- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
33 785
Negociações com lucro:
22 978 (68.01%)
Negociações com perda:
10 807 (31.99%)
Melhor negociação:
110 682.00 USD
Pior negociação:
-54 748.16 USD
Lucro bruto:
2 646 083.57 USD (8 243 970 pips)
Perda bruta:
-2 402 144.50 USD (8 750 920 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
272 (27 421.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
164 287.56 USD (22)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
69.47%
Último negócio:
2 minutos atrás
Negociações por semana:
620
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.93
Negociações longas:
17 337 (51.32%)
Negociações curtas:
16 448 (48.68%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
7.22 USD
Lucro médio:
115.16 USD
Perda média:
-222.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
32 (-56 625.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-193 508.26 USD (28)
Crescimento mensal:
24.61%
Previsão anual:
298.86%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
110 504.99 USD
Máximo:
261 531.59 USD (130.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
93.59% (122 907.54 USD)
Pelo Capital Líquido:
76.35% (189 910.46 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28167
|EURUSD
|1972
|GBPUSD
|1137
|USDJPY
|505
|GBPJPY
|225
|GBPNZD
|158
|USDCAD
|156
|EURJPY
|142
|GBPAUD
|136
|AUDUSD
|134
|EURNZD
|117
|NZDUSD
|109
|EURAUD
|106
|CHFJPY
|101
|EURCAD
|78
|AUDJPY
|72
|CADJPY
|67
|NZDJPY
|61
|GBPCHF
|57
|GBPCAD
|50
|AUDCAD
|45
|NZDCAD
|36
|AUDCHF
|33
|EURCHF
|32
|EURGBP
|23
|NZDCHF
|23
|AUDNZD
|22
|CADCHF
|21
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|243K
|EURUSD
|2K
|GBPUSD
|-1.1K
|USDJPY
|-679
|GBPJPY
|217
|GBPNZD
|130
|USDCAD
|-90
|EURJPY
|115
|GBPAUD
|135
|AUDUSD
|58
|EURNZD
|76
|NZDUSD
|46
|EURAUD
|9
|CHFJPY
|21
|EURCAD
|95
|AUDJPY
|57
|CADJPY
|31
|NZDJPY
|47
|GBPCHF
|77
|GBPCAD
|43
|AUDCAD
|-3
|NZDCAD
|14
|AUDCHF
|8
|EURCHF
|35
|EURGBP
|-27
|NZDCHF
|2
|AUDNZD
|7
|CADCHF
|7
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-463K
|EURUSD
|-50K
|GBPUSD
|-21K
|USDJPY
|-29K
|GBPJPY
|9K
|GBPNZD
|11K
|USDCAD
|4.5K
|EURJPY
|13K
|GBPAUD
|4.7K
|AUDUSD
|1.4K
|EURNZD
|4.5K
|NZDUSD
|1.1K
|EURAUD
|-3.8K
|CHFJPY
|1.2K
|EURCAD
|-891
|AUDJPY
|2.8K
|CADJPY
|-1.5K
|NZDJPY
|3.9K
|GBPCHF
|2.3K
|GBPCAD
|2.6K
|AUDCAD
|-1.5K
|NZDCAD
|899
|AUDCHF
|-233
|EURCHF
|2.5K
|EURGBP
|-1.3K
|NZDCHF
|218
|AUDNZD
|746
|CADCHF
|278
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +110 682.00 USD
Pior negociação: -54 748 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 28
Máximo lucro consecutivo: +27 421.70 USD
Máxima perda consecutiva: -56 625.55 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DLSMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
此账户基于自动化交易与手动交易的结合
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
888 USD por mês
-70%
0
0
USD
USD
294K
USD
USD
63
99%
33 785
68%
100%
1.10
7.22
USD
USD
94%
1:500