Trades insgesamt:
33 779
Gewinntrades:
22 973 (68.00%)
Verlusttrades:
10 806 (31.99%)
Bester Trade:
110 682.00 USD
Schlechtester Trade:
-54 748.16 USD
Bruttoprofit:
2 646 045.46 USD (8 240 161 pips)
Bruttoverlust:
-2 402 141.20 USD (8 750 590 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
272 (27 421.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
164 287.56 USD (22)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
69.47%
Letzter Trade:
13 Minuten
Trades pro Woche:
616
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
0.93
Long-Positionen:
17 331 (51.31%)
Short-Positionen:
16 448 (48.69%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
7.22 USD
Durchschnittlicher Profit:
115.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-222.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
32 (-56 625.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-193 508.26 USD (28)
Wachstum pro Monat :
24.61%
Jahresprognose:
298.86%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
110 504.99 USD
Maximaler:
261 531.59 USD (130.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
93.59% (122 907.54 USD)
Kapital:
76.35% (189 910.46 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28161
|EURUSD
|1972
|GBPUSD
|1137
|USDJPY
|505
|GBPJPY
|225
|GBPNZD
|158
|USDCAD
|156
|EURJPY
|142
|GBPAUD
|136
|AUDUSD
|134
|EURNZD
|117
|NZDUSD
|109
|EURAUD
|106
|CHFJPY
|101
|EURCAD
|78
|AUDJPY
|72
|CADJPY
|67
|NZDJPY
|61
|GBPCHF
|57
|GBPCAD
|50
|AUDCAD
|45
|NZDCAD
|36
|AUDCHF
|33
|EURCHF
|32
|EURGBP
|23
|NZDCHF
|23
|AUDNZD
|22
|CADCHF
|21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|243K
|EURUSD
|2K
|GBPUSD
|-1.1K
|USDJPY
|-679
|GBPJPY
|217
|GBPNZD
|130
|USDCAD
|-90
|EURJPY
|115
|GBPAUD
|135
|AUDUSD
|58
|EURNZD
|76
|NZDUSD
|46
|EURAUD
|9
|CHFJPY
|21
|EURCAD
|95
|AUDJPY
|57
|CADJPY
|31
|NZDJPY
|47
|GBPCHF
|77
|GBPCAD
|43
|AUDCAD
|-3
|NZDCAD
|14
|AUDCHF
|8
|EURCHF
|35
|EURGBP
|-27
|NZDCHF
|2
|AUDNZD
|7
|CADCHF
|7
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-466K
|EURUSD
|-50K
|GBPUSD
|-21K
|USDJPY
|-29K
|GBPJPY
|9K
|GBPNZD
|11K
|USDCAD
|4.5K
|EURJPY
|13K
|GBPAUD
|4.7K
|AUDUSD
|1.4K
|EURNZD
|4.5K
|NZDUSD
|1.1K
|EURAUD
|-3.8K
|CHFJPY
|1.2K
|EURCAD
|-891
|AUDJPY
|2.8K
|CADJPY
|-1.5K
|NZDJPY
|3.9K
|GBPCHF
|2.3K
|GBPCAD
|2.6K
|AUDCAD
|-1.5K
|NZDCAD
|899
|AUDCHF
|-233
|EURCHF
|2.5K
|EURGBP
|-1.3K
|NZDCHF
|218
|AUDNZD
|746
|CADCHF
|278
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Bester Trade: +110 682.00 USD
Schlechtester Trade: -54 748 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 22
Max. aufeinandergehende Verluste: 28
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +27 421.70 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -56 625.55 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DLSMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
此账户基于自动化交易与手动交易的结合
Keine Bewertungen
