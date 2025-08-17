- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
33 785
利益トレード:
22 978 (68.01%)
損失トレード:
10 807 (31.99%)
ベストトレード:
110 682.00 USD
最悪のトレード:
-54 748.16 USD
総利益:
2 646 083.57 USD (8 243 970 pips)
総損失:
-2 402 144.50 USD (8 750 920 pips)
最大連続の勝ち:
272 (27 421.70 USD)
最大連続利益:
164 287.56 USD (22)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
69.47%
最近のトレード:
2 分前
1週間当たりの取引:
621
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.93
長いトレード:
17 337 (51.32%)
短いトレード:
16 448 (48.68%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
7.22 USD
平均利益:
115.16 USD
平均損失:
-222.28 USD
最大連続の負け:
32 (-56 625.55 USD)
最大連続損失:
-193 508.26 USD (28)
月間成長:
24.61%
年間予想:
298.86%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
110 504.99 USD
最大の:
261 531.59 USD (130.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
93.59% (122 907.54 USD)
エクイティによる:
76.35% (189 910.46 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28167
|EURUSD
|1972
|GBPUSD
|1137
|USDJPY
|505
|GBPJPY
|225
|GBPNZD
|158
|USDCAD
|156
|EURJPY
|142
|GBPAUD
|136
|AUDUSD
|134
|EURNZD
|117
|NZDUSD
|109
|EURAUD
|106
|CHFJPY
|101
|EURCAD
|78
|AUDJPY
|72
|CADJPY
|67
|NZDJPY
|61
|GBPCHF
|57
|GBPCAD
|50
|AUDCAD
|45
|NZDCAD
|36
|AUDCHF
|33
|EURCHF
|32
|EURGBP
|23
|NZDCHF
|23
|AUDNZD
|22
|CADCHF
|21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|243K
|EURUSD
|2K
|GBPUSD
|-1.1K
|USDJPY
|-679
|GBPJPY
|217
|GBPNZD
|130
|USDCAD
|-90
|EURJPY
|115
|GBPAUD
|135
|AUDUSD
|58
|EURNZD
|76
|NZDUSD
|46
|EURAUD
|9
|CHFJPY
|21
|EURCAD
|95
|AUDJPY
|57
|CADJPY
|31
|NZDJPY
|47
|GBPCHF
|77
|GBPCAD
|43
|AUDCAD
|-3
|NZDCAD
|14
|AUDCHF
|8
|EURCHF
|35
|EURGBP
|-27
|NZDCHF
|2
|AUDNZD
|7
|CADCHF
|7
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-463K
|EURUSD
|-50K
|GBPUSD
|-21K
|USDJPY
|-29K
|GBPJPY
|9K
|GBPNZD
|11K
|USDCAD
|4.5K
|EURJPY
|13K
|GBPAUD
|4.7K
|AUDUSD
|1.4K
|EURNZD
|4.5K
|NZDUSD
|1.1K
|EURAUD
|-3.8K
|CHFJPY
|1.2K
|EURCAD
|-891
|AUDJPY
|2.8K
|CADJPY
|-1.5K
|NZDJPY
|3.9K
|GBPCHF
|2.3K
|GBPCAD
|2.6K
|AUDCAD
|-1.5K
|NZDCAD
|899
|AUDCHF
|-233
|EURCHF
|2.5K
|EURGBP
|-1.3K
|NZDCHF
|218
|AUDNZD
|746
|CADCHF
|278
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +110 682.00 USD
最悪のトレード: -54 748 USD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 28
最大連続利益: +27 421.70 USD
最大連続損失: -56 625.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DLSMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
此账户基于自动化交易与手动交易的结合
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
888 USD/月
-70%
0
0
USD
USD
294K
USD
USD
63
99%
33 785
68%
100%
1.10
7.22
USD
USD
94%
1:500