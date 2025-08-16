Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Pro.ECN2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Prime 0.00 × 4 Alpari-Pro.ECN2 0.00 × 2 Alpari-Pro.ECN 0.78 × 354 BlackBullMarkets-Live 4.07 × 15 XMGlobal-Real 32 6.89 × 9 NAGACapital-Live03 7.33 × 3 RoboForex-Pro-2 12.00 × 4 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya