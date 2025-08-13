SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gold FBS
Topik Teguh Estu

Gold FBS

Topik Teguh Estu
0 avis
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -49%
FBS-Real-7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 497
Bénéfice trades:
2 988 (85.44%)
Perte trades:
509 (14.56%)
Meilleure transaction:
1 032.85 USD
Pire transaction:
-27 292.50 USD
Bénéfice brut:
309 918.84 USD (2 627 427 pips)
Perte brute:
-294 561.25 USD (3 081 132 pips)
Gains consécutifs maximales:
1053 (132 582.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
132 582.68 USD (1053)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.38%
Dernier trade:
24 il y a des minutes
Trades par semaine:
162
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.09
Longs trades:
2 718 (77.72%)
Courts trades:
779 (22.28%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
4.39 USD
Bénéfice moyen:
103.72 USD
Perte moyenne:
-578.71 USD
Pertes consécutives maximales:
74 (-168 143.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-168 143.82 USD (74)
Croissance mensuelle:
0.70%
Prévision annuelle:
8.45%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
129 418.19 USD
Maximal:
168 259.88 USD (121.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
71.46% (168 259.88 USD)
Par fonds propres:
50.97% (182 700.85 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 3496
AUDUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 15K
AUDUSD -8
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -454K
AUDUSD -16
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 032.85 USD
Pire transaction: -27 293 USD
Gains consécutifs maximales: 1053
Pertes consécutives maximales: 74
Bénéfice consécutif maximal: +132 582.68 USD
Perte consécutive maximale: -168 143.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XM.COM-Real 17
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 28
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 8
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 18
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
AmanaCapital-Real
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 12
ECMarkets-Live02
0.00 × 12
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
172 plus...
Aucun avis
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.18 12:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 11:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 09:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 06:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 14:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 04:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 03:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 04:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 03:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 02:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 01:20
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 12:53
No swaps are charged
2025.10.22 12:53
No swaps are charged
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.