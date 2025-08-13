- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 496
利益トレード:
2 987 (85.44%)
損失トレード:
509 (14.56%)
ベストトレード:
1 032.85 USD
最悪のトレード:
-27 292.50 USD
総利益:
309 807.08 USD (2 626 412 pips)
総損失:
-294 561.25 USD (3 081 132 pips)
最大連続の勝ち:
1053 (132 582.68 USD)
最大連続利益:
132 582.68 USD (1053)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.38%
最近のトレード:
6 分前
1週間当たりの取引:
162
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.09
長いトレード:
2 717 (77.72%)
短いトレード:
779 (22.28%)
プロフィットファクター:
1.05
期待されたペイオフ:
4.36 USD
平均利益:
103.72 USD
平均損失:
-578.71 USD
最大連続の負け:
74 (-168 143.82 USD)
最大連続損失:
-168 143.82 USD (74)
月間成長:
0.67%
年間予想:
8.18%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
129 418.19 USD
最大の:
168 259.88 USD (121.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
71.46% (168 259.88 USD)
エクイティによる:
50.97% (182 700.85 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3495
|AUDUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|15K
|AUDUSD
|-8
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-455K
|AUDUSD
|-16
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 032.85 USD
最悪のトレード: -27 293 USD
最大連続の勝ち: 1053
最大連続の負け: 74
最大連続利益: +132 582.68 USD
最大連続損失: -168 143.82 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XM.COM-Real 17
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 28
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 18
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 12
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 12
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
