- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 497
Kârla kapanan işlemler:
2 988 (85.44%)
Zararla kapanan işlemler:
509 (14.56%)
En iyi işlem:
1 032.85 USD
En kötü işlem:
-27 292.50 USD
Brüt kâr:
309 918.84 USD (2 627 427 pips)
Brüt zarar:
-294 561.25 USD (3 081 132 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1053 (132 582.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
132 582.68 USD (1053)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.38%
En son işlem:
34 dakika önce
Hafta başına işlemler:
162
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.09
Alış işlemleri:
2 718 (77.72%)
Satış işlemleri:
779 (22.28%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
4.39 USD
Ortalama kâr:
103.72 USD
Ortalama zarar:
-578.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
74 (-168 143.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-168 143.82 USD (74)
Aylık büyüme:
0.70%
Yıllık tahmin:
8.45%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
129 418.19 USD
Maksimum:
168 259.88 USD (121.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.46% (168 259.88 USD)
Varlığa göre:
50.97% (182 700.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3496
|AUDUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|15K
|AUDUSD
|-8
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-454K
|AUDUSD
|-16
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 032.85 USD
En kötü işlem: -27 293 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1053
Maksimum ardışık kayıp: 74
Maksimum ardışık kâr: +132 582.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -168 143.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XM.COM-Real 17
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 28
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 18
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 12
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 12
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-49%
0
0
USD
USD
506K
USD
USD
23
96%
3 497
85%
100%
1.05
4.39
USD
USD
71%
1:500