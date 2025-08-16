СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Digital Pride low risk
Igor' Panasyuk

Digital Pride low risk

Igor' Panasyuk
0 отзывов
Надежность
125 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 139%
Alpari-Pro.ECN2
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
132
Прибыльных трейдов:
96 (72.72%)
Убыточных трейдов:
36 (27.27%)
Лучший трейд:
214.73 USD
Худший трейд:
-408.71 USD
Общая прибыль:
1 858.11 USD (24 241 pips)
Общий убыток:
-882.29 USD (11 319 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (784.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
784.38 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
70.00%
Макс. загрузка депозита:
6.46%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.39
Длинных трейдов:
79 (59.85%)
Коротких трейдов:
53 (40.15%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
7.39 USD
Средняя прибыль:
19.36 USD
Средний убыток:
-24.51 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-115.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-408.71 USD (1)
Прирост в месяц:
3.21%
Годовой прогноз:
38.98%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
408.71 USD (28.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.27% (408.71 USD)
По эквити:
9.37% (188.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 94
profit 23
GBPUSD 9
NZDCAD 6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 254
profit 654
GBPUSD 57
NZDCAD 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 11K
profit 0
GBPUSD 1.5K
NZDCAD 456
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +214.73 USD
Худший трейд: -409 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +784.38 USD
Макс. убыток в серии: -115.13 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-Pro.ECN2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Prime
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.78 × 354
BlackBullMarkets-Live
4.07 × 15
XMGlobal-Real 32
6.89 × 9
NAGACapital-Live03
7.33 × 3
RoboForex-Pro-2
12.00 × 4
More information t.me/MyDigitalPride

Trading on the Digital Pride strategy is conducted on the server with the help of several robots. Robots trade on different pairs, use different strategies (on the exit from the corridor, pullback after a sharp price jump, etc.), so the robots rarely work simultaneously. Each robot has STOPLOSS in the amount of 10% of the account, leverage over 100 is not planned.


All strategies have been tested since 2010, optimization was not based on calculating the best indicator, but on choosing the average value from the cloud of positive indicators.Expected annual return is in the region of 30-100% 💵, drawdowns of up to 50% are possible. 

The charts above show the results of testing the strategy in MT4 terminal. Testing was conducted for a period of 15 years. After analyzing the statistics taking into account drawdowns, the robots was implemented in Digital Pride.
Нет отзывов
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 16:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 10:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 09:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.16 14:07
Trading operations on the account were performed for only 55 days. This comprises 7.19% of days out of the 765 days of the signal's entire lifetime.
