トレード:
132
利益トレード:
96 (72.72%)
損失トレード:
36 (27.27%)
ベストトレード:
214.73 USD
最悪のトレード:
-408.71 USD
総利益:
1 858.11 USD (24 241 pips)
総損失:
-882.29 USD (11 319 pips)
最大連続の勝ち:
10 (784.38 USD)
最大連続利益:
784.38 USD (10)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
70.00%
最大入金額:
6.46%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.39
長いトレード:
79 (59.85%)
短いトレード:
53 (40.15%)
プロフィットファクター:
2.11
期待されたペイオフ:
7.39 USD
平均利益:
19.36 USD
平均損失:
-24.51 USD
最大連続の負け:
4 (-115.13 USD)
最大連続損失:
-408.71 USD (1)
月間成長:
3.21%
年間予想:
38.98%
アルゴリズム取引:
82%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
408.71 USD (28.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.27% (408.71 USD)
エクイティによる:
9.37% (188.48 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|94
|profit
|23
|GBPUSD
|9
|NZDCAD
|6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|254
|profit
|654
|GBPUSD
|57
|NZDCAD
|10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|11K
|profit
|0
|GBPUSD
|1.5K
|NZDCAD
|456
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +214.73 USD
最悪のトレード: -409 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +784.38 USD
最大連続損失: -115.13 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-Pro.ECN2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
RoboForex-Prime
|0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
|0.78 × 354
BlackBullMarkets-Live
|4.07 × 15
XMGlobal-Real 32
|6.89 × 9
NAGACapital-Live03
|7.33 × 3
RoboForex-Pro-2
|12.00 × 4
More information t.me/MyDigitalPride
Trading on the Digital Pride strategy is conducted on the server with the help of several robots. Robots trade on different pairs, use different strategies (on the exit from the corridor, pullback after a sharp price jump, etc.), so the robots rarely work simultaneously. Each robot has STOPLOSS in the amount of 10% of the account, leverage over 100 is not planned.
All strategies have been tested since 2010, optimization was not based on calculating the best indicator, but on choosing the average value from the cloud of positive indicators.Expected annual return is in the region of 30-100% 💵, drawdowns of up to 50% are possible.
The charts above show the results of testing the strategy in MT4 terminal. Testing was conducted for a period of 15 years. After analyzing the statistics taking into account drawdowns, the robots was implemented in Digital Pride.
レビューなし
