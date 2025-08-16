- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|64
|profit
|22
|GBPUSD
|8
|NZDCAD
|4
|
|
|
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|150
|profit
|535
|GBPUSD
|47
|NZDCAD
|7
|
|
|
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|6.8K
|profit
|0
|GBPUSD
|946
|NZDCAD
|301
|
|
|
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-Pro.ECN2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 4
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.78 × 354
|
BlackBullMarkets-Live
|4.07 × 15
|
XMGlobal-Real 32
|6.89 × 9
|
NAGACapital-Live03
|7.33 × 3
|
RoboForex-Pro-2
|12.00 × 4
More information t.me/MyDigitalPride
Trading on the Digital Pride strategy is conducted on the server with the help of several robots. Robots trade on different pairs, use different strategies (on the exit from the corridor, pullback after a sharp price jump, etc.), so the robots rarely work simultaneously. Each robot has STOPLOSS in the amount of 10% of the account, leverage over 100 is not planned.
