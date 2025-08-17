SignalsSections
Jing Kuan Ru

Lq888888

Jing Kuan Ru
0 reviews
63 weeks
0 / 0 USD
Copy for 888 USD per month
growth since 2024 -70%
DLSMarkets-Live
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
33 779
Profit Trades:
22 973 (68.00%)
Loss Trades:
10 806 (31.99%)
Best trade:
110 682.00 USD
Worst trade:
-54 748.16 USD
Gross Profit:
2 646 045.46 USD (8 240 161 pips)
Gross Loss:
-2 402 141.20 USD (8 750 590 pips)
Maximum consecutive wins:
272 (27 421.70 USD)
Maximal consecutive profit:
164 287.56 USD (22)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
69.47%
Latest trade:
20 minutes ago
Trades per week:
617
Avg holding time:
4 hours
Recovery Factor:
0.93
Long Trades:
17 331 (51.31%)
Short Trades:
16 448 (48.69%)
Profit Factor:
1.10
Expected Payoff:
7.22 USD
Average Profit:
115.18 USD
Average Loss:
-222.30 USD
Maximum consecutive losses:
32 (-56 625.55 USD)
Maximal consecutive loss:
-193 508.26 USD (28)
Monthly growth:
24.61%
Annual Forecast:
298.86%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
110 504.99 USD
Maximal:
261 531.59 USD (130.10%)
Relative drawdown:
By Balance:
93.59% (122 907.54 USD)
By Equity:
76.35% (189 910.46 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 28161
EURUSD 1972
GBPUSD 1137
USDJPY 505
GBPJPY 225
GBPNZD 158
USDCAD 156
EURJPY 142
GBPAUD 136
AUDUSD 134
EURNZD 117
NZDUSD 109
EURAUD 106
CHFJPY 101
EURCAD 78
AUDJPY 72
CADJPY 67
NZDJPY 61
GBPCHF 57
GBPCAD 50
AUDCAD 45
NZDCAD 36
AUDCHF 33
EURCHF 32
EURGBP 23
NZDCHF 23
AUDNZD 22
CADCHF 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 243K
EURUSD 2K
GBPUSD -1.1K
USDJPY -679
GBPJPY 217
GBPNZD 130
USDCAD -90
EURJPY 115
GBPAUD 135
AUDUSD 58
EURNZD 76
NZDUSD 46
EURAUD 9
CHFJPY 21
EURCAD 95
AUDJPY 57
CADJPY 31
NZDJPY 47
GBPCHF 77
GBPCAD 43
AUDCAD -3
NZDCAD 14
AUDCHF 8
EURCHF 35
EURGBP -27
NZDCHF 2
AUDNZD 7
CADCHF 7
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -466K
EURUSD -50K
GBPUSD -21K
USDJPY -29K
GBPJPY 9K
GBPNZD 11K
USDCAD 4.5K
EURJPY 13K
GBPAUD 4.7K
AUDUSD 1.4K
EURNZD 4.5K
NZDUSD 1.1K
EURAUD -3.8K
CHFJPY 1.2K
EURCAD -891
AUDJPY 2.8K
CADJPY -1.5K
NZDJPY 3.9K
GBPCHF 2.3K
GBPCAD 2.6K
AUDCAD -1.5K
NZDCAD 899
AUDCHF -233
EURCHF 2.5K
EURGBP -1.3K
NZDCHF 218
AUDNZD 746
CADCHF 278
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +110 682.00 USD
Worst trade: -54 748 USD
Maximum consecutive wins: 22
Maximum consecutive losses: 28
Maximal consecutive profit: +27 421.70 USD
Maximal consecutive loss: -56 625.55 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "DLSMarkets-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

此账户基于自动化交易与手动交易的结合
No reviews
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 01:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 02:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 17:31
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 16:21
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 03:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 20:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 19:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 18:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 17:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 16:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 15:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
