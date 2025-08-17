SeñalesSecciones
Jing Kuan Ru

Lq888888

Jing Kuan Ru
0 comentarios
63 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 888 USD al mes
incremento desde 2024 -70%
DLSMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
33 778
Transacciones Rentables:
22 972 (68.00%)
Transacciones Irrentables:
10 806 (31.99%)
Mejor transacción:
110 682.00 USD
Peor transacción:
-54 748.16 USD
Beneficio Bruto:
2 646 039.66 USD (8 239 582 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 402 141.20 USD (8 750 590 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
272 (27 421.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
164 287.56 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
69.47%
Último trade:
10 minutos
Trades a la semana:
613
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.93
Transacciones Largas:
17 330 (51.31%)
Transacciones Cortas:
16 448 (48.69%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
7.22 USD
Beneficio medio:
115.19 USD
Pérdidas medias:
-222.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
32 (-56 625.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-193 508.26 USD (28)
Crecimiento al mes:
24.63%
Pronóstico anual:
298.86%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
110 504.99 USD
Máxima:
261 531.59 USD (130.10%)
Reducción relativa:
De balance:
93.59% (122 907.54 USD)
De fondos:
76.35% (189 910.46 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 28160
EURUSD 1972
GBPUSD 1137
USDJPY 505
GBPJPY 225
GBPNZD 158
USDCAD 156
EURJPY 142
GBPAUD 136
AUDUSD 134
EURNZD 117
NZDUSD 109
EURAUD 106
CHFJPY 101
EURCAD 78
AUDJPY 72
CADJPY 67
NZDJPY 61
GBPCHF 57
GBPCAD 50
AUDCAD 45
NZDCAD 36
AUDCHF 33
EURCHF 32
EURGBP 23
NZDCHF 23
AUDNZD 22
CADCHF 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 243K
EURUSD 2K
GBPUSD -1.1K
USDJPY -679
GBPJPY 217
GBPNZD 130
USDCAD -90
EURJPY 115
GBPAUD 135
AUDUSD 58
EURNZD 76
NZDUSD 46
EURAUD 9
CHFJPY 21
EURCAD 95
AUDJPY 57
CADJPY 31
NZDJPY 47
GBPCHF 77
GBPCAD 43
AUDCAD -3
NZDCAD 14
AUDCHF 8
EURCHF 35
EURGBP -27
NZDCHF 2
AUDNZD 7
CADCHF 7
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -467K
EURUSD -50K
GBPUSD -21K
USDJPY -29K
GBPJPY 9K
GBPNZD 11K
USDCAD 4.5K
EURJPY 13K
GBPAUD 4.7K
AUDUSD 1.4K
EURNZD 4.5K
NZDUSD 1.1K
EURAUD -3.8K
CHFJPY 1.2K
EURCAD -891
AUDJPY 2.8K
CADJPY -1.5K
NZDJPY 3.9K
GBPCHF 2.3K
GBPCAD 2.6K
AUDCAD -1.5K
NZDCAD 899
AUDCHF -233
EURCHF 2.5K
EURGBP -1.3K
NZDCHF 218
AUDNZD 746
CADCHF 278
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +110 682.00 USD
Peor transacción: -54 748 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 22
Máximo de pérdidas consecutivas: 28
Beneficio máximo consecutivo: +27 421.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -56 625.55 USD

此账户基于自动化交易与手动交易的结合
