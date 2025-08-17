- Growth
Trades:
33 779
Profit Trades:
22 973 (68.00%)
Loss Trades:
10 806 (31.99%)
Best trade:
110 682.00 USD
Worst trade:
-54 748.16 USD
Gross Profit:
2 646 045.46 USD (8 240 161 pips)
Gross Loss:
-2 402 141.20 USD (8 750 590 pips)
Maximum consecutive wins:
272 (27 421.70 USD)
Maximal consecutive profit:
164 287.56 USD (22)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
69.47%
Latest trade:
20 minutes ago
Trades per week:
617
Avg holding time:
4 hours
Recovery Factor:
0.93
Long Trades:
17 331 (51.31%)
Short Trades:
16 448 (48.69%)
Profit Factor:
1.10
Expected Payoff:
7.22 USD
Average Profit:
115.18 USD
Average Loss:
-222.30 USD
Maximum consecutive losses:
32 (-56 625.55 USD)
Maximal consecutive loss:
-193 508.26 USD (28)
Monthly growth:
24.61%
Annual Forecast:
298.86%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
110 504.99 USD
Maximal:
261 531.59 USD (130.10%)
Relative drawdown:
By Balance:
93.59% (122 907.54 USD)
By Equity:
76.35% (189 910.46 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28161
|EURUSD
|1972
|GBPUSD
|1137
|USDJPY
|505
|GBPJPY
|225
|GBPNZD
|158
|USDCAD
|156
|EURJPY
|142
|GBPAUD
|136
|AUDUSD
|134
|EURNZD
|117
|NZDUSD
|109
|EURAUD
|106
|CHFJPY
|101
|EURCAD
|78
|AUDJPY
|72
|CADJPY
|67
|NZDJPY
|61
|GBPCHF
|57
|GBPCAD
|50
|AUDCAD
|45
|NZDCAD
|36
|AUDCHF
|33
|EURCHF
|32
|EURGBP
|23
|NZDCHF
|23
|AUDNZD
|22
|CADCHF
|21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|243K
|EURUSD
|2K
|GBPUSD
|-1.1K
|USDJPY
|-679
|GBPJPY
|217
|GBPNZD
|130
|USDCAD
|-90
|EURJPY
|115
|GBPAUD
|135
|AUDUSD
|58
|EURNZD
|76
|NZDUSD
|46
|EURAUD
|9
|CHFJPY
|21
|EURCAD
|95
|AUDJPY
|57
|CADJPY
|31
|NZDJPY
|47
|GBPCHF
|77
|GBPCAD
|43
|AUDCAD
|-3
|NZDCAD
|14
|AUDCHF
|8
|EURCHF
|35
|EURGBP
|-27
|NZDCHF
|2
|AUDNZD
|7
|CADCHF
|7
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-466K
|EURUSD
|-50K
|GBPUSD
|-21K
|USDJPY
|-29K
|GBPJPY
|9K
|GBPNZD
|11K
|USDCAD
|4.5K
|EURJPY
|13K
|GBPAUD
|4.7K
|AUDUSD
|1.4K
|EURNZD
|4.5K
|NZDUSD
|1.1K
|EURAUD
|-3.8K
|CHFJPY
|1.2K
|EURCAD
|-891
|AUDJPY
|2.8K
|CADJPY
|-1.5K
|NZDJPY
|3.9K
|GBPCHF
|2.3K
|GBPCAD
|2.6K
|AUDCAD
|-1.5K
|NZDCAD
|899
|AUDCHF
|-233
|EURCHF
|2.5K
|EURGBP
|-1.3K
|NZDCHF
|218
|AUDNZD
|746
|CADCHF
|278
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +110 682.00 USD
Worst trade: -54 748 USD
Maximum consecutive wins: 22
Maximum consecutive losses: 28
Maximal consecutive profit: +27 421.70 USD
Maximal consecutive loss: -56 625.55 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "DLSMarkets-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
此账户基于自动化交易与手动交易的结合
No reviews
