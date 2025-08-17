SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Lq888888
Jing Kuan Ru

Lq888888

Jing Kuan Ru
0 avis
63 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 888 USD par mois
croissance depuis 2024 -70%
DLSMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
33 779
Bénéfice trades:
22 973 (68.00%)
Perte trades:
10 806 (31.99%)
Meilleure transaction:
110 682.00 USD
Pire transaction:
-54 748.16 USD
Bénéfice brut:
2 646 045.46 USD (8 240 161 pips)
Perte brute:
-2 402 141.20 USD (8 750 590 pips)
Gains consécutifs maximales:
272 (27 421.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
164 287.56 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
69.47%
Dernier trade:
9 il y a des minutes
Trades par semaine:
616
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.93
Longs trades:
17 331 (51.31%)
Courts trades:
16 448 (48.69%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
7.22 USD
Bénéfice moyen:
115.18 USD
Perte moyenne:
-222.30 USD
Pertes consécutives maximales:
32 (-56 625.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-193 508.26 USD (28)
Croissance mensuelle:
24.61%
Prévision annuelle:
298.86%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
110 504.99 USD
Maximal:
261 531.59 USD (130.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
93.59% (122 907.54 USD)
Par fonds propres:
76.35% (189 910.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 28161
EURUSD 1972
GBPUSD 1137
USDJPY 505
GBPJPY 225
GBPNZD 158
USDCAD 156
EURJPY 142
GBPAUD 136
AUDUSD 134
EURNZD 117
NZDUSD 109
EURAUD 106
CHFJPY 101
EURCAD 78
AUDJPY 72
CADJPY 67
NZDJPY 61
GBPCHF 57
GBPCAD 50
AUDCAD 45
NZDCAD 36
AUDCHF 33
EURCHF 32
EURGBP 23
NZDCHF 23
AUDNZD 22
CADCHF 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 243K
EURUSD 2K
GBPUSD -1.1K
USDJPY -679
GBPJPY 217
GBPNZD 130
USDCAD -90
EURJPY 115
GBPAUD 135
AUDUSD 58
EURNZD 76
NZDUSD 46
EURAUD 9
CHFJPY 21
EURCAD 95
AUDJPY 57
CADJPY 31
NZDJPY 47
GBPCHF 77
GBPCAD 43
AUDCAD -3
NZDCAD 14
AUDCHF 8
EURCHF 35
EURGBP -27
NZDCHF 2
AUDNZD 7
CADCHF 7
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -466K
EURUSD -50K
GBPUSD -21K
USDJPY -29K
GBPJPY 9K
GBPNZD 11K
USDCAD 4.5K
EURJPY 13K
GBPAUD 4.7K
AUDUSD 1.4K
EURNZD 4.5K
NZDUSD 1.1K
EURAUD -3.8K
CHFJPY 1.2K
EURCAD -891
AUDJPY 2.8K
CADJPY -1.5K
NZDJPY 3.9K
GBPCHF 2.3K
GBPCAD 2.6K
AUDCAD -1.5K
NZDCAD 899
AUDCHF -233
EURCHF 2.5K
EURGBP -1.3K
NZDCHF 218
AUDNZD 746
CADCHF 278
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +110 682.00 USD
Pire transaction: -54 748 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 28
Bénéfice consécutif maximal: +27 421.70 USD
Perte consécutive maximale: -56 625.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DLSMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

此账户基于自动化交易与手动交易的结合
Aucun avis
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 01:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 02:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 17:31
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 16:21
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 03:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 20:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 19:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 18:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 17:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 16:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 15:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Lq888888
888 USD par mois
-70%
0
0
USD
294K
USD
63
99%
33 779
68%
100%
1.10
7.22
USD
94%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.