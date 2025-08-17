シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Lq888888
Jing Kuan Ru

Lq888888

Jing Kuan Ru
レビュー0件
63週間
0 / 0 USD
月額  888  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -70%
DLSMarkets-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
33 785
利益トレード:
22 978 (68.01%)
損失トレード:
10 807 (31.99%)
ベストトレード:
110 682.00 USD
最悪のトレード:
-54 748.16 USD
総利益:
2 646 083.57 USD (8 243 970 pips)
総損失:
-2 402 144.50 USD (8 750 920 pips)
最大連続の勝ち:
272 (27 421.70 USD)
最大連続利益:
164 287.56 USD (22)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
69.47%
最近のトレード:
2 分前
1週間当たりの取引:
621
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.93
長いトレード:
17 337 (51.32%)
短いトレード:
16 448 (48.68%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
7.22 USD
平均利益:
115.16 USD
平均損失:
-222.28 USD
最大連続の負け:
32 (-56 625.55 USD)
最大連続損失:
-193 508.26 USD (28)
月間成長:
24.61%
年間予想:
298.86%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
110 504.99 USD
最大の:
261 531.59 USD (130.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
93.59% (122 907.54 USD)
エクイティによる:
76.35% (189 910.46 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 28167
EURUSD 1972
GBPUSD 1137
USDJPY 505
GBPJPY 225
GBPNZD 158
USDCAD 156
EURJPY 142
GBPAUD 136
AUDUSD 134
EURNZD 117
NZDUSD 109
EURAUD 106
CHFJPY 101
EURCAD 78
AUDJPY 72
CADJPY 67
NZDJPY 61
GBPCHF 57
GBPCAD 50
AUDCAD 45
NZDCAD 36
AUDCHF 33
EURCHF 32
EURGBP 23
NZDCHF 23
AUDNZD 22
CADCHF 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 243K
EURUSD 2K
GBPUSD -1.1K
USDJPY -679
GBPJPY 217
GBPNZD 130
USDCAD -90
EURJPY 115
GBPAUD 135
AUDUSD 58
EURNZD 76
NZDUSD 46
EURAUD 9
CHFJPY 21
EURCAD 95
AUDJPY 57
CADJPY 31
NZDJPY 47
GBPCHF 77
GBPCAD 43
AUDCAD -3
NZDCAD 14
AUDCHF 8
EURCHF 35
EURGBP -27
NZDCHF 2
AUDNZD 7
CADCHF 7
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -463K
EURUSD -50K
GBPUSD -21K
USDJPY -29K
GBPJPY 9K
GBPNZD 11K
USDCAD 4.5K
EURJPY 13K
GBPAUD 4.7K
AUDUSD 1.4K
EURNZD 4.5K
NZDUSD 1.1K
EURAUD -3.8K
CHFJPY 1.2K
EURCAD -891
AUDJPY 2.8K
CADJPY -1.5K
NZDJPY 3.9K
GBPCHF 2.3K
GBPCAD 2.6K
AUDCAD -1.5K
NZDCAD 899
AUDCHF -233
EURCHF 2.5K
EURGBP -1.3K
NZDCHF 218
AUDNZD 746
CADCHF 278
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +110 682.00 USD
最悪のトレード: -54 748 USD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 28
最大連続利益: +27 421.70 USD
最大連続損失: -56 625.55 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DLSMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

此账户基于自动化交易与手动交易的结合
レビューなし
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 01:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 02:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 17:31
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 16:21
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 03:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 20:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 19:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 18:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 17:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 16:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 15:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Lq888888
888 USD/月
-70%
0
0
USD
294K
USD
63
99%
33 785
68%
100%
1.10
7.22
USD
94%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください