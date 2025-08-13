SinaisSeções
Topik Teguh Estu

Gold FBS

Topik Teguh Estu
0 comentários
23 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -49%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 496
Negociações com lucro:
2 987 (85.44%)
Negociações com perda:
509 (14.56%)
Melhor negociação:
1 032.85 USD
Pior negociação:
-27 292.50 USD
Lucro bruto:
309 807.08 USD (2 626 412 pips)
Perda bruta:
-294 561.25 USD (3 081 132 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1053 (132 582.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
132 582.68 USD (1053)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.38%
Último negócio:
26 minutos atrás
Negociações por semana:
160
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.09
Negociações longas:
2 717 (77.72%)
Negociações curtas:
779 (22.28%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
4.36 USD
Lucro médio:
103.72 USD
Perda média:
-578.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
74 (-168 143.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-168 143.82 USD (74)
Crescimento mensal:
0.67%
Previsão anual:
8.18%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
129 418.19 USD
Máximo:
168 259.88 USD (121.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
71.46% (168 259.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
50.97% (182 700.85 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 3495
AUDUSD 1
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 032.85 USD
Pior negociação: -27 293 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1053
Máximo de perdas consecutivas: 74
Máximo lucro consecutivo: +132 582.68 USD
Máxima perda consecutiva: -168 143.82 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XM.COM-Real 17
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 28
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 8
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 18
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
AmanaCapital-Real
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 12
ECMarkets-Live02
0.00 × 12
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
172 mais ...
Sem comentários
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.18 12:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 11:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 09:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 06:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 14:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 04:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 03:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 04:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 03:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 02:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 01:20
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 12:53
No swaps are charged
2025.10.22 12:53
No swaps are charged
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Gold FBS
30 USD por mês
-49%
0
0
USD
506K
USD
23
96%
3 496
85%
100%
1.05
4.36
USD
71%
1:500
