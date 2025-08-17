- Incremento
Total de Trades:
33 778
Transacciones Rentables:
22 972 (68.00%)
Transacciones Irrentables:
10 806 (31.99%)
Mejor transacción:
110 682.00 USD
Peor transacción:
-54 748.16 USD
Beneficio Bruto:
2 646 039.66 USD (8 239 582 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 402 141.20 USD (8 750 590 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
272 (27 421.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
164 287.56 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
69.47%
Último trade:
10 minutos
Trades a la semana:
613
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.93
Transacciones Largas:
17 330 (51.31%)
Transacciones Cortas:
16 448 (48.69%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
7.22 USD
Beneficio medio:
115.19 USD
Pérdidas medias:
-222.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
32 (-56 625.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-193 508.26 USD (28)
Crecimiento al mes:
24.63%
Pronóstico anual:
298.86%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
110 504.99 USD
Máxima:
261 531.59 USD (130.10%)
Reducción relativa:
De balance:
93.59% (122 907.54 USD)
De fondos:
76.35% (189 910.46 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28160
|EURUSD
|1972
|GBPUSD
|1137
|USDJPY
|505
|GBPJPY
|225
|GBPNZD
|158
|USDCAD
|156
|EURJPY
|142
|GBPAUD
|136
|AUDUSD
|134
|EURNZD
|117
|NZDUSD
|109
|EURAUD
|106
|CHFJPY
|101
|EURCAD
|78
|AUDJPY
|72
|CADJPY
|67
|NZDJPY
|61
|GBPCHF
|57
|GBPCAD
|50
|AUDCAD
|45
|NZDCAD
|36
|AUDCHF
|33
|EURCHF
|32
|EURGBP
|23
|NZDCHF
|23
|AUDNZD
|22
|CADCHF
|21
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|243K
|EURUSD
|2K
|GBPUSD
|-1.1K
|USDJPY
|-679
|GBPJPY
|217
|GBPNZD
|130
|USDCAD
|-90
|EURJPY
|115
|GBPAUD
|135
|AUDUSD
|58
|EURNZD
|76
|NZDUSD
|46
|EURAUD
|9
|CHFJPY
|21
|EURCAD
|95
|AUDJPY
|57
|CADJPY
|31
|NZDJPY
|47
|GBPCHF
|77
|GBPCAD
|43
|AUDCAD
|-3
|NZDCAD
|14
|AUDCHF
|8
|EURCHF
|35
|EURGBP
|-27
|NZDCHF
|2
|AUDNZD
|7
|CADCHF
|7
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-467K
|EURUSD
|-50K
|GBPUSD
|-21K
|USDJPY
|-29K
|GBPJPY
|9K
|GBPNZD
|11K
|USDCAD
|4.5K
|EURJPY
|13K
|GBPAUD
|4.7K
|AUDUSD
|1.4K
|EURNZD
|4.5K
|NZDUSD
|1.1K
|EURAUD
|-3.8K
|CHFJPY
|1.2K
|EURCAD
|-891
|AUDJPY
|2.8K
|CADJPY
|-1.5K
|NZDJPY
|3.9K
|GBPCHF
|2.3K
|GBPCAD
|2.6K
|AUDCAD
|-1.5K
|NZDCAD
|899
|AUDCHF
|-233
|EURCHF
|2.5K
|EURGBP
|-1.3K
|NZDCHF
|218
|AUDNZD
|746
|CADCHF
|278
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Mejor transacción: +110 682.00 USD
Peor transacción: -54 748 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 22
Máximo de pérdidas consecutivas: 28
Beneficio máximo consecutivo: +27 421.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -56 625.55 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DLSMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
此账户基于自动化交易与手动交易的结合
