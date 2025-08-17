- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
33 779
Прибыльных трейдов:
22 973 (68.00%)
Убыточных трейдов:
10 806 (31.99%)
Лучший трейд:
110 682.00 USD
Худший трейд:
-54 748.16 USD
Общая прибыль:
2 646 045.46 USD (8 240 161 pips)
Общий убыток:
-2 402 141.20 USD (8 750 590 pips)
Макс. серия выигрышей:
272 (27 421.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
164 287.56 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
69.47%
Последний трейд:
26 минут
Трейдов в неделю:
617
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.93
Длинных трейдов:
17 331 (51.31%)
Коротких трейдов:
16 448 (48.69%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
7.22 USD
Средняя прибыль:
115.18 USD
Средний убыток:
-222.30 USD
Макс. серия проигрышей:
32 (-56 625.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-193 508.26 USD (28)
Прирост в месяц:
24.61%
Годовой прогноз:
298.86%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
110 504.99 USD
Максимальная:
261 531.59 USD (130.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
93.59% (122 907.54 USD)
По эквити:
76.35% (189 910.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28161
|EURUSD
|1972
|GBPUSD
|1137
|USDJPY
|505
|GBPJPY
|225
|GBPNZD
|158
|USDCAD
|156
|EURJPY
|142
|GBPAUD
|136
|AUDUSD
|134
|EURNZD
|117
|NZDUSD
|109
|EURAUD
|106
|CHFJPY
|101
|EURCAD
|78
|AUDJPY
|72
|CADJPY
|67
|NZDJPY
|61
|GBPCHF
|57
|GBPCAD
|50
|AUDCAD
|45
|NZDCAD
|36
|AUDCHF
|33
|EURCHF
|32
|EURGBP
|23
|NZDCHF
|23
|AUDNZD
|22
|CADCHF
|21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|243K
|EURUSD
|2K
|GBPUSD
|-1.1K
|USDJPY
|-679
|GBPJPY
|217
|GBPNZD
|130
|USDCAD
|-90
|EURJPY
|115
|GBPAUD
|135
|AUDUSD
|58
|EURNZD
|76
|NZDUSD
|46
|EURAUD
|9
|CHFJPY
|21
|EURCAD
|95
|AUDJPY
|57
|CADJPY
|31
|NZDJPY
|47
|GBPCHF
|77
|GBPCAD
|43
|AUDCAD
|-3
|NZDCAD
|14
|AUDCHF
|8
|EURCHF
|35
|EURGBP
|-27
|NZDCHF
|2
|AUDNZD
|7
|CADCHF
|7
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-466K
|EURUSD
|-50K
|GBPUSD
|-21K
|USDJPY
|-29K
|GBPJPY
|9K
|GBPNZD
|11K
|USDCAD
|4.5K
|EURJPY
|13K
|GBPAUD
|4.7K
|AUDUSD
|1.4K
|EURNZD
|4.5K
|NZDUSD
|1.1K
|EURAUD
|-3.8K
|CHFJPY
|1.2K
|EURCAD
|-891
|AUDJPY
|2.8K
|CADJPY
|-1.5K
|NZDJPY
|3.9K
|GBPCHF
|2.3K
|GBPCAD
|2.6K
|AUDCAD
|-1.5K
|NZDCAD
|899
|AUDCHF
|-233
|EURCHF
|2.5K
|EURGBP
|-1.3K
|NZDCHF
|218
|AUDNZD
|746
|CADCHF
|278
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +110 682.00 USD
Худший трейд: -54 748 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 28
Макс. прибыль в серии: +27 421.70 USD
Макс. убыток в серии: -56 625.55 USD
