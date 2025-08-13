シグナルセクション
Topik Teguh Estu

Gold FBS

Topik Teguh Estu
レビュー0件
23週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -49%
FBS-Real-7
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 496
利益トレード:
2 987 (85.44%)
損失トレード:
509 (14.56%)
ベストトレード:
1 032.85 USD
最悪のトレード:
-27 292.50 USD
総利益:
309 807.08 USD (2 626 412 pips)
総損失:
-294 561.25 USD (3 081 132 pips)
最大連続の勝ち:
1053 (132 582.68 USD)
最大連続利益:
132 582.68 USD (1053)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.38%
最近のトレード:
6 分前
1週間当たりの取引:
162
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.09
長いトレード:
2 717 (77.72%)
短いトレード:
779 (22.28%)
プロフィットファクター:
1.05
期待されたペイオフ:
4.36 USD
平均利益:
103.72 USD
平均損失:
-578.71 USD
最大連続の負け:
74 (-168 143.82 USD)
最大連続損失:
-168 143.82 USD (74)
月間成長:
0.67%
年間予想:
8.18%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
129 418.19 USD
最大の:
168 259.88 USD (121.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
71.46% (168 259.88 USD)
エクイティによる:
50.97% (182 700.85 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 3495
AUDUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 15K
AUDUSD -8
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -455K
AUDUSD -16
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 032.85 USD
最悪のトレード: -27 293 USD
最大連続の勝ち: 1053
最大連続の負け: 74
最大連続利益: +132 582.68 USD
最大連続損失: -168 143.82 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XM.COM-Real 17
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 28
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 8
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 18
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
AmanaCapital-Real
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 12
ECMarkets-Live02
0.00 × 12
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
レビューなし
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.18 12:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 11:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 09:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 06:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 14:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 04:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 03:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 04:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 03:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 02:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 01:20
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 12:53
No swaps are charged
2025.10.22 12:53
No swaps are charged
