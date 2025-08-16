シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Digital Pride low risk
Igor' Panasyuk

Digital Pride low risk

Igor' Panasyuk
レビュー0件
信頼性
125週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 139%
Alpari-Pro.ECN2
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
132
利益トレード:
96 (72.72%)
損失トレード:
36 (27.27%)
ベストトレード:
214.73 USD
最悪のトレード:
-408.71 USD
総利益:
1 858.11 USD (24 241 pips)
総損失:
-882.29 USD (11 319 pips)
最大連続の勝ち:
10 (784.38 USD)
最大連続利益:
784.38 USD (10)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
70.00%
最大入金額:
6.46%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.39
長いトレード:
79 (59.85%)
短いトレード:
53 (40.15%)
プロフィットファクター:
2.11
期待されたペイオフ:
7.39 USD
平均利益:
19.36 USD
平均損失:
-24.51 USD
最大連続の負け:
4 (-115.13 USD)
最大連続損失:
-408.71 USD (1)
月間成長:
3.21%
年間予想:
38.98%
アルゴリズム取引:
82%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
408.71 USD (28.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.27% (408.71 USD)
エクイティによる:
9.37% (188.48 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 94
profit 23
GBPUSD 9
NZDCAD 6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 254
profit 654
GBPUSD 57
NZDCAD 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 11K
profit 0
GBPUSD 1.5K
NZDCAD 456
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +214.73 USD
最悪のトレード: -409 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +784.38 USD
最大連続損失: -115.13 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-Pro.ECN2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-Prime
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.78 × 354
BlackBullMarkets-Live
4.07 × 15
XMGlobal-Real 32
6.89 × 9
NAGACapital-Live03
7.33 × 3
RoboForex-Pro-2
12.00 × 4
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

More information t.me/MyDigitalPride

Trading on the Digital Pride strategy is conducted on the server with the help of several robots. Robots trade on different pairs, use different strategies (on the exit from the corridor, pullback after a sharp price jump, etc.), so the robots rarely work simultaneously. Each robot has STOPLOSS in the amount of 10% of the account, leverage over 100 is not planned.


All strategies have been tested since 2010, optimization was not based on calculating the best indicator, but on choosing the average value from the cloud of positive indicators.Expected annual return is in the region of 30-100% 💵, drawdowns of up to 50% are possible. 

The charts above show the results of testing the strategy in MT4 terminal. Testing was conducted for a period of 15 years. After analyzing the statistics taking into account drawdowns, the robots was implemented in Digital Pride.
レビューなし
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 16:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 10:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 09:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.16 14:07
Trading operations on the account were performed for only 55 days. This comprises 7.19% of days out of the 765 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Digital Pride low risk
30 USD/月
139%
0
0
USD
2K
USD
125
82%
132
72%
70%
2.10
7.39
USD
20%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください