- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
132
Прибыльных трейдов:
96 (72.72%)
Убыточных трейдов:
36 (27.27%)
Лучший трейд:
214.73 USD
Худший трейд:
-408.71 USD
Общая прибыль:
1 858.11 USD (24 241 pips)
Общий убыток:
-882.29 USD (11 319 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (784.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
784.38 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
70.00%
Макс. загрузка депозита:
6.46%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.39
Длинных трейдов:
79 (59.85%)
Коротких трейдов:
53 (40.15%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
7.39 USD
Средняя прибыль:
19.36 USD
Средний убыток:
-24.51 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-115.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-408.71 USD (1)
Прирост в месяц:
3.21%
Годовой прогноз:
38.98%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
408.71 USD (28.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.27% (408.71 USD)
По эквити:
9.37% (188.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|94
|profit
|23
|GBPUSD
|9
|NZDCAD
|6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|254
|profit
|654
|GBPUSD
|57
|NZDCAD
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|11K
|profit
|0
|GBPUSD
|1.5K
|NZDCAD
|456
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +214.73 USD
Худший трейд: -409 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +784.38 USD
Макс. убыток в серии: -115.13 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-Pro.ECN2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 4
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.78 × 354
|
BlackBullMarkets-Live
|4.07 × 15
|
XMGlobal-Real 32
|6.89 × 9
|
NAGACapital-Live03
|7.33 × 3
|
RoboForex-Pro-2
|12.00 × 4
More information t.me/MyDigitalPride
Trading on the Digital Pride strategy is conducted on the server with the help of several robots. Robots trade on different pairs, use different strategies (on the exit from the corridor, pullback after a sharp price jump, etc.), so the robots rarely work simultaneously. Each robot has STOPLOSS in the amount of 10% of the account, leverage over 100 is not planned.
All strategies have been tested since 2010, optimization was not based on calculating the best indicator, but on choosing the average value from the cloud of positive indicators.Expected annual return is in the region of 30-100% 💵, drawdowns of up to 50% are possible.
The charts above show the results of testing the strategy in MT4 terminal. Testing was conducted for a period of 15 years. After analyzing the statistics taking into account drawdowns, the robots was implemented in Digital Pride.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
139%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
125
82%
132
72%
70%
2.10
7.39
USD
USD
20%
1:200