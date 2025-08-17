SegnaliSezioni
Jing Kuan Ru

Lq888888

Jing Kuan Ru
0 recensioni
63 settimane
0 / 0 USD
Copia per 888 USD al mese
crescita dal 2024 -70%
DLSMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
33 779
Profit Trade:
22 973 (68.00%)
Loss Trade:
10 806 (31.99%)
Best Trade:
110 682.00 USD
Worst Trade:
-54 748.16 USD
Profitto lordo:
2 646 045.46 USD (8 240 161 pips)
Perdita lorda:
-2 402 141.20 USD (8 750 590 pips)
Vincite massime consecutive:
272 (27 421.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
164 287.56 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
69.47%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
616
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.93
Long Trade:
17 331 (51.31%)
Short Trade:
16 448 (48.69%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
7.22 USD
Profitto medio:
115.18 USD
Perdita media:
-222.30 USD
Massime perdite consecutive:
32 (-56 625.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-193 508.26 USD (28)
Crescita mensile:
24.61%
Previsione annuale:
298.86%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
110 504.99 USD
Massimale:
261 531.59 USD (130.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
93.59% (122 907.54 USD)
Per equità:
76.35% (189 910.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 28161
EURUSD 1972
GBPUSD 1137
USDJPY 505
GBPJPY 225
GBPNZD 158
USDCAD 156
EURJPY 142
GBPAUD 136
AUDUSD 134
EURNZD 117
NZDUSD 109
EURAUD 106
CHFJPY 101
EURCAD 78
AUDJPY 72
CADJPY 67
NZDJPY 61
GBPCHF 57
GBPCAD 50
AUDCAD 45
NZDCAD 36
AUDCHF 33
EURCHF 32
EURGBP 23
NZDCHF 23
AUDNZD 22
CADCHF 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 243K
EURUSD 2K
GBPUSD -1.1K
USDJPY -679
GBPJPY 217
GBPNZD 130
USDCAD -90
EURJPY 115
GBPAUD 135
AUDUSD 58
EURNZD 76
NZDUSD 46
EURAUD 9
CHFJPY 21
EURCAD 95
AUDJPY 57
CADJPY 31
NZDJPY 47
GBPCHF 77
GBPCAD 43
AUDCAD -3
NZDCAD 14
AUDCHF 8
EURCHF 35
EURGBP -27
NZDCHF 2
AUDNZD 7
CADCHF 7
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -466K
EURUSD -50K
GBPUSD -21K
USDJPY -29K
GBPJPY 9K
GBPNZD 11K
USDCAD 4.5K
EURJPY 13K
GBPAUD 4.7K
AUDUSD 1.4K
EURNZD 4.5K
NZDUSD 1.1K
EURAUD -3.8K
CHFJPY 1.2K
EURCAD -891
AUDJPY 2.8K
CADJPY -1.5K
NZDJPY 3.9K
GBPCHF 2.3K
GBPCAD 2.6K
AUDCAD -1.5K
NZDCAD 899
AUDCHF -233
EURCHF 2.5K
EURGBP -1.3K
NZDCHF 218
AUDNZD 746
CADCHF 278
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +110 682.00 USD
Worst Trade: -54 748 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +27 421.70 USD
Massima perdita consecutiva: -56 625.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DLSMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

此账户基于自动化交易与手动交易的结合
Non ci sono recensioni
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 01:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 02:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 17:31
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 16:21
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 03:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 20:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 19:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 18:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 17:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 16:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 15:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
