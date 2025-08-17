SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Lq888888
Jing Kuan Ru

Lq888888

Jing Kuan Ru
0 Bewertungen
63 Wochen
0 / 0 USD
Für 888 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -70%
DLSMarkets-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
33 779
Gewinntrades:
22 973 (68.00%)
Verlusttrades:
10 806 (31.99%)
Bester Trade:
110 682.00 USD
Schlechtester Trade:
-54 748.16 USD
Bruttoprofit:
2 646 045.46 USD (8 240 161 pips)
Bruttoverlust:
-2 402 141.20 USD (8 750 590 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
272 (27 421.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
164 287.56 USD (22)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
69.47%
Letzter Trade:
13 Minuten
Trades pro Woche:
616
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
0.93
Long-Positionen:
17 331 (51.31%)
Short-Positionen:
16 448 (48.69%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
7.22 USD
Durchschnittlicher Profit:
115.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-222.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
32 (-56 625.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-193 508.26 USD (28)
Wachstum pro Monat :
24.61%
Jahresprognose:
298.86%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
110 504.99 USD
Maximaler:
261 531.59 USD (130.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
93.59% (122 907.54 USD)
Kapital:
76.35% (189 910.46 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 28161
EURUSD 1972
GBPUSD 1137
USDJPY 505
GBPJPY 225
GBPNZD 158
USDCAD 156
EURJPY 142
GBPAUD 136
AUDUSD 134
EURNZD 117
NZDUSD 109
EURAUD 106
CHFJPY 101
EURCAD 78
AUDJPY 72
CADJPY 67
NZDJPY 61
GBPCHF 57
GBPCAD 50
AUDCAD 45
NZDCAD 36
AUDCHF 33
EURCHF 32
EURGBP 23
NZDCHF 23
AUDNZD 22
CADCHF 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 243K
EURUSD 2K
GBPUSD -1.1K
USDJPY -679
GBPJPY 217
GBPNZD 130
USDCAD -90
EURJPY 115
GBPAUD 135
AUDUSD 58
EURNZD 76
NZDUSD 46
EURAUD 9
CHFJPY 21
EURCAD 95
AUDJPY 57
CADJPY 31
NZDJPY 47
GBPCHF 77
GBPCAD 43
AUDCAD -3
NZDCAD 14
AUDCHF 8
EURCHF 35
EURGBP -27
NZDCHF 2
AUDNZD 7
CADCHF 7
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -466K
EURUSD -50K
GBPUSD -21K
USDJPY -29K
GBPJPY 9K
GBPNZD 11K
USDCAD 4.5K
EURJPY 13K
GBPAUD 4.7K
AUDUSD 1.4K
EURNZD 4.5K
NZDUSD 1.1K
EURAUD -3.8K
CHFJPY 1.2K
EURCAD -891
AUDJPY 2.8K
CADJPY -1.5K
NZDJPY 3.9K
GBPCHF 2.3K
GBPCAD 2.6K
AUDCAD -1.5K
NZDCAD 899
AUDCHF -233
EURCHF 2.5K
EURGBP -1.3K
NZDCHF 218
AUDNZD 746
CADCHF 278
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +110 682.00 USD
Schlechtester Trade: -54 748 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 22
Max. aufeinandergehende Verluste: 28
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +27 421.70 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -56 625.55 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DLSMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

此账户基于自动化交易与手动交易的结合
Keine Bewertungen
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 01:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 02:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 17:31
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 16:21
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 03:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 20:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 19:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 18:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 17:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 16:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 15:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Lq888888
888 USD pro Monat
-70%
0
0
USD
294K
USD
63
99%
33 779
68%
100%
1.10
7.22
USD
94%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.