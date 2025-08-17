- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
33 779
Profit Trade:
22 973 (68.00%)
Loss Trade:
10 806 (31.99%)
Best Trade:
110 682.00 USD
Worst Trade:
-54 748.16 USD
Profitto lordo:
2 646 045.46 USD (8 240 161 pips)
Perdita lorda:
-2 402 141.20 USD (8 750 590 pips)
Vincite massime consecutive:
272 (27 421.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
164 287.56 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
69.47%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
616
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.93
Long Trade:
17 331 (51.31%)
Short Trade:
16 448 (48.69%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
7.22 USD
Profitto medio:
115.18 USD
Perdita media:
-222.30 USD
Massime perdite consecutive:
32 (-56 625.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-193 508.26 USD (28)
Crescita mensile:
24.61%
Previsione annuale:
298.86%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
110 504.99 USD
Massimale:
261 531.59 USD (130.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
93.59% (122 907.54 USD)
Per equità:
76.35% (189 910.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28161
|EURUSD
|1972
|GBPUSD
|1137
|USDJPY
|505
|GBPJPY
|225
|GBPNZD
|158
|USDCAD
|156
|EURJPY
|142
|GBPAUD
|136
|AUDUSD
|134
|EURNZD
|117
|NZDUSD
|109
|EURAUD
|106
|CHFJPY
|101
|EURCAD
|78
|AUDJPY
|72
|CADJPY
|67
|NZDJPY
|61
|GBPCHF
|57
|GBPCAD
|50
|AUDCAD
|45
|NZDCAD
|36
|AUDCHF
|33
|EURCHF
|32
|EURGBP
|23
|NZDCHF
|23
|AUDNZD
|22
|CADCHF
|21
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|243K
|EURUSD
|2K
|GBPUSD
|-1.1K
|USDJPY
|-679
|GBPJPY
|217
|GBPNZD
|130
|USDCAD
|-90
|EURJPY
|115
|GBPAUD
|135
|AUDUSD
|58
|EURNZD
|76
|NZDUSD
|46
|EURAUD
|9
|CHFJPY
|21
|EURCAD
|95
|AUDJPY
|57
|CADJPY
|31
|NZDJPY
|47
|GBPCHF
|77
|GBPCAD
|43
|AUDCAD
|-3
|NZDCAD
|14
|AUDCHF
|8
|EURCHF
|35
|EURGBP
|-27
|NZDCHF
|2
|AUDNZD
|7
|CADCHF
|7
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-466K
|EURUSD
|-50K
|GBPUSD
|-21K
|USDJPY
|-29K
|GBPJPY
|9K
|GBPNZD
|11K
|USDCAD
|4.5K
|EURJPY
|13K
|GBPAUD
|4.7K
|AUDUSD
|1.4K
|EURNZD
|4.5K
|NZDUSD
|1.1K
|EURAUD
|-3.8K
|CHFJPY
|1.2K
|EURCAD
|-891
|AUDJPY
|2.8K
|CADJPY
|-1.5K
|NZDJPY
|3.9K
|GBPCHF
|2.3K
|GBPCAD
|2.6K
|AUDCAD
|-1.5K
|NZDCAD
|899
|AUDCHF
|-233
|EURCHF
|2.5K
|EURGBP
|-1.3K
|NZDCHF
|218
|AUDNZD
|746
|CADCHF
|278
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +110 682.00 USD
Worst Trade: -54 748 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +27 421.70 USD
Massima perdita consecutiva: -56 625.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DLSMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
此账户基于自动化交易与手动交易的结合
