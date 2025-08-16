- Büyüme
İşlemler:
98
Kârla kapanan işlemler:
71 (72.44%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (27.55%)
En iyi işlem:
214.73 USD
En kötü işlem:
-408.71 USD
Brüt kâr:
1 542.02 USD (17 688 pips)
Brüt zarar:
-802.43 USD (9 758 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (784.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
784.38 USD (10)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
74.93%
Maks. mevduat yükü:
6.46%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.80
Alış işlemleri:
56 (57.14%)
Satış işlemleri:
42 (42.86%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
7.55 USD
Ortalama kâr:
21.72 USD
Ortalama zarar:
-29.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-115.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-408.71 USD (1)
Aylık büyüme:
-8.37%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
411.98 USD (28.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.43% (411.98 USD)
Varlığa göre:
9.37% (188.48 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|64
|profit
|22
|GBPUSD
|8
|NZDCAD
|4
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|150
|profit
|535
|GBPUSD
|47
|NZDCAD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|6.8K
|profit
|0
|GBPUSD
|946
|NZDCAD
|301
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Pro.ECN2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
More information t.me/MyDigitalPride
Trading on the Digital Pride strategy is conducted on the server with the help of several robots. Robots trade on different pairs, use different strategies (on the exit from the corridor, pullback after a sharp price jump, etc.), so the robots rarely work simultaneously. Each robot has STOPLOSS in the amount of 10% of the account, leverage over 100 is not planned.
All strategies have been tested since 2010, optimization was not based on calculating the best indicator, but on choosing the average value from the cloud of positive indicators.Expected annual return is in the region of 30-100% 💵, drawdowns of up to 50% are possible.
The charts above show the results of testing the strategy in MT4 terminal. Testing was conducted for a period of 15 years. After analyzing the statistics taking into account drawdowns, the robots was implemented in Digital Pride.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
112%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
113
77%
98
72%
75%
1.92
7.55
USD
USD
20%
1:200