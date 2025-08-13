SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold FBS
Topik Teguh Estu

Gold FBS

Topik Teguh Estu
0 inceleme
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -49%
FBS-Real-7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 497
Kârla kapanan işlemler:
2 988 (85.44%)
Zararla kapanan işlemler:
509 (14.56%)
En iyi işlem:
1 032.85 USD
En kötü işlem:
-27 292.50 USD
Brüt kâr:
309 918.84 USD (2 627 427 pips)
Brüt zarar:
-294 561.25 USD (3 081 132 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1053 (132 582.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
132 582.68 USD (1053)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.38%
En son işlem:
34 dakika önce
Hafta başına işlemler:
162
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.09
Alış işlemleri:
2 718 (77.72%)
Satış işlemleri:
779 (22.28%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
4.39 USD
Ortalama kâr:
103.72 USD
Ortalama zarar:
-578.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
74 (-168 143.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-168 143.82 USD (74)
Aylık büyüme:
0.70%
Yıllık tahmin:
8.45%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
129 418.19 USD
Maksimum:
168 259.88 USD (121.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.46% (168 259.88 USD)
Varlığa göre:
50.97% (182 700.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 3496
AUDUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 15K
AUDUSD -8
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -454K
AUDUSD -16
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 032.85 USD
En kötü işlem: -27 293 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1053
Maksimum ardışık kayıp: 74
Maksimum ardışık kâr: +132 582.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -168 143.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XM.COM-Real 17
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 28
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 8
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 18
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
AmanaCapital-Real
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 12
ECMarkets-Live02
0.00 × 12
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
172 daha fazla...
İnceleme yok
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.18 12:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 11:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 09:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 06:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 14:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 04:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 03:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 04:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 03:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 02:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 01:20
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 12:53
No swaps are charged
2025.10.22 12:53
No swaps are charged
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold FBS
Ayda 30 USD
-49%
0
0
USD
506K
USD
23
96%
3 497
85%
100%
1.05
4.39
USD
71%
1:500
Kopyala

