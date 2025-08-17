- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
33 779
Bénéfice trades:
22 973 (68.00%)
Perte trades:
10 806 (31.99%)
Meilleure transaction:
110 682.00 USD
Pire transaction:
-54 748.16 USD
Bénéfice brut:
2 646 045.46 USD (8 240 161 pips)
Perte brute:
-2 402 141.20 USD (8 750 590 pips)
Gains consécutifs maximales:
272 (27 421.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
164 287.56 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
69.47%
Dernier trade:
9 il y a des minutes
Trades par semaine:
616
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.93
Longs trades:
17 331 (51.31%)
Courts trades:
16 448 (48.69%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
7.22 USD
Bénéfice moyen:
115.18 USD
Perte moyenne:
-222.30 USD
Pertes consécutives maximales:
32 (-56 625.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-193 508.26 USD (28)
Croissance mensuelle:
24.61%
Prévision annuelle:
298.86%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
110 504.99 USD
Maximal:
261 531.59 USD (130.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
93.59% (122 907.54 USD)
Par fonds propres:
76.35% (189 910.46 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28161
|EURUSD
|1972
|GBPUSD
|1137
|USDJPY
|505
|GBPJPY
|225
|GBPNZD
|158
|USDCAD
|156
|EURJPY
|142
|GBPAUD
|136
|AUDUSD
|134
|EURNZD
|117
|NZDUSD
|109
|EURAUD
|106
|CHFJPY
|101
|EURCAD
|78
|AUDJPY
|72
|CADJPY
|67
|NZDJPY
|61
|GBPCHF
|57
|GBPCAD
|50
|AUDCAD
|45
|NZDCAD
|36
|AUDCHF
|33
|EURCHF
|32
|EURGBP
|23
|NZDCHF
|23
|AUDNZD
|22
|CADCHF
|21
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|243K
|EURUSD
|2K
|GBPUSD
|-1.1K
|USDJPY
|-679
|GBPJPY
|217
|GBPNZD
|130
|USDCAD
|-90
|EURJPY
|115
|GBPAUD
|135
|AUDUSD
|58
|EURNZD
|76
|NZDUSD
|46
|EURAUD
|9
|CHFJPY
|21
|EURCAD
|95
|AUDJPY
|57
|CADJPY
|31
|NZDJPY
|47
|GBPCHF
|77
|GBPCAD
|43
|AUDCAD
|-3
|NZDCAD
|14
|AUDCHF
|8
|EURCHF
|35
|EURGBP
|-27
|NZDCHF
|2
|AUDNZD
|7
|CADCHF
|7
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-466K
|EURUSD
|-50K
|GBPUSD
|-21K
|USDJPY
|-29K
|GBPJPY
|9K
|GBPNZD
|11K
|USDCAD
|4.5K
|EURJPY
|13K
|GBPAUD
|4.7K
|AUDUSD
|1.4K
|EURNZD
|4.5K
|NZDUSD
|1.1K
|EURAUD
|-3.8K
|CHFJPY
|1.2K
|EURCAD
|-891
|AUDJPY
|2.8K
|CADJPY
|-1.5K
|NZDJPY
|3.9K
|GBPCHF
|2.3K
|GBPCAD
|2.6K
|AUDCAD
|-1.5K
|NZDCAD
|899
|AUDCHF
|-233
|EURCHF
|2.5K
|EURGBP
|-1.3K
|NZDCHF
|218
|AUDNZD
|746
|CADCHF
|278
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +110 682.00 USD
Pire transaction: -54 748 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 28
Bénéfice consécutif maximal: +27 421.70 USD
Perte consécutive maximale: -56 625.55 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DLSMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
此账户基于自动化交易与手动交易的结合
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
888 USD par mois
-70%
0
0
USD
USD
294K
USD
USD
63
99%
33 779
68%
100%
1.10
7.22
USD
USD
94%
1:500