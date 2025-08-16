SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Digital Pride low risk
Igor' Panasyuk

Digital Pride low risk

Igor' Panasyuk
0 avis
Fiabilité
113 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 112%
Alpari-Pro.ECN2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
98
Bénéfice trades:
71 (72.44%)
Perte trades:
27 (27.55%)
Meilleure transaction:
214.73 USD
Pire transaction:
-408.71 USD
Bénéfice brut:
1 542.02 USD (17 688 pips)
Perte brute:
-802.43 USD (9 758 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (784.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
784.38 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
74.93%
Charge de dépôt maximale:
6.46%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.80
Longs trades:
56 (57.14%)
Courts trades:
42 (42.86%)
Facteur de profit:
1.92
Rendement attendu:
7.55 USD
Bénéfice moyen:
21.72 USD
Perte moyenne:
-29.72 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-115.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-408.71 USD (1)
Croissance mensuelle:
-8.37%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
77%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
411.98 USD (28.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.43% (411.98 USD)
Par fonds propres:
9.37% (188.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 64
profit 22
GBPUSD 8
NZDCAD 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 150
profit 535
GBPUSD 47
NZDCAD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 6.8K
profit 0
GBPUSD 946
NZDCAD 301
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +214.73 USD
Pire transaction: -409 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +784.38 USD
Perte consécutive maximale: -115.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-Pro.ECN2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Prime
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.78 × 354
BlackBullMarkets-Live
4.07 × 15
XMGlobal-Real 32
6.89 × 9
NAGACapital-Live03
7.33 × 3
RoboForex-Pro-2
12.00 × 4
More information t.me/MyDigitalPride

Trading on the Digital Pride strategy is conducted on the server with the help of several robots. Robots trade on different pairs, use different strategies (on the exit from the corridor, pullback after a sharp price jump, etc.), so the robots rarely work simultaneously. Each robot has STOPLOSS in the amount of 10% of the account, leverage over 100 is not planned.


All strategies have been tested since 2010, optimization was not based on calculating the best indicator, but on choosing the average value from the cloud of positive indicators.Expected annual return is in the region of 30-100% 💵, drawdowns of up to 50% are possible. 

The charts above show the results of testing the strategy in MT4 terminal. Testing was conducted for a period of 15 years. After analyzing the statistics taking into account drawdowns, the robots was implemented in Digital Pride.
Aucun avis
2025.08.22 10:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 09:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.16 14:07
Trading operations on the account were performed for only 55 days. This comprises 7.19% of days out of the 765 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Digital Pride low risk
30 USD par mois
112%
0
0
USD
1.8K
USD
113
77%
98
72%
75%
1.92
7.55
USD
20%
1:200
