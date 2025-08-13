- Croissance
Trades:
3 497
Bénéfice trades:
2 988 (85.44%)
Perte trades:
509 (14.56%)
Meilleure transaction:
1 032.85 USD
Pire transaction:
-27 292.50 USD
Bénéfice brut:
309 918.84 USD (2 627 427 pips)
Perte brute:
-294 561.25 USD (3 081 132 pips)
Gains consécutifs maximales:
1053 (132 582.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
132 582.68 USD (1053)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.38%
Dernier trade:
24 il y a des minutes
Trades par semaine:
162
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.09
Longs trades:
2 718 (77.72%)
Courts trades:
779 (22.28%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
4.39 USD
Bénéfice moyen:
103.72 USD
Perte moyenne:
-578.71 USD
Pertes consécutives maximales:
74 (-168 143.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-168 143.82 USD (74)
Croissance mensuelle:
0.70%
Prévision annuelle:
8.45%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
129 418.19 USD
Maximal:
168 259.88 USD (121.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
71.46% (168 259.88 USD)
Par fonds propres:
50.97% (182 700.85 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3496
|AUDUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|15K
|AUDUSD
|-8
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-454K
|AUDUSD
|-16
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 032.85 USD
Pire transaction: -27 293 USD
Gains consécutifs maximales: 1053
Pertes consécutives maximales: 74
Bénéfice consécutif maximal: +132 582.68 USD
Perte consécutive maximale: -168 143.82 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
XM.COM-Real 17
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 28
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 18
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 12
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 12
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
