- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3 496
Negociações com lucro:
2 987 (85.44%)
Negociações com perda:
509 (14.56%)
Melhor negociação:
1 032.85 USD
Pior negociação:
-27 292.50 USD
Lucro bruto:
309 807.08 USD (2 626 412 pips)
Perda bruta:
-294 561.25 USD (3 081 132 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1053 (132 582.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
132 582.68 USD (1053)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.38%
Último negócio:
26 minutos atrás
Negociações por semana:
160
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.09
Negociações longas:
2 717 (77.72%)
Negociações curtas:
779 (22.28%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
4.36 USD
Lucro médio:
103.72 USD
Perda média:
-578.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
74 (-168 143.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-168 143.82 USD (74)
Crescimento mensal:
0.67%
Previsão anual:
8.18%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
129 418.19 USD
Máximo:
168 259.88 USD (121.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
71.46% (168 259.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
50.97% (182 700.85 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3495
|AUDUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|15K
|AUDUSD
|-8
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-455K
|AUDUSD
|-16
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 032.85 USD
Pior negociação: -27 293 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1053
Máximo de perdas consecutivas: 74
Máximo lucro consecutivo: +132 582.68 USD
Máxima perda consecutiva: -168 143.82 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XM.COM-Real 17
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 28
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 18
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 12
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 12
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
172 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-49%
0
0
USD
USD
506K
USD
USD
23
96%
3 496
85%
100%
1.05
4.36
USD
USD
71%
1:500