СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Lq888888
Jing Kuan Ru

Lq888888

Jing Kuan Ru
0 отзывов
63 недели
0 / 0 USD
Копировать за 888 USD в месяц
прирост с 2024 -70%
DLSMarkets-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
33 779
Прибыльных трейдов:
22 973 (68.00%)
Убыточных трейдов:
10 806 (31.99%)
Лучший трейд:
110 682.00 USD
Худший трейд:
-54 748.16 USD
Общая прибыль:
2 646 045.46 USD (8 240 161 pips)
Общий убыток:
-2 402 141.20 USD (8 750 590 pips)
Макс. серия выигрышей:
272 (27 421.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
164 287.56 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
69.47%
Последний трейд:
26 минут
Трейдов в неделю:
617
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.93
Длинных трейдов:
17 331 (51.31%)
Коротких трейдов:
16 448 (48.69%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
7.22 USD
Средняя прибыль:
115.18 USD
Средний убыток:
-222.30 USD
Макс. серия проигрышей:
32 (-56 625.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-193 508.26 USD (28)
Прирост в месяц:
24.61%
Годовой прогноз:
298.86%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
110 504.99 USD
Максимальная:
261 531.59 USD (130.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
93.59% (122 907.54 USD)
По эквити:
76.35% (189 910.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 28161
EURUSD 1972
GBPUSD 1137
USDJPY 505
GBPJPY 225
GBPNZD 158
USDCAD 156
EURJPY 142
GBPAUD 136
AUDUSD 134
EURNZD 117
NZDUSD 109
EURAUD 106
CHFJPY 101
EURCAD 78
AUDJPY 72
CADJPY 67
NZDJPY 61
GBPCHF 57
GBPCAD 50
AUDCAD 45
NZDCAD 36
AUDCHF 33
EURCHF 32
EURGBP 23
NZDCHF 23
AUDNZD 22
CADCHF 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 243K
EURUSD 2K
GBPUSD -1.1K
USDJPY -679
GBPJPY 217
GBPNZD 130
USDCAD -90
EURJPY 115
GBPAUD 135
AUDUSD 58
EURNZD 76
NZDUSD 46
EURAUD 9
CHFJPY 21
EURCAD 95
AUDJPY 57
CADJPY 31
NZDJPY 47
GBPCHF 77
GBPCAD 43
AUDCAD -3
NZDCAD 14
AUDCHF 8
EURCHF 35
EURGBP -27
NZDCHF 2
AUDNZD 7
CADCHF 7
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -466K
EURUSD -50K
GBPUSD -21K
USDJPY -29K
GBPJPY 9K
GBPNZD 11K
USDCAD 4.5K
EURJPY 13K
GBPAUD 4.7K
AUDUSD 1.4K
EURNZD 4.5K
NZDUSD 1.1K
EURAUD -3.8K
CHFJPY 1.2K
EURCAD -891
AUDJPY 2.8K
CADJPY -1.5K
NZDJPY 3.9K
GBPCHF 2.3K
GBPCAD 2.6K
AUDCAD -1.5K
NZDCAD 899
AUDCHF -233
EURCHF 2.5K
EURGBP -1.3K
NZDCHF 218
AUDNZD 746
CADCHF 278
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +110 682.00 USD
Худший трейд: -54 748 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 28
Макс. прибыль в серии: +27 421.70 USD
Макс. убыток в серии: -56 625.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DLSMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

此账户基于自动化交易与手动交易的结合
Нет отзывов
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 01:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 02:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 17:31
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 16:21
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 03:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 20:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 19:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 18:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 17:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 16:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 15:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Lq888888
888 USD в месяц
-70%
0
0
USD
294K
USD
63
99%
33 779
68%
100%
1.10
7.22
USD
94%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.