY 225
GBPNZD 158
USDCAD 156
EURJPY 142
GBPAUD 136
AUDUSD 134
EURNZD 117
NZDUSD 109
EURAUD 106
CHFJPY 101
EURCAD 78
AUDJPY 72
CADJPY 67
NZDJPY 61
GBPCHF 57
GBPCAD 50
AUDCAD 45
NZDCAD 36
AUDCHF 33
EURCHF 32
EURGBP 23
NZDCHF 23
AUDNZD 22
CADCHF 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 243K
EURUSD 2K
GBPUSD -1.1K
USDJPY -679
GBPJPY 217
GBPNZD 130
USDCAD -90
EURJPY 115
GBPAUD 135
AUDUSD 58
EURNZD 76
NZDUSD 46
EURAUD 9
CHFJPY 21
EURCAD 95
AUDJPY 57
CADJPY 31
NZDJPY 47
GBPCHF 77
GBPCAD 43
AUDCAD -3
NZDCAD 14
AUDCHF 8
EURCHF 35
EURGBP -27
NZDCHF 2
AUDNZD 7
CADCHF 7
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -463K
EURUSD -50K
GBPUSD -21K
USDJPY -29K
GBPJPY 9K
GBPNZD 11K
USDCAD 4.5K
EURJPY 13K
GBPAUD 4.7K
AUDUSD 1.4K
EURNZD 4.5K
NZDUSD 1.1K
EURAUD -3.8K
CHFJPY 1.2K
EURCAD -891
AUDJPY 2.8K
CADJPY -1.5K
NZDJPY 3.9K
GBPCHF 2.3K
GBPCAD 2.6K
AUDCAD -1.5K
NZDCAD 899
AUDCHF -233
EURCHF 2.5K
EURGBP -1.3K
NZDCHF 218
AUDNZD 746
CADCHF 278
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +110 682.00 USD
最差交易: -54 748 USD
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 28
最大连续盈利: +27 421.70 USD
最大连续亏损: -56 625.55 USD

此账户基于自动化交易与手动交易的结合
