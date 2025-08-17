SinaisSeções
Jing Kuan Ru

Lq888888

Jing Kuan Ru
63 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 888 USD por mês
crescimento desde 2024 -70%
DLSMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
33 785
Negociações com lucro:
22 978 (68.01%)
Negociações com perda:
10 807 (31.99%)
Melhor negociação:
110 682.00 USD
Pior negociação:
-54 748.16 USD
Lucro bruto:
2 646 083.57 USD (8 243 970 pips)
Perda bruta:
-2 402 144.50 USD (8 750 920 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
272 (27 421.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
164 287.56 USD (22)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
69.47%
Último negócio:
2 minutos atrás
Negociações por semana:
620
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.93
Negociações longas:
17 337 (51.32%)
Negociações curtas:
16 448 (48.68%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
7.22 USD
Lucro médio:
115.16 USD
Perda média:
-222.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
32 (-56 625.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-193 508.26 USD (28)
Crescimento mensal:
24.61%
Previsão anual:
298.86%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
110 504.99 USD
Máximo:
261 531.59 USD (130.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
93.59% (122 907.54 USD)
Pelo Capital Líquido:
76.35% (189 910.46 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 28167
EURUSD 1972
GBPUSD 1137
USDJPY 505
GBPJPY 225
GBPNZD 158
USDCAD 156
EURJPY 142
GBPAUD 136
AUDUSD 134
EURNZD 117
NZDUSD 109
EURAUD 106
CHFJPY 101
EURCAD 78
AUDJPY 72
CADJPY 67
NZDJPY 61
GBPCHF 57
GBPCAD 50
AUDCAD 45
NZDCAD 36
AUDCHF 33
EURCHF 32
EURGBP 23
NZDCHF 23
AUDNZD 22
CADCHF 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 243K
EURUSD 2K
GBPUSD -1.1K
USDJPY -679
GBPJPY 217
GBPNZD 130
USDCAD -90
EURJPY 115
GBPAUD 135
AUDUSD 58
EURNZD 76
NZDUSD 46
EURAUD 9
CHFJPY 21
EURCAD 95
AUDJPY 57
CADJPY 31
NZDJPY 47
GBPCHF 77
GBPCAD 43
AUDCAD -3
NZDCAD 14
AUDCHF 8
EURCHF 35
EURGBP -27
NZDCHF 2
AUDNZD 7
CADCHF 7
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -463K
EURUSD -50K
GBPUSD -21K
USDJPY -29K
GBPJPY 9K
GBPNZD 11K
USDCAD 4.5K
EURJPY 13K
GBPAUD 4.7K
AUDUSD 1.4K
EURNZD 4.5K
NZDUSD 1.1K
EURAUD -3.8K
CHFJPY 1.2K
EURCAD -891
AUDJPY 2.8K
CADJPY -1.5K
NZDJPY 3.9K
GBPCHF 2.3K
GBPCAD 2.6K
AUDCAD -1.5K
NZDCAD 899
AUDCHF -233
EURCHF 2.5K
EURGBP -1.3K
NZDCHF 218
AUDNZD 746
CADCHF 278
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +110 682.00 USD
Pior negociação: -54 748 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 28
Máximo lucro consecutivo: +27 421.70 USD
Máxima perda consecutiva: -56 625.55 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DLSMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

此账户基于自动化交易与手动交易的结合
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 01:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 02:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 17:31
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 16:21
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 03:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 20:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 19:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 18:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 17:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 16:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 15:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
